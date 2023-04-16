《東離劍遊紀M》手遊攻略 刷首抽方法 開局最強角色推薦｜官方正式授權的《東離劍遊紀》手機遊戲《東離劍遊紀M》已在4月13日正式開服，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供首抽開局最強角色推薦。



開局即有30抽 刷首抽方法

《東離劍遊紀M》開局只需打到主線1-5就可開始首抽，劇情全跳過的5~8分鐘就能開始抽蛋，但是本作想重置進度來再刷首抽卻不容易：雖然有遊客登入，但是玩家沒有辦法刪除帳號，即使以遊客帳號登入、刪除再重裝遊戲後仍然會繼續以原先的遊客帳號繼續遊戲。而且遊戲亦沒有提供官方申請帳號，綁定帳號的方式只能是Facebook、Apple或Game Center；換言之慣常的email「+1大法」也都不能用了。真的想要刷首抽的話，大概只能用模擬器不停刷新的虛擬手機，到刷出想要的開局後再綁定進度了。

+ 3

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開局取3 S級角色方法

現時遊戲開服即送30抽，雖然只可用來抽「基準開箱」（即一般所謂「普池」），無法用來抽現時開服限池角色「凜雪鴉」；但「基準開箱」40抽即可補底必定獲得一名S級角色（僅限第一次為40抽補底，之後為60抽），然後遊戲現時開服登入活動合共送40抽，第二天即可領到其中10抽，換言之只要登入兩天就保底有1隻S級角色。

7日登入合共送40抽

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接下來就是要完成遊戲的新手7日任務（指引），完成第2天的合共18個任務即可獲得S級角色自選箱，再得一位S級角色。最後是將帳號的等級提升至23級，即可在「等級獎勵」中領到足夠的碎片來讓初始角色「丹翡」升至S級，到此就能有3隻S級角色了。

自選S級角色

最強開局角色推薦

現時遊戲中普池共有5個S級（5星）角色，分別是蔑天骸、殺無生、刑亥、獵魅、狩雲霄和凋命；其中以蔑天骸、殺無生、刑亥這三隻較為強力，因此開局抽到他們就比較好。當然另外3隻S角也不是不能用，只是相比起來沒那麼強勢；而更重要是獵魅、狩雲霄和凋命可以在遊戲新手7日任務中的自選S級角色中拿到，再抽到他們時就重覆了。

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如果捨得課金的話，可以直接課金抽出現時遊戲最強角色凜雪鴉：在限池抽到S級角色的機會為2.95%，最多60抽必定獲得一名S級角色；如果第一次沒出當期Pick up的S級角，那麼下一次獲得S級角色時必定為當期Pick Up。亦即類似《原神》中的大小補底，最多120抽一定可得凜雪鴉。凜雪鴉的限池由撰文時計尚有20日，玩家也可以在遊戲中挖石抽凜雪鴉，最後不夠的部份才課金補回。

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玩法和《崩壞3rd》如出一轍

《東離劍遊紀M》玩法和《崩壞3rd》十分相似，都是操用關卡式3D動作玩法：玩家可編組最多3人的隊伍參戰，在戰鬥中以普攻和分支攻擊累積SP使用技能和必殺技；雖然玩家同時只操作場上的一人，但可隨時切換後台角色出來以應對不同效人，而且在戰鬥中達成條件時可發動「QTE」和後台的伙伴連攜攻擊，有玩過崩壞3的話會很容易上手。

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