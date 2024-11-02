腸胃健康｜秋天為消化系統疾病高發期？中醫教按摩3穴養胃促消化

不少人在秋季來臨時，腸胃就開始鬧脾氣，胃炎、消化道潰瘍等問題不斷找上來。



中醫教你平時按摩2穴位來調理消化功能，在腸胃不舒服又無法就醫時，還能按1穴位來急救緩解症狀。

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秋天腸胃鬧脾氣？中醫教你這樣養好腸胃

台灣中醫師王文彥表示，秋季是慢性胃炎、消化道潰瘍、急性腸胃炎等消化系統疾病的高發期。夏天時，大家喜歡透過生冷寒涼的飲食消暑，頻繁攝取瓜果、冷飲、冰品，為腸胃帶來莫大負擔。

加上秋天氣溫降低，受到酷暑抑制的胃口開始恢復，「食慾之秋」讓飲食增量且多元，更是壓垮腸胃消化負荷的最後一根稻草。他也表示，想徹底改善腸胃問題，除了按時服藥調整消化機能外，調整飲食作息也很重要，缺一不可。

受到酷暑抑制的胃口開始恢復，「食慾之秋」讓飲食增量且多元，更是壓垮腸胃消化負荷的最後一根稻草。（Hello I'm Nik／Unsplash）

按摩3穴位 促進消化吸收、調節蠕動

王文彥提到，平時可多按摩位於膝蓋前下方四指寬、脛骨外側一拇指寬的「足三里穴」，還有位於內踝尖上方四指寬處的「三陰交穴」來改善消化系統機能，既能促進消化吸收、也能調節胃腸道蠕動。

平時除了按摩2個穴位外，還可搭配夏三伏、冬三九的敷貼療程會更加事半功倍，若突然出現腸胃道症狀，但一時之間又不方便就醫時，可先按壓手腕橫紋上方三指寬，兩條肌腱之間凹陷處的「內關穴」作為應急緩解的方式，待條件容許時再儘快尋求醫師協助。

按摩3穴位促進消化吸收、調節蠕動（Facebook@馬光醫療網）

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飲食調理有禁忌 少吃生冷、易發酵的醣類食物

王文彥提醒，想徹底改善秋季消化問題，在飲食方面，就要減少攝取生冷寒涼與FODMAP（易發酵性醣類）食物，如冷飲、冰品、瓜果、麵粉製食品、乳製品，三餐最好以清淡、原型未加工食材為主。若是受慢性腸胃不適問題所苦的患者，可增加攝取白木耳、百合、山藥等食材，來保護消化道黏膜。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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