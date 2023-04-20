火影新世代博人傳新劇情又炎上！6個無可救藥吐槽位毀掉JUMP名作

《火影忍者NARUTO》連載完結後，作者岸本齊史退後一步當原作，交由他人創作續集《火影新世代博人傳 BORUTO》，然而這部作品推出以來沒有一次得過好評，為了等原作進度而加入大量原創劇情的動畫版，更是死拖爛拖，風評極差。以為捱完了，誰點3月時宣布開拍第2季。而漫畫新劇情又在網上炎上！一齊分析下博人傳6個無可救藥吐槽位，如何一手毀原作。



1）主角天龍人設定

王道打鬥漫畫，樂趣就是看熱血但粗糙主角一步一步成長，但博人卻含著金湯匙出世，根本是天龍人。他集齊木之葉忍村所有最強血脈，爸爸、爺爺都是火影，再遺傳媽媽那支血統的「白眼」瞳術，一開始就太屈機，相比無親無故的老豆鳴門，博人在劇中的煩惱變得很無病呻吟。

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2）角色寫死了



設計太屈但都可以用心寫，但博人這個角連塑造都大失敗。只繼承了老雨無謀衝動的弱點，但沒有學好鳴門不放棄、搞笑開朗正面等優點。鳴人因為沒家人，搞惡作劇想引人注目，而博人卻只因為爸爸是第七代火影，沒時間陪他就搞事搞非，相當不討好。

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3）主角群羈絆薄弱



上代幾位主角由下忍時代開始認識，共患難建立關係和感情。新一代主角群只是因為大家長輩是老友，很理所當然就做了好朋友，沒有有劇情去鋪排眾人的羈絆是從何而來，難以對主角投入感情。

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4）世界太和平



雖說《火影忍者》正傳早期都是忍者搞笑漫畫，但你仍可在隱約感受到正醞釀大型戰爭，危機感漸漸疊加，但博人傳中已是大戰之後、天下太平，五忍都變了老友，劇情平淡。

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5）角色新不如舊



除了木之葉村的新一代忍者，霧忍村最強的忍刀七人眾都有新人選出場，但就寫得非常爛，被下忍吊打。映衰了當年再不斬的名號，而這七人眾劇情亦草草了事，證明是完全失敗。

6）劇情自打嘴巴

話說最新80話，佐助的女兒宇智波紗羅妲，因為擔心愛郎博人安危，大哭一場後竟然開通了高級的「萬華鏡寫輪眼」。需知她爸爸佐助當年要不惜做叛忍、打生打死才得到萬華鏡，睇住個女輕鬆就得到，他應該內心會想講：Am I A Joke？網民又笑言，比去買color con更輕！（笑死）