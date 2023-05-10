薩爾達傳說王國之淚偷跑流出 影片平台直播遊玩上網小心被劇透｜機迷們等到頸都長、將於5月12日正式發售的《薩爾達傳說》系列最新作《王國之淚》Tears of the Kingdom驚見偷跑和流出，不單有實體卡帶被放到網上交易平台發售，遊戲的rom已被上傳至網上，在bilibili等影片平台已有許多人使用模擬器遊玩並直播。



王國之淚早10日偷跑網上放售 Mercari有300美元成交

將於5月12日正式發售的《薩爾達傳說王國之淚》實體版疑遭偷跑，據推特網民「Pory」（@pory_leeks）日本的帖文所示，疑似為《王國之淚》的實體遊戲卡帶已被放到拍賣網站Mercari發售。據Pory的截圖所示該遊戲卡帶標價300美元，並且已經成交。而相關拍賣頁面現時已被移除，不知道是不是任天堂出手了。

相關頁面現時已被移除，不知道是不是任天堂出手了。https://www.mercari.com/us/item/m46100100581/

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ROM流出模擬器可玩 影片平台多人直播

除了實體版之外，根據VGC及clutchpoints等外國遊戲媒體報導，《王國之淚》已出現在ROM網站並已在網上開始流傳，並且能夠用模擬器完整遊玩。現時網上已有不少人下了載了《王國之淚》ROM並使用YUZU等Switch模擬器遊玩，甚至在bilibili以至twitch等影片平台進行直播。

網路圖片

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注意模擬器本身雖然並不違法，但是尚未正式發售的遊戲的ROM可說是和盜版無異，《香港01》並不鼓勵使用模擬器遊玩盜版軟體的行為；同時在網下載來源不明的ROM及模擬器亦有令電腦中毒等風險。玩家應支持正版遊戲，玩得安全又放心。

在撰文之時這些偷跑/模擬器直播大部份均已被移除，仍然標名《王國之淚》的直播大部份都是「掛羊頭賣狗肉」，實際可能是「玩著其他遊戲等王國之淚」的直播。不過即使如此，遊戲的流出已是事實，而目前離遊戲發售還有一段時間，在這10日期間很有機會再有人進行遊戲直播以至惡意完整劇透爆雷；怕被劇透的玩家在這段時間上網就要小心了。.

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