Pokemon卡再次爆炒奇樹新卡一出炒至近30萬 千人通宵排隊搶購轉賣｜近年Pokemon官方集換式紙牌遊戲的炒賣風潮越來越瘋狂，由初代噴火龍等絕版稀有卡片炒賣至數百萬美元的驚人天價，到最近連離絕版尚遠的新set也都有卡牌輕鬆炒賣至十多二十萬日圓的高價。適逢最近Pokemon卡又有新擴張包推出，引來過千人通宵排隊搶購再轉賣。



開賣前夜秋葉原、新宿千人通宵排隊搶購

不久前《香港01》科技玩物頻道曾報導過，Pokemon卡的擴張包中新卡「凰檗」一出即炒賣至過10萬日圓：

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而在剛剛4月14日Pokemon卡又有新的擴張包「スノーハザード」（Snow Hazard）和「クレイバースト」（Clay Burst）發售；其中以クレイバースト特別受注目，因為該擴充包含有在《Pokemon 朱/紫》中新登場、人氣極高的道館館主「奇樹」（ナンジャモ）卡牌，有事前估計其可炒到40~50萬日圓的高價。

擁有超高人氣的奇述奇樹，卡牌自然是爆炒

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在新卡包推出的當日自然是群情洶湧，據日本推特網民回報在發售前一晚，秋葉原和新宿的友都八喜（ヨドバシカメラ / Yodobashi kamera）門外都有數百人排隊等候開門搶購新卡；Pokemon卡專賣店「晴れる屋」也有三數百排人排隊。

https://twitter.com/kaztsu/status/1646522462388240387?s=20

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奇樹一張賣25萬 轉手即賺一個月人工

理所當然地排隊搶購的未必是真玩家，在卡包開售後於Mercari等日本二手交易網站上旋即出現大量ナンジャモ SAR（Special Art Rare）的稀有卡片放售，而且是有價有市，有大量交易紀錄。

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撰文之時ナンジャモ SAR的價格大約在22萬至25萬日圓（約13000港至15000港元）之間浮動，而並非最稀有的版本「ナンジャモ SR」亦炒至近10萬日圓（約5900港元）一張；雖然未達事前預期的價位，但已然是很誇張的炒賣潮。

https://www.cardrush-pokemon.jp/product/41858

雖然炒賣、轉賣並不可取，但換個角度看也不是不能理解排隊搶購再轉賣的人，畢竟只要開到一張稀有片牌，已差不多等如半至一個月的人工。也許要怪Pokemon Fans的購買能力實在太強；既然有那麼多人捨得花幾十萬來收購卡片，當然就會有更多樂於提供的人了。

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