連登熱議Switch性能差玩自家遊戲都窒 網民神回：慘得過啲人照埋單｜任天堂主機Switch已面世六七年，然而任天堂方面一直未有推出後繼機或半代升級「Switch Pro」的消息，似是有意讓Switch繼續「戰鬥」下去。那邊廂雖然任天堂Fans大都玩Switch玩得十分開心；但也有許多玩家對Switch已遠不上時代的機能感到不滿，最近在lihkg連登討論區就有帖文熱議相關題目。



連登用戶發帖呻Switch性能太差 一駁TV mod就窒機

連登用戶「吉邨春袋子」日前在lihkg連登討論區中發表帖文「有冇人覺得switch個機能已經到左極限?」，表示PS5都已經準備出Pro機了，而Switch已經踏入第七個年頭，除了期間曾推出oled版之外沒有任何硬件升級，而且連（任天堂自家的）大作遊戲都無法順暢運行，直指其「仲衰過PS2」。樓主亦表示（用模擬器玩的人）可享有4K甚至8K的超清畫面，但用Switch主機真金白銀玩正版遊戲的人則需要忍受差勁的畫質，感覺不太好受。

https://lihkg.com/thread/3382850

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帖文引起連登網民熱烈討論，在撰文時已有超過20頁回應，其中不乏有見地的認真回覆，非單純捧或踩任天堂，令人相當意外。

按圖放大連登熱議Switch性能差 為何一直不肯升級主機：



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有人從商業角度分析，指出Switch雖然畫質不如其他平台、玩遊戲時往往容易有「窒機」情況；但既然現時的表示已能令顧客滿意、任天堂自家遊戲依然大賣，那對任天堂而言根本沒有理由額外投放資源來升級硬件。亦有人指出任天堂玩家忠誠度高，如果自己是任天堂便索性讓Switch繼續玩多十年，反正玩家都會買單。

還有人指出「任天堂提供的不是單一部遊戲機或一款遊戲，而是按照市場佔有率精心規劃的一整個package；如果要提升畫質，就勢必會牽一發動全身而令所有其他配套及成本都有所變動」，並舉例說明：「提升switch機能就會令主機本體價格上升，市佔率便可能隨之下降從而令遊戲預期銷量減少，又從而減少遊戲開發預算；如是者遊戲畫質高了但預算減少的情況下，又能否做維持到botw的遊戲性呢」；而作為消費者只能選擇接不接受這一套package。

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希望Switch的性能不會拖累《王國之淚》的表現吧

雖然從商業角度來講，既然現時任天堂不論Switch本體還是自家遊戲都大賣特賣、玩家忠誠度又高，又何苦花額外資源來升級主機，還要冒上像當年WiiU般主機滯銷的風險。但另一方面作為玩家，就算不要求任天堂的遊戲交出《戰神》、《漫威蜘蛛俠》級數的遊戲畫面，但在2023年的今日想要有穩定60fps的流暢度也不過份吧。想想如果幾天後玩《王國之淚》，每次打怪都要窒一窒的時候，真是遊戲本身再好玩都影響體驗...

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