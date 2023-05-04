連登熱議火影忍者最正女角色是誰 最多人Like仍是她 大量惡攪提名｜《火影忍者》雖然已在多年前結束連載，不過其在球的人氣仍然相當高，時至今日仍然有大量關於《火影忍者》的二次創作及討論；最近在連登討論區就有討論《火影忍者》中最正的女角色是誰，引起熱烈討論。



連登熱議火影忍者最正女角色是誰 正印雛田獲最多讚好

《火影忍者》Naruto雖然已完結多年，但在全球亦人氣不減；後傳作品《博人傳》及改編遊戲一直有持續推出，而最近舉行的20周年官方紀念投票反應亦相當活躍。日前連登用戶「Jack_Sparrow」在lihkg發表文章「火影入面最好j嘅女角係邊個」，並貼出「手鞠」的圖片，表示她是自己的最愛；同時亦作拋磚引玉希望網民「一人一個」提出自己的心頭好。

https://lihkg.com/thread/3378646

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帖文引起熱烈討論，在撰文之時已有十數頁回覆；而最多人讚好的留言是「日向雛田」。不過這也是正常結果，畢竟雛田一直對鳴人一往情深，為了鳴人可以不顧自己的安全，最後兩人也順利「拉埋天窗」在結局中成婚，算是動漫界裡面認受性最高的cp之一。

按圖放大睇連登熱議《火影忍者》最正女角色之選：



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另外不少網民留言提出擺明是惡攪的人選，例如「千代婆婆」 、「蛤蟆婆婆」（志麻仙人）、「拉麵屋的女兒」，也有人留言「偽娘」的白，當然基本上只是說笑，不過另一方面也說明了性癖是自由的。

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