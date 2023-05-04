Pokemon卡日本炒爆真用家叫苦 專門店奇招打擊炒風這類人可優先買｜Pokemon的官方集換式紙牌遊戲已推出多年，不單沒有衰退跡象反而越來越紅，亦因為多人追捧的關係令二手Pokemon Card有價有市，每逢有新Set推出時都往往會有稀有卡牌能炒上6位數字。



每日提供部份貨源只限中學生購買 人人有卡玩

而高騰的Pokemon卡二手價格自然也吸引了大量炒家入場，不少店鋪都在構思如何減少炒家屯貨，盡量將產品交到真正想購買及遊玩卡牌遊戲的玩家手上。最近位於日本秋葉原的Pokemon卡專門店「晴れる屋2」就推出新措施，將最新推出的Pokemon卡預留一部份只出售予中學生或以下的小朋友，而且每人1日限購10包，以保證小朋友不會因為大人掃貨搶購或炒家屯貨轉賣而買不新卡。

店方更特別聲明不接受以「幫家裡的小朋友買」等理由，必須要小朋友親身到店裡才能買到這些預留給小朋友的貨源；換言之家長若想氹小朋友開心，就要帶同小朋友一起到店內買卡了。店方亦保留要求買家提供年齡証明的權利。

https://twitter.com/hareruya2pokeca/status/1653929997768482817?s=20

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店長「渡邊氏」對此措施感到滿意，表示「小朋友高興，家長也高興」，認為如此可以「當卡牌貨源有限時，讓較多的人享受到卡牌遊戲帶來的樂趣」。

Pokemon卡二手有價有市，就算撇開炒家不談，單是狂熱的Pokemon粉絲們就足已將新卡的貨源搶購一空；小朋友既缺財力又不像成人可以請假通宵排隊買卡，想要買到新的擴張卡包並不容易。

另外值得一提是雖然「晴れる屋2」的年齡限購措施本身是不錯，不過「晴れる屋2」亦是二手卡牌店鋪，會收購稀有的高價卡牌再在店內放售，某程度上也可說是Pokemon卡價格高企不下的助力之一。

https://www.hareruya2.com/

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