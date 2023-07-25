Switch 2最新爆料 推特神秘帳號發文有圖有Spec 指將用金屬外殼｜Switch推出來到第7年，很多玩家都已急不及待想要Switch的後續機（Switch 2 / Switch Pro），以能用更好的規格和流暢度玩Switch遊戲。最近網上又有Switch 2的新爆料，供出大量機體規格，甚至還有機體設計圖。



Switch 2又有新爆料 有圖有spec但可信性成疑

推特用戶（@NintendoLeaks1）最近在Twitter發表貼文爆出Switch後繼機 / Switch 2代的大量情報。首先Switch 2在外觀方面跟早前流傳的rumors有一些變動，他預言下一代Switch將會採用金屬外殼，機身邊緣亦會採用圓邊流線型設計。另外音量按鍵的+ -亦變為兩個獨立按鍵（Switch的音量鍵是+ -連為一體）。

帖文還附帶了兩張圖片，分別是從斜後方看機背及機身正前方。NintendoLeaks1表示圖片是由一位不願透露姓名人士提供的Photoshop模型設計圖，因此Switch 2實機的最終設計可能有所不同；不過整體而言，Switch後繼機的外型和Switch差距不算太大。

https://twitter.com/NintendoLeaks1/status/1682888356072509440?s=20

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Switch 2 仍然行720p？

NintendoLeaks1也詳細列出了Switch 2的規格，解像度將為720p（相信僅指手提模式）；屏幕為OLED+HDR，手提模式下能以60FPS運行遊戲。處理器則為之前爆料的Tegra T239晶片，將會支援DLSS2、DLSS3及光線追蹤技術。Switch 2將配備8GB記憶體以及讀寫速度比Switch更快的64GB eMMC存儲；續航力方面則是3~6個小時。

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握把、Joy-con 全線配件更新

至於圖片中未有出現的Joy-con，NintendoLeaks1亦有提及；他指出新Joy-con的設計會和現版本完全不同，因此握把、腕繩等Joy-con周邊配件將會無法兼容。不過新舊兩代Joy-con都可以安裝（dock）在兩代Switch本體之上，即舊Joy-con可安裝到Switch後繼機、新Joy-con也可安裝到現版本Switch上使用。

@NintendoLeaks1

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不過雖然有圖有spec，但此推特帳號從未有過遊戲相關爆料，而圖片亦僅是以Photoshop繪畫的3D設計圖（即任何懂得3D繪圖的人都可以製作類似圖片），整個爆料的可信性都不高；當然作為「花生」茶餘飯後話題看看亦無不可。

