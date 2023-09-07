鬼滅之刃全集中展香港站直擊．9月9日正式開幕｜《鬼滅之刃 刀匠村篇》完結後，要等多一年才有新的動畫睇，好在大型《鬼滅之刃全集中展》星期六就會在尖沙咀iSQUARE 開幕！馬上現場直擊，帶你率先睇這個集平面、動畫、聲光效果於一身的體驗型展覽！同時01空間亦可在網上購買門票，9月8日前預購更有早鳥優惠！



全亞洲巡迴展、終於來到香港

自2020年起《鬼滅之刃全集中展》已相繼在東京及日本多個社市、台北、馬來西亞巡迴展出，深受動漫迷歡迎。這場盛大的動畫展現將引爆香港！於9月9日起在尖沙咀國際廣場舉行，為期近三個月。展覽匯集UFO社動畫版精髓，主題將圍繞《鬼滅》第1季動畫「竈門炭治郎立志篇」，場內分為多個充滿故事感的場景展區，令觀眾如入其境，感受鬼殺隊與惡鬼惡戰的驚險刺激。

UFO 社fans集合！ufotable 由《鬼滅》第1季動畫「竈門炭治郎立志篇」到電影「無限列車篇」的超珍貴設定、原畫、插畫……神作畫一一展出、逐改任睇！

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7大場景｜齊齊成為鬼殺隊成員

包括【藤襲山】、【鬼殺隊總部】、【鬼之間】、【那田蜘蛛山之戰】、【全集中繪】、【無限列車】、【鬼滅學園】等7大展區

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產屋敷天音、產屋敷雛衣一對孖女拿著提燈在紫藤花樹海出現，氣氛神秘。

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在無限列車立體場景內，發現兩位小朋友跟足劇情在扮瞓覺，好可愛。

鬼滅學院的搞笑背景也是一流的打卡位，留意背面壁布板，更可以看到《鬼滅》聲優們為「全集中展」寫下的message。

動畫工作室ufotable 更繪製香港限定Q版人物，以及巨型「炭治郎」、「禰豆子」、善逸、伊之助及「炎柱」煉獄杏壽郎等5座3米高的充氣人偶，行完展覽、玩完攤合遊戲就可以影相打卡，獲限量紀念品。當然還有pop up store發售精美的會場限定周邊。

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iSQUARE 國際廣場場外還有巨型吹氣炭治郎兄妹。

最後當然還有鬼滅之刃全集中展Pop Up Store

鬼滅之刃全集中展Pop Up Store獨立於展區，就算沒有去展覽都可入內shopping，不過憑門票就專享購物優惠，馬上網上預購門票，去到睇完展覽再shopping吧。

鬼滅之刃全集中展Pop Up Store

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《鬼滅之刃全集中展》亞洲巡迴展香港站

地點：尖沙咀iSQUARE 國際廣場4樓

日期：2023年9月9日至2023年11月26日

參觀時間:星期一 至 星期日 — 早上 12:00 至 晚上 10:00 (晚上 09:30 正停止售票)

門票：

2023 年 8 月 13 日 公開發售（平台包括：01Space｜INCUTIX ）

於 2023 年 8 月 12 至 9 月 8 日期間購票，即有機會獲得特典紀念卡及香港限定版證件套，詳請參考官方網站