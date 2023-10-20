巔峰極速賽車手遊推出｜開服240抽、新手好用車推薦 兌換碼一覽｜在內地紅得發火、網易開發的手機賽車遊戲《巔峰極速》繁體中文版已正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲介紹、新手好用車輛推薦及開服兌換碼。



真實賽車體驗 手遊頂級畫面、音效

官方宣傳口號是「不尬玩具車，真車才夠格」，賣點是極高製作規格：點是有超過40家車廠正式授權的現實跑車，包括法拉利、林寶堅尼、保時捷等名車；遊戲中將有過百款現實跑車登場，車輛均以1:1雷射掃描3D建模還原，真實還原車輛從內到外各種細節。

而動力、底盤、轉向調校等車輛數據亦按照原廠提供設定，致力還原真實手感；甚至連音效都是每輛車分別錄製。車輛以外，《巔峰極速》也有多條實地取景、等比還原製作的賽道；同時也設有動態天氣系統及光線追蹤，除了靚車之外還有靚畫面同靚風景。

巔峰極速

多重開服福利來襲，240抽實現超跑自由

遊戲開服活動福利頗為豐厚，即日起推出「極速嘉年華」六大福利活動，玩家們參與「錦鯉車牌號」、「極速里程碑」、「競速x狂歡」、「賽車手特訓」等活動，可獲得高達6500鑽石、十連抽、福特福克斯RS、Mustang GT套件及賽車時裝等各種獎勵。而玩家可透過完成主線、日常任務、遊戲玩法、競賽獎勵遊戲內容，更可獲取合共240抽。

新手好用車款推薦

《巔峰極速》中的車輛主要靠抽蛋獲得，分成SS級（金色）、S級（紫色）和R級。一般而言當然是越高稀有度的車越用好，不過因為遊戲中的比賽有分量級，不至於會出現林寶堅尼鬥錢七的情況。而且不同車輪因為有不同特性，所以在一些賽道中紫色稀有度的車輛也有發揮空間。以下推薦幾款新手好用載輛，抽到的話可集中投資。

開服限池就是現時遊戲頂級神車SVJ'19

按圖放大巔峰極速新手好用車款推薦：



開服兌換碼

只要進入官網的兌換碼頁面https://www.racingmaster.game/tw/giftgrab/，輸入角色ID（顯示在遊戲畫面左下方）和兌換碼後即可領取。

兌換碼

現有可用兌換碼如下：

VIP777

VIP888

