胃酸倒流｜中醫如何調養胃酸逆流？常見3方法飲食習慣是預防關鍵

40歲張小姐因為覺得胸悶、心悸、頭暈，原以為是心臟疾病，就醫後心臟科醫師安排相關檢查無異狀，於是轉介肝膽腸胃科安排上消化道內視鏡檢查，發現張女是胃酸倒流（胃食道逆流）。胃酸倒流常見症狀除了典型的胸口灼熱、胃酸逆流之外，胸痛、吞嚥困難、咽喉有異物感、咳嗽、清喉嚨等症狀都有可能是胃酸倒流的表現。



胃酸倒流困擾日常生活 發生原因與食道括約肌有關

正常的狀況下，胃中的食物或液體因為下食道括約肌的關閉而不會逆流至胸腔內的食道，但當括約肌關閉不緊、腸胃阻塞、腹內壓力過高（如：懷孕）、或是食用刺激性食物、藥物時，便有可能使得胃液逆流發生。典型的症狀以胃酸逆流，導致胸口灼熱嘔酸水、上腹脹、打嗝為最主要症狀。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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古代的中醫，就已經觀察到胃酸倒流這樣的惱人疾病，它散見於「胸痹、咳嗽、哮喘、噎膈、痞滿、嘔吐」等中醫學疾病範圍中。中醫師莊可鈞以中醫觀點說明，胃酸倒流的發生原因為心煩鬱怒，飲食上暴飲暴食、服用刺激性食物，勞倦過度導致肝胃不和、肝胃鬱熱或胃氣上逆所造成。胃酸倒流與中醫臟腑肝、脾、胃密切相關。治療上，依不同病因病機，透過疏肝理氣、和胃降逆、清肝胃熱、化濕醒脾、益氣健脾等治法，達到消除症狀、修復受損組織。

中醫如何調養胃酸倒流？臨床常見的3個方法

▸肝氣犯胃︰ 這類的患者發作時會覺得胃中有燒灼感，且平日有胸悶、口苦咽乾、心煩易怒等症狀，大多是工作或生活壓力大，因此中醫治療中重視情緒及壓力的調理，常用疏肝理氣、和胃降逆的藥物，例如柴胡疏肝湯加減。

▸飲食積滯︰ 這類的患者平日消化不良，有打嗝、脹氣、便秘等問題，顯示消化系統的氣機受阻，大多是因飲食習慣不良，發作時除了胃有灼熱感之外，也會覺得打嗝口氣帶著酸臭味、腹脹滿、食欲差，因此中醫治療以消食導滯，理氣和中，讓氣機通暢，以保和丸加減為主。

▸寒濕內阻︰ 這類的患者發作時會有明顯的胸悶、胃堵感、食欲差、大便軟散等症狀，大多是因為喜吃生冷寒涼的食物，體內寒濕之氣累積，影響脾胃的功能，因此中醫調理需要養肝胃，溫中祛濕，讓腸胃系統運作活絡起來，常用藥物為香砂六君子湯加減。

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不想胃酸倒流纏身 調整生活習慣是關鍵

台灣莊可鈞中醫師表示，由於胃酸倒流這個疾病與生活作息、飲食習慣息息相關。很多人只依賴藥物，卻不調整飲食生活習慣，往往事倍功半，治療效果緩慢。因此，若要避免疾病的復發，縮短病程，除了發病期間按時用藥外，注意飲食宜忌辛辣，重要的是要調整生活作息。

在生活上，首先需要注意的就是飲食習慣，需要定時定量，並且避免暴飲暴食。此外，許多人會有吃宵夜的習慣，但若害怕胃酸倒流，就得在睡前的2小時內停止進食。而在飲食的選擇上，則可以避開高脂量或是過於辛辣刺激的食物。

台灣莊可鈞中醫師建議，除飲食習慣上的調整外，睡覺時可以嘗試將枕頭墊高，利用重力來降低發生逆流的可能性。並且，平時也應該避免穿過緊的服飾，否則腹部的壓力也會使得胃酸倒流的症狀有所加重。

5個好習慣降低胃酸倒流症狀（按圖👇👇👇）

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簡單材料自製養胃茶飲 保健腸胃紓緩胃脹

▸材料：枇杷葉3g、木香3g、陳皮2g、甘草2g

▸做法：將上述藥材洗淨放入500c.c.的熱水中悶10分鐘即可飲用。

功效:枇杷葉清肺化痰止咳，降逆止嘔，木香行氣止痛、陳皮理氣健脾，甘草補中益氣，合用可紓緩胃脹胸痛，減輕胃酸倒流的症狀。



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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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