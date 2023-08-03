《水星的魔女》四十多個角色AI真人化 像真度極高撞樣電視藝人｜自從AI繪圖、算圖技術出現之後，網上就頗為流行將動漫角色交給AI來演算出如果其在現實中出現時的「真人版」外貌會是如何；最近就有人以AI生成高達系列電視動畫最新作《水星的魔女》的角色真人AI化，角色數目更是接近50個，基本上在官網角色介紹裡出現的角色都有製作。



《水星的魔女》角色AI 「像真度」極高撞樣電視藝人

AI生成圖像技術日趨成熟，懂得以AI繪圖技術來製作「真人版」動漫角色的人也越來越多，今次《水星的魔女》角色AI真人化就由YouTube頻道「白河愁ACE」製作。

今次AI真人化的「像真度」極高，尤其是一眾男角色、黑人以及「媽媽級」成年女角色的真人度幾可亂真，不說還以為是於片場拍攝的劇照。當然仍是有一些角，但整體而言水準已是相當高，不如果若將來《水星的魔女》有機會以劇集或舞台劇等形式真人化的話，希望選角能夠以這AI真人化的效果為基準...

記者覺得沙迪克的AI真人化有些像年輕時的郭政鴻。https://www.youtube.com/watch?v=2qdrNtz3xME

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按圖放大《水星的魔女》主要角色AI真人化樣貌：



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雖然男角色的真人化像真度極高，不過去到年輕女角的AI真人化方面，就美歸美但始終缺一點真實感。畢竟次元有別，在三次元見到二次元美少女的五官比例多少還是有些怪。女角裡面，記者個人覺得最好看的是佩特拉。

https://www.youtube.com/watch?v=2qdrNtz3xME

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按圖放大其他角色AI真人化樣貌：



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