RADIO EVA ART展 4月19日起 於海港城舉行，本文為實況直擊，看盡全場43幅帆布畫及掃限定周邊｜《新世紀福⾳戰⼠ EVANGELION》多年來在香港以至全球均人氣不減極受歡迎，而其官⽅潮流品牌特展「RADIO EVA ART展」即將巡迴至香港，由4月19日至5月14日假尖沙咀LCX舉行，展出43幅由著名畫師為EVA繪製的插畫。同場還有Pop-up Store售賣多款RADIO EVA品牌周邊精品，其中更有香港限定的款式，EVA迷千萬不能錯過。



RADIO EVA ART展 43幅日本頂尖插畫師作品免費任睇

今次RADIO EVA ART展於尖沙咀海港城LCX 3階舉行，亮點是設有幾塊大型立牌讓EVA迷打卡；另外就是展出了一共43幅帆布畫。這些帆布畫由米山舞、柿川健太、平松禎史、SHIGETO KOYAMA等著名日本插畫家操刀，全都是在動畫界、插畫師名聲響噹噹的大師級人馬；例如有留意開動畫/插畫的朋友都能都會認識米山舞，日本最出名的插畫師/動畫師之一，其推特有過百萬人追蹤。大師出手之下，作畫質素和服裝設計自然是極有保證。

大型EVA立牌打卡位

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按圖放大即睇RADIO EVA展區43張帆布畫：



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Pop-up Store掃EVA限定周邊

同場還有RADIO EVA的Pop-up Store，在日本空運過百款精品到港發售，有T-恤、Tote Bag、籃球、砌圖、名信片組、馬克杯、掛布、眼鏡盒等等，其中還有香港限定的新款商品。不過RADIO EVA的商品向來定價較高，如T-恤等視款式售600至1000港元左右，Tote Bag尤乎大小也要2百多至600港元，Eva迷肯定又大出血了。當然Pop-up Store中也有售價較便宜的款式，例如玻璃杯只售100港元、壓力克立牌亦只售百多元，總有一件啱心水。

RADIO EVA棒球褸一件售7750港元，信仰有價。

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按圖放大即睇RADIO EVA Pop-up Store精品款式：



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限定日版帆布畫勁抵玩有訂趁手

相信有不少Eva迷看完上文的帆布畫都會心動，而這批43幅帆布畫全都是供訂購的商品；教人意外的是帆布畫的售價並不貴，售價僅由1870港元到2260港元一幅，而且全球免運費直接送上門，想送給身在外國的朋友或是人已在外國也可請人幫訂再寄至海外（但注意如果送香港以外的地區需要另付關稅）。想想RADIO EVA一件T恤都賣過千港紙，這樣二千元有找買一幅出自大師之手的帆布掛畫，雖然只是複製原畫，但仍感覺特別抵。

近看可見到帆布的質感，配上動漫風畫面十分獨特。

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由4月19日到5月14日RADIO EVA ART展開幕期間均可到會場訂購，預計兩至三個月後發貨，有興趣的Eva迷就要把握機會。