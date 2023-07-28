Monster Hunter Now上市日期 實機遊玩畫面公開｜Mon Hun版PKM GO｜《Pokemon Go》自推出以來在全球大熱，多年後的今年仍然無數玩家熱衷於在現實地圖中捉寵打道館；如果喜歡這種和現實環境互動的AR玩法，接下來將會有Capcom和Nantic聯手打造的「芒亨版Pokemon GO」《Monster Hunter Now》，官方亦在最近公開了詳細的遊戲玩法介紹影片及實機畫面。



Mon Hun魔物「穿越」到現實世界 玩家親身狩獵

官方指遊戲的設計概念是「Monster Hunter世界中的魔物來到了我們所在的現實世界」；而玩家就要在現實世界中擊倒這些魔收，收集素材製作裝備再打倒更強的魔物。

官方表示遊戲對應直向、橫向兩種操作

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簡化操作一隻手指即可狩獵 保留狩獵及武器招式風格

為了讓沒有玩過Mon Hun的人都能快速融入遊戲，Monster Hunter Now的操作比系列正傳作大幅簡化，只需一隻手指以「Tap and flick」方式即可完成整個狩獵的各項操作，如向畫面上下左右滑動，獵人就會向相應方向迴避；連點畫面會自動使出連招攻擊，按實畫面即可以儲氣等。而魔物攻擊之前也會全身發出紅光以作提示。此外遊戲亦盡可能還原了各種Mon Hun系列經典元素，像是有回復藥、部位破壞及部位破壞報酬等設定。

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支援4人協力狩獵 社交、對應現實生活等系統元善

每場狩獵的時間設定為75秒，官方表示這是經過多次測試後得出來的時間；團隊最初試過和系列正傳作相近的1場10分鐘左加的狩獵時間，但對於Monster Hunter Now這類會在戶外玩的遊戲而言實在太長，如果天氣太熱或太冷時還要在戶外打龍打10分鐘可能就太辛苦。但如果時間太短，又會無法體驗Monster Hunter的動作狩獵玩法，最後測出來團隊認為75秒是最能平衡兩者的時間。

而在狩獵時玩家可以搜尋附近200米範圍內的其他玩家，邀請他們一起屠龍；玩家可和朋友自組小隊狩獵。而如果玩家經過一隻魔物附近，但又沒有時間去狩獵的話，可使用道具「染色球」，便能將該魔物保留起來待之後在狩獵。玩家更可以將以染色球保留起來的魔物和朋友分享一同狩獵，可以和朋友各自「收集」魔物後再在見面時一齊打。

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6款可用武器13種魔物已公開 會追加新魔物、亞種、古龍

官方公布現時遊戲中可用的武器有6款，分別為片手劍、大劍、太刀、錘、輕弩和弓。當然種類豐富的武器是Monster Hunter系列一大賣點，相信遊戲在之後追加更多新武器的機會相當高。至於魔物方面現時公開的有13款，官方亦已表明將會有新魔物及亞種魔物陸續追加，至於古龍方面也是會有，但官方希望能將古龍打造成最好的體驗，開發上尚需要時間，目前不能明言什麼時候推出。

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預先註冊獎勵 齊預約拎獎

現今手遊的指定操作，跟據事前預約的人數來開決開定獎勵，預約人數越多獎勵就越好。其中比較重要估計有100萬人的創始人獎章（開服玩家紀念章）及200萬人的500格道具箱；

50萬：回復藥 x10 和染色球 x3

100萬：創始人獎章和神奇卵石 x3

200萬：預購特殊款化妝x2 和500格道具箱

300萬：預購特殊款化妝x2 和雙倍獎勵券x3

500萬：1萬Zenny和另一個500格道具箱



https://monsterhunternow.com/

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