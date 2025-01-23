脂肪肝｜小S戒酒「原因不單純」？醫推3方法消脂肪肝最好滴酒不沾

小S徐熙娣在演藝圈出名的愛喝酒，但她自2024年底開始戒酒，每次現身大家都說她愈來愈青春美麗。可是日前卻有媒體指出，小S戒酒原因不單純，疑似健檢發現肝出了問題才戒酒。針對大家的追問，小S透過經紀人表示「我的肝很好」，希望粉絲不要擔心。



小S愛喝酒，除了聚會喝酒還常自己小酌，喝到微醺就開直播、拍影片訴說心聲。2024年10月她入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，10月9日趁連假和老公外出，坐車經過信義街頭引起粉絲包圍，她特別探出頭來和粉絲打招呼，甚至親民地接下粉絲遞來的獻酒大喝一口，不只看出粉絲們對她的喜愛，對岸的粉絲還在影片下留言：「也只有小S敢這樣豪爽喝粉絲的酒。」

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小S去年宣布戒酒 媒體指與健檢結果有關

不過這麼愛喝酒的人卻在去年宣布戒酒，還有網友笑說「不會維持太久」，日前有媒體指稱，小S戒酒原因不單純，而是她做全身健檢，發現脂肪肝症狀加劇，加上她有睡眠障礙，因此醫師建議她戒酒。

不過小S已經透過經紀人回覆大家，說：「我肝很正常，少喝酒是因為現在每天早上都要起床做早餐給女兒吃，也想讓體態變得更好！謝謝關心。」

有脂肪肝怎麼辦？該如何治療

有脂肪肝該怎麼辦？怎樣治療最有效？台灣嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科醫師周宜群表示，脂肪肝有分酒精性和非酒精性兩種，非酒精性，多是肥胖引起的脂肪肝，最重要的治療方式是飲食控制、減重、運動，來幫助消除脂肪肝。

如果和酒精有關，周宜群說，「戒酒是100%需要」，因為酒精會直接造成肝臟傷害，並且造成脂肪肝，脂肪肝有很大一部分的原因是酒精造成。

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治療脂肪肝最好滴酒不沾

目前的研究認為，喝酒不管量多少都會直接對身體造成傷害，雖然過去有許多人分享說「研究指出少量飲酒有助健康」，周宜群說，這些說法現在都被推翻了，醫界認為，酒精不管多或少都對健康有害。如果可以，滴酒不沾是最好的。

周宜群提醒，目前台灣內病毒性肝炎引起的肝癌雖然還是佔最大宗，但是脂肪肝引起的肝癌愈來愈威脅台灣人健康，尤其是飲酒引起的脂肪肝，已經是台灣人肝硬化、肝癌的重要原因，提醒大家不要喝酒。

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