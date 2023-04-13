PS5炒家全面陣亡2手網湧現蝕讓主機 8折買日本Amazon官方PS5方法｜PS5的供應全面回復正常，早一兩年肆虐的炒風亦已不再，最近就有日本網民分享日本PS5炒家已全面敗退，在二手網站將PS5主機以低於官方價格出讓止蝕。



Amazon正價即買即發貨 PS5炒家完全陣亡

在今年初起PS5的供應全面回復正常，香港早在1月中就已可在指定分銷商處全面walk-in購買。日本方面早前在友都八喜等電器鋪都已返大量存貨可walk-in出機；而最近就有人留意到日本Amazon的PS5亦已重新上架，買家已可直接在Amazon下單購買PS5。

同時也有推特網民反映在PS5供貨充足後PS5炒風已全面過去，在Mercari等二手交易網站上更可看到許多比官方定價更低的全新未開封PS5主機出售，相信是炒家們見已無可再炒之下將主機蝕讓以減少損失。

https://twitter.com/MegadriverN/status/1644170977264439296

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不過值得一提是推特上也有用戶提醒最好不要貪平那少許就在二手網站上和炒家購買低於官價出讓PS5，指原因是PS5的包裝盒體積較大，很多炒家都沒太多空間存放貨物而會將用來炒賣的PS5放在廁所浴室等，存放環境不佳之下有機會令PS5受潮等從而壽命減少/更易損壞，建議準機主便宜莫貪，還是去電器鋪等正式銷售點出機為好。

https://twitter.com/SDJ_Game/status/1645271086148489216?s=20

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日本Amazon 8折買Sony官方出貨PS5主機

雖然剛剛才說便宜莫貪，但是想要以平價買到官方PS5也不是沒有辦法：撰文之時在日本Amazon由Sony發貨的光碟版PS5正以9折發售，不連運費僅售60,470日圓；因現時日圓匯率仍然低水折合僅約港幣3,560港元，相比香港的官方正價4,380港元平了足足820元，差不多等如8折。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BD5MFPMF

當然PS5又大又重，集運寄回香港大概不划算；但如即將去日本旅行的話，可以考慮趁特價在日本Amazon買PS5，然後寄去自己會住的酒店或附近的郵局/便利店，取貨後再Hand Carry回港。畢竟平了8舊水是有一定吸引力，又可儲Amazon積分。只是要注意是買日版主機的話自然在香港就沒有保養了。

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