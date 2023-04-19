外國測試「Switch 2開發機」性能 8核CPU+16GB Ram 效能倍數提升｜任天堂的手提主機「Switch」推出已有六七年，然而其銷量未見疲軟繼續大賣 ；但另一方面其他主機如Xbox、PlayStation均已在兩年前換代，不少玩家都期待任天堂推出Switch後繼機或提升效能的半代升級以跟上時代，為玩家提供更佳遊戲體驗。最近就有外國遊戲頻道開箱實測「Switch 2開發機」的性能。



測試有機會成為Switch 2晶片的開發套件 效能提升3~4倍

關於Switch的半代升級或是後繼機，即一般網上所謂「Switch Pro」或「Switch 2」等，任天堂官方未有任何正式公布；但是相關的流出、爆料和傳聞則是每個月都有更新。外國YouTube頻道「Austin Evans」就購入網上流傳Switch 2會使用的開發工具套組（Development Kit）「Jetson Orin NX 16GB」；並在測試其硬件性能後，以Nvidia及其他電腦硬件組裝成一部性能和架構均幾乎完全相同的電腦，將之類比為「Switch 2開發機」，然後測試其性能及運行遊戲的表現，再在Switch及「Switch 2開發機」上運行《Witcher 3》、《Apex Legends》及《Fortnite》等數款遊戲作左右對比。

https://www.youtube.com/watch?v=A2EjWj4VBXg

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按圖放大對比Switch和「Switch 2開發機」遊戲畫面對比：



8核CPU效能倍升將賣天價？

當然實際上Switch 2的硬件性能為何、會使用哪款晶片仍然未知，但如果照片主一樣「照單執藥」製作一部「Swtich」，單是Jetson Orin NX的售價，一顆已經叫價數百美元，那Switch豈不是會賣得好貴？這點倒不用擔心，即使任天堂的Switch真的使用此系列的集成晶片，也一定會是低階版本去控制成本。

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而即使實際上Switch 2的真的使用和「Jetson Orin NX 16GB」性能完全相同的晶片，也會因為系統架構及最佳化不同而令實際表現和Austin Evans的影片中所展示的並不一樣。當然以Jetson Orin NX 16GB在影片中的表現對比Switch已是大為升級，相信任天堂Fans都會收貨。

效能是3~4倍

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而據最近的爆料，Switch 2最有可能使用的晶片為尚未正式公布的Nvidia「Tegra239」（Switch所使用的晶片為同為Nvidia生產的「Tegra X1」），而此晶片的存在已被Nvidia的員工確認。任天堂自家的遊戲雖然在全球均好評、美術風格亦受愛戴，但始終受任天堂主機的性能限制而在畫質上無法和其他主機或PC遊戲相比；網上也有玩家聲音認為《薩爾達傳說》系列如果能在其現行玩法和設計上，配有《地平線》級數的畫面精度的話，肯定會是超越其他神作的終極神作。

https://www.youtube.com/watch?v=A2EjWj4VBXg

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以上講法可能會有任天堂Fans不同意，會認為任天堂向來開發遊戲並非以畫質或性能掛帥，而是靠設計和創意取勝等等。這當然並沒有錯，但是「任天堂有能力在有限的硬件性能製作出好遊戲」，並不代表「主機硬件性能就不應該作出提升」；主機的性能越好，遊戲開發團隊能做的東西自然就越多，就算團隊並不需要都好、更高的硬件性能的提高對遊戲開發，尤其是任天堂以外的第三方廠商來說總是沒壞處，沒有需要抵抗。

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