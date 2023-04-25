中國《崩壞：星穹鐵道》預載惹詐騙軟體疑雲｜由《原神》廠商米哈遊開發的手機RPG遊戲新作《崩壞：星穹鐵道》將於4月26日推出，遊戲亦已開放預先下載，然而在中國內地竟有大量用戶在預載遊戲之後收到內地公安主動聯絡，甚至有人被公安找上門。



預載《崩壞：星穹鐵道》 後公安上門 指為詐騙軟體請刪除

《崩壞：星穹鐵道》（Honkai: Star Rail）即將於4月26日開服，由《原神》廠商米哈遊開發的手機角色扮演遊戲新作，現已經開放Android / iOS雙平台預先下載服務；不過在預先下載開啟後，不少中國內地玩家在網上發文表示自己因預載《崩壞：星穹鐵道》遊戲而收到內地警方電話聯絡，指其下載到詐騙軟體並勸說其刪除；其中最誇張更有人指有警員親自登門拜訪，勸導玩家刪除這款偽裝成遊戲的「詐騙軟體」。

《崩壞：星穹鐵道》即將於4月26日開服

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在百度貼吧、微博等社交平台均有內地網民回報相關「災情」，而在內地著名遊戲論壇「NGA」（艾澤拉斯國家地理）中亦有玩家就此事發帖討論；帖文綜合各玩家提供的資訊整合分析之後，得出結論是凡有安裝過中國官方「國家反詐中心」應用程式的廣東省玩家，便有機會在預載《崩壞：星穹鐵道》後收到警方聯絡、要求當事人加強防範詐騙。

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至於為何一款已獲Google Play和App Store認證的手機遊戲會被認為是詐騙軟體，網上眾說紛云，有網民推測可能是因為米哈遊並未將旗下《崩壞：星穹鐵道》、《原神》等遊戲於華為、OPPO、VIVO等中國手機廠商自家的應用程式平台上架，令其無法抽成獲利（有指這些平台的抽成高達50%，亦可能是米哈遊決定不於這些平台上架的原因），懷疑有心人藉機在《崩壞：星穹鐵道》即將開服前進行報復，向反詐中心舉報。

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亦有網民提出是有人組織「水軍」大規模向官方檢舉《崩壞：星穹鐵道》，警方沒辦法之下只好「提醒」玩家此遊戲有可能是詐騙軟體。當然事實如何尚未可知，目前米哈遊官方亦未對今次事件作出聲明，事情的前因後果需要等待進一步消息。

無論如何今次只有中國部份地區的「國家反詐中心app」用戶對《崩壞：星穹鐵道》「有反應」，相信是誤報的機會較大，遊戲本身應是沒有問題。如果玩家是經Google Play、App Store或遊戲官網等正式渠道下載遊戲的話，毋須太過擔心。

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