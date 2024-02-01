死亡擱淺2 Death Stranding 2發售日公開 Silent Hill完全新作即日免費玩｜State of Play｜PlayStation在香港時間2月1日早上播出線上發布會State of Play，今次有不少重點發布，有《死亡擱淺2》正式發表及公開發售日，以及《Silent Hill》的完全新作遊戲等。



2024年首個State of Play 死亡擱淺2正式發布

作為2024年第一個PlayStation大型發布，今次State of Play相當有份量；最重磅的發布是小島秀夫操刀的PS5遊戲《Death Stranding 2》死亡擱淺2終於正式發布，副標題為「On The Beach」還很大方地播出一條長達10分鐘的影片，並公布遊戲將於2025年發售。

《Death Stranding 2 On The Beach》

從影片中所見今集故事是直接接續《Death Stranding》的結局；完成將整個美國連上網路的任務後Sam脫離了Bridges，並加入了由裴若捷帶領的民間組織「Drawbridges」，目標為將美國以外的地區都連上網路，以及完全阻止Death Stranding現像繼續發生。

上集的大反派「席格斯」不知道用了什麼方法由冥灘回到現實，並且找上Sam進行復仇戰；另外影片也多次提到「BB」小路，Sam更直接問席格斯是否殺了小路，看來小路應該不是死了就是失了蹤，小路的下落及背後的謎團大概亦是今集劇情重心。當然影片如此長還有很多內容，接下來就等各路大神考究影片中的各個細節了。

小島秀夫將開發全新IP間諜動作遊戲 MGS精神續作有機會

而小島秀夫在今次State of Play的發更不止Death Stranding 2，在直播中小島公開小島工作室將和PlayStation Studios合作、開發一款全新IP的間諜動作遊戲（action-espionage）。小島更表示明年將是自己投身遊戲界40周年，這款遊戲將會是他自己的集大成之作。

不過這款遊戲要在Death Stranding 2完成之後才會正式開始開發，現階段連遊戲名都未有，相信到實際玩到還要再等幾年。

Silent Hill系列完全新作 免費下載即日可玩

另一重磅發表則是和經典恐怖遊戲系列《Silent Hill》有關；系列完全新作《Silent Hill: The Short Message》無預告突發公開，此遊戲為完全免費，並已於即日開放下載，PS5機主只要下載遊戲就能馬上遊玩。

另外是《Silent Hill 2》重製版也正式發布，播出了全新Game Play影片展示大量戰鬥場面；不過遊戲的發售日就尚未公布。

Final Fantasy 7 Remake有專場

今次State of Play並未有全球期待大作《Final Fantasy 7 Remake》的新發表，原來是會在下星期準備專用場次，在香港時間2月7日會有另一集State of Play分享更多FF7 Remake的內容。

還有一個相當勁新遊戲《Judas》公開，為《生化奇兵》的創作團隊Ghost Story Games即將推出的敘事性第一人稱射擊遊戲。遊戲不論畫面和美術風格都很有Bioshock影子，記者自己已準備將它當成Bioshock 4來玩了。

其他發布內容亦是不錯，不少已公布的待望大作都有新影片公開，由韓國Shift Up開發的3D動作遊戲《Stellar Blade》劍星（前名Project Eve）正式公布發售日為4月26日，並公開了新影片介紹遊戲裡的升級強化、營地、支線劇情等內容。

Team Ninja的開放世界新作《浪人堀起》亦公開了Gameplay影片，看起來是Team Ninja的集大成之作，有多個在《仁王》系列中見慣的動作及武器，亦有類似《Wild Hearts》的機關術以及《隻狼》般的格劍系統，喜歡類魂或開放世界遊戲的玩家要多加留意。

《Dragon's Dogma 2》龍族教條2也公布了新影片，重點展示遊戲中的動作戰鬥，可看到各種很有Monster Hunter味道的武器和動作，例如有操蟲棍的空中戰鬥、片手劍的盾擊、大劍的擋格、雙刀兵長斬、弓的龍之一矢等等；當然原作中經典的魔弓手多重鎖定射擊也健在。

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State of Play其他發布內容：

- Until Dawn將推出PS5及PC版



- Metro系列VR新作《Metro Awakening》



- 類Diablo遊戲《Rising》公開，2024年發售



- Foamstars公開第一賽季資訊，遊戲將在2月6日推出



- Sonic X Shadow Generations發表，應該是2011年的Sonic Generations重製版



- 米哈遊即將推出的新作《絕區零》將登陸PS5



- 潛水員戴夫將推出PS4 / 5版本，並公布將和哥斯拉聯動合作

