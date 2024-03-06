Boutir x X Pay新零售策略｜零售業轉型3.0 線上線下深度融合互通｜一場新冠肺炎疫情徹底改變了所有人的生活習慣和消費模式；在環境越來越傾向數碼化驅動的當下，零售商迫切需要轉型升級「2.0」以保持競爭力。掌舖 Boutir 可幫助商戶轉型為「Unified Commerce」線上和線下銷售場景深度融合互通，從而達至數碼化門市「OMO」（Online-Merge-Offline）線上線下銷售渠道全面融合時代。最近，Boutir與夥拍支付平台X Pay，為業務進一步注入新活力。透過X Pay為客戶提供的「先享後付 免息分三期」功能及為商戶提供的多元化推廣策略，有助增加商戶的實體店面人流和網店流量，以低成本的方式推動客戶消費。



本地零售市道仍顯疲弱

新冠肺炎疫情已成過去，但零售市道似乎仍未完全回復過來；全球各地不再限制旅行的當下，熱衷外遊的港人多了外遊或北上消費，再加上來港旅客數量減少、整體經濟環境亦未明朗等原因，本地零售市道仍然顯得疲弱。據政府統計處最近公布，香港去年12月的零售業總銷貨價值的估計為363億元，按年升7.8%；雖然是正增長，但仍然遠差於市場預期的12.8%升幅。

政府統計處的數字顯示本地零售市道仍然疲弱。（香港01製圖）

顧客期望、消費習慣轉變 傳統零售面臨挑戰

影響本地零售的並不止是疫情，還有因科技發展等其他因素而令人們的消費模式大大改變，加速零售業在面對種種挑戰下要迫切實行轉型；其中又以Z世代消費者(定義為出生於1997年到現在的人)的需求變化最大。Z世代消費者普遍善於運用電子科技、透過互聯網尋找所需的資訊。現時可選擇的消費渠道越來越多，Z世代顧客已不再滿足於傳統實體零售或網購，而是更傾向追求即時性、個性化和無縫的購物體驗。

據普華永道（PWC）去年的調查報告，幾乎所有（97%）的消費者都會在購物之前收集商品的資訊，而資訊來源大都來自網路。

例如近年十分流行的「連線團」購物，指透過Facebook live、Instagram上傳照片、或是WhatApp community視像對話等方式，和身處海外藥房、手袋店、鞋店等實體商店的買手直接交流邊睇邊買，便是很受Z世代歡迎的購物方式。零售商若要爭取和留住更多顧客，就必需適應顧客不斷變化的期望和要求。

不少時候連線團買手會遠赴日本等海外地區入貨，參加連線團的消費者毋須出門也可有實地購物體驗。

急需轉型2.0「無邊界零售」線上線下界線模糊 經營熟客提升營運效率

所謂新零售，簡單來說，是以消費者體驗為中心，並透過AI，物聯網，大數據等技術，融合線上、線下和物流，實現全渠道銷售模式(Online Merge Offline）。現時單純的網店已不足以滿足消費者；要迎合消費者購物模式轉變，商戶有需要了解「新零售」、「全渠道零售」概念：隨著科技發展，線上線下的界線已變得模糊，消費者不論獲得資訊的門檻和購物阻力均遠低於以前；單純的傳統實體商店或純網店已難以滿足消費者需求，而是需要為消費者提供自由穿梭切換於各個渠道的無縫化購物體驗與銷售服務。

面對環境轉變需要的是新零售策略，為消費者提供無縫且個人化的購物體驗。

零售商要爭取更多客戶，需要的是數碼化門市 (Digitize physical store）以及「無邊界零售」（Unified commerce)，轉型為OMO多渠道整合銷售經營模式，運用數據統計深入了解顧客習慣和喜好，為顧客提供無縫、個性化的購物體驗，以培養經營更多熟客、提升營運效率。

新零售策略要以顧客為本。

大數據時代來臨 零售業亦要運用科技

要轉型為「無邊界零售」除了銷售渠道的整合之外，數據運用亦是重要的一環；數據可以讓商戶更準確了解顧客的習性、興趣和要求，然後商戶便可因而調整銷售策略和商品種類。此外AI，特別是生成式AI（Gen AI）亦是零售業未來發展的一大方向，例如以AI協助上架商品，或設置AI客服協助解答客戶問題等等，在科技協助之下為顧客提供沉浸式體驗、提高顧客忠誠度。

