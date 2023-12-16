任天堂尖沙咀K11限定店．聖誕必去｜任天堂迷聖誕節沒空去大阪USJ找Mario？不緊要！因為日本任天堂官方商店在尖沙咀開設了「Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG」期間限定店，發售《超級瑪利歐》、《Yoshi》、《動物森友會》、《星之卡比》、《薩爾達傳說》、《斯普拉遁》 及《皮克敏》任天堂all stars角色日本版精品。



裝修跟足日本店｜雲集7大遊戲精品

雖然不像上回K11 星之卡比展一樣在地面大堂咁就腳，要上2樓而且鋪位比較入少少難搵，但勝在展期夠長：由即日起至2024年1月28日都可以去。場內的裝修跟東京涉谷Parco那家Nintendo Store 9成似，幾套遊戲的角色精品（《寶可夢》商品版權獨立，因此店內末有pkm商品發售），分門別類排列在店內，當中還有東京店限定產品。

尖沙咀任天堂限定店（hk01圖片）

Nintendo TOKYO 東京店鋪限定唔都可在尖沙咀店買到，當中最靚就要數4款比Aiibo更巨型的Nintendo角色figure。

4款比amiibo更巨型的Nintendo角色figure（hk01相片）

+ 2

Mario／Yoshi 專區貨品

+ 21

星之卡比專區貨品

+ 23

動物森加會專區貨品

+ 15

Zelda／Pikmin／Splatoon專區貨品

+ 56

雖然鋪頭大概只得日本店5分1大、且照明光暗對比太強，有些商品看上去「黑媽媽」，水準跟日本官店有些距離。不過Nintendo角色本身設計可愛、色彩豐富，而且任何消費購物都會加送一張「Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG 原創海報」，任天堂fans入到去必定會心花怒放，荷包大出血。

店內照明光暗對比太強，有些商品看上去「黑媽媽」

「Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG」

日期: 2023年12月15日至2024年1月28日

地點: K11 Art Mall 2 樓 222A(九龍尖沙咀河內道 18 號)

營業時間:10:30am-8:30pm

每日10am 起派發當日的號碼券，客人入場需要於設於店外的發券機領取號碼券，並等待工作人員 叫號，詳情可到官方網頁查看以下連結：nintendo.com.hk

來店進行 「Nintendo Account 簽到」，即可獲贈原創貼紙乙張。（hk01圖片）

「Nintendo Switch 歡度節日巡禮」

日期: 2023年12月15日至2024年1月28日

時間: 12pm-8pm

地點: K11 Art Mall 地下 Piazza 露天廣場