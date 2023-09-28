我推的孩子 期間限定店登陸又一城，1：1星野愛立牌、大量B小町精品首次推出！中秋動漫粉絲必到打卡｜《我推的孩子》動畫版雖然暫時告一段落，可是漫畫版卻開始進入故事高潮！最近《我推的孩子》首個官方期間限定店popup store，落戶在九龍塘又一城，fans們今次中秋必到打卡掃精品！



今次《我推的孩子》首個官方期間限定店popup store於2023年9月29日至10月8日舉行，場內不單設有1：1星野愛立牌以及大量角色佈置，絕對可以吸引一眾B小野／小愛的fans們前來打卡！另外《我推的孩子》期間限定店，更同時發售過百款人氣周邊精品，而且更會有限定福袋及多款首次公開發售的商品！而作為《我推的孩子》fans的 Lolly Talk 人氣成員黃敏蕎（阿妹），亦都在開幕日前率先到場打卡兼大掃限定精品！

我推的孩子 期間限定店於又一城展開

身為fans的Lolly Talk 阿妹更於會場中打卡掃貨

《我推的孩子》期間限定店會場中設有1：1 星野愛的真人身高角色擺設，站在舞台背景前的小愛甜美可愛，可感受無可抗拒的魅力！場內更有阿奎亞和露比BB時期的慶生場景，亦有不少位置值得各位fans打卡。

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店內發售過百款周邊商品，除了限定福袋外更有多款首次公開發售的商品，包括公仔、水樽、手機帶、T恤、抱枕等等！fans們亦可以加入B小町應援行列，包括應援手燈、羽織、B小町 Logo T 恤、旅行袋等。

過百款《我推的孩子》精品

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於9月29日起於《我維的孩子》期間限定店內消費滿S1,000或以上，更可以獲取《我推的孩子》特別放映會門券兩張。放映會將會以電影效果重溫《我維的孩子》第9至11集故事為B小町應援！

限量《我推的孩子》福袋

【我推的孩子】期限限定店



地址：九龍塘逢之路80號又一城LG2

日期：2023年9月29日至2023年10月8日

開放時間：11:00-21:00