普華永道（PWC）去年的調查報告亦指出近半消費者願意透過chatbot（Gen AI）來獲得商品資訊、比較及推薦。

Boutir x X Pay 新零售策略 網店實體店結合打造無縫消費

透過掌舖 Boutir 的服務，商戶可輕鬆轉型為「無邊界零售」（Unified Ｃommerce)，實現新零售策略提高競爭力。掌舖 Boutir 為一站式全渠道銷售管理平台，致力於協助商戶實現線上線下一體化，自2015年成立以來已協助全球超過 145,000 個大小商戶成功建立及營運他們的店舖。掌舖 Boutir 的操作平台，數碼科技新手亦能輕易上手，不論開舖、上架、銷售、數據分析、收單收款及發貨，都可「一手做到」。

掌舖 Boutir 可助商戶更輕鬆轉型。

X Pay助商戶以低成本增加轉化率。

商戶只需下載手機App，就可管理訂單及商品、擁有專屬網舖。透過掌舖 Boutir 的功能，商戶可進行以影片主導的面對面網購體驗：透過手機在網店創建和發布購物短片，或透過直播或一對一視像對話與顧客直接互動和銷售。掌舖 Boutir 更有詳盡的影片數據分析功能，讓商戶快速了解顧客對不同影片的反應，從而調整策略，以提高運營效率、優化庫存管理和提升顧客滿意度。

掌舖 Boutir 可提供影片主導「面對面」網購體驗。

有創新的銷售管理平台，都要有良好的支付及購物體驗，才能將業務與目標客戶適切地對接。透過X Pay的「先享後付」功能不僅可使商戶的目標客戶群以低門檻的方式享受到更高的購買力。而X Pay為商戶提供的客製化推廣和優惠或折扣方案，更可助商戶以低成本的方式捕捉商機。令該支付平台推出短短8個月，已獲得不少商戶加盟合作。

值得一提的是，X Pay不收取商戶開戶費用，並可提供高度透明的後台系統，讓商戶輕鬆管理生意及掌握財務狀況。儘管客戶可以選擇分三期支付，商戶卻能在數天內收到客戶的全額消費金額，因此免除了收款風險。X Pay的「先買後付」方式不僅為客戶提供無縫的購物體驗，也為商戶提供更便捷的支付解決方案，助力業務發展。

X Pay的「先買後付」方式提升客戶購物體驗。

配合掌舖 Boutir 的「AI上架師」功能，只需透過手機拍照，圖像識別技術能迅速自動偵測商品輪廓，並精準「退地」去除背景同時生成商品介紹和描述，大幅減少人手輸入的時間和工作量，快速提供客戶需要的商品。

AI上架師能節省人力、提高經營效率。

商戶將貨品快速上架後，當然希望可以實現貨如輪轉。令客戶可以享受到輕鬆消費，都是其中一項策略。顧客只需三個步驟，即可完成整個「先享後付」過程。客戶只需在實體店前台或網店掃描X Pay 二維碼。然後，輸入消費金額及綁定信用卡或扣賬卡作為付款方式。付款完成後，X Pay會自動分三期支付，即當天只需支付總金額的三分之一。最重要的是，該服務不收取任何利息和隱藏費用。

X Pay提高客戶購買力，提升營銷效益。

在整合銷售渠道方面，掌舖 Boutir 提供全渠道訂單管理系統和mPOS（行動銷售時點情報系統）功能，實時對接線上和線下商店，輕鬆管理訂單、庫存和顧客資料。商戶還可通過掌舖 Boutir 的系統建立會員積分制獎賞制度，回饙來自線上線下銷售渠道的忠誠顧客，提升回頭率。

香港人向來喜愛優惠和儲分，有積分和獎賞制度可吸引更多消費者回頭光顧。

安全支付能增加客戶信心，也可保障商戶辛勞成果。X Pay的收款和付款功能由獲得PCI驗證的支付網供應商提供，使用3DS驗證和數據加密技術確保支付安全。選用X Pay服務的掌舖Boutir商戶，不必擔心因付款問題而導致客戶流失，更可利用口碑引流獲客。

安全支付，商戶及客戶信心保障

掌舖 Boutir 還夥拍 X Wallet AppZero Finance 旗下的X Pay X Wallet App 合作，後者為目前市場上唯一支援「先享買後付」的網店平台；掌舖商戶可在網店新增「X Pay 先享買後付」付款方式，吸引年輕顧客以及喜愛使用電子支付的內地消費者，擴大客戶群。此外掌舖 Boutir 也支援Apple Pay、Google Pay、銀行轉賬、轉數快 FPS 及現金等多種付款方式，以及多種送貨方法。

如需了解更多有關掌舖Boutir請聯繫：ir@boutir.com



如需了解更多有關X Pay的服務請聯繫：merchant@zero-xpay.com)

