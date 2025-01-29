乾眼症｜針灸能改善乾眼症？必吃7護眼食材、2保養法緩解眼部不適

乾眼症不僅困擾年長者與女性，愈來愈多年輕人也受到影響。人工淚液能快速緩解眼睛乾澀，提供即時滋潤。不過許多人好奇，針灸能夠改善乾眼症嗎？中醫師表示，乾眼症能透過針灸、穴道按摩與飲食調理來改善。



乾眼症：從「神水將枯」看眼疾根源

台灣台南市立醫院中醫部江驊修醫師指出，乾眼症在中醫中被稱為「白澀症」，若不及時調理，可能進一步演變為「神水將枯」，對視力和生活品質帶來深遠影響。根據中醫理論，肝腎虧虛、肺陰不足和脾胃失調等因素都可能導致淚液分泌減少，進而引發乾眼症。

緩解乾眼症方法（按圖看清👇👇👇）

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針對不同的體質與病因，江驊修會以熟地、麥門冬、菊花、枸杞等中藥調養內在氣血，並結合針灸治療。研究指出，針灸療法可促進眼周氣血循環，有助於減輕乾眼症的不適症狀。臨床上，透過攢竹穴、太陽穴等近端穴位結合太衝穴等遠端穴位的針灸，能有效改善患者的乾眼問題。

穴道按摩與熱敷：日常護眼不可少

除了臨床治療，日常保養也是改善乾眼的關鍵。江驊修建議，透過穴道按摩如攢竹穴、魚腰穴、睛明穴及絲竹空穴，每天2至3次，按摩時應避免過度施壓眼球，保持輕柔力道。結合每天10分鐘的熱敷，可以有效緩解眼部疲勞，促進血液循環。這些簡單的方法不僅能即時紓緩眼部不適，也能提升眼睛的耐受力，讓患者在日常生活中更加舒適。

平時可輕輕按摩眼周的攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴、睛明穴等，放鬆眼部肌肉並改善眼部循環。（台灣台南市立醫院圖片）

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乾眼症治療，中醫與人工淚液哪個好？多層次治療各有千秋

人工淚液是乾眼症患者的常見選擇，具有即時滋潤效果，對輕度症狀非常適合。然而，對於長期症狀或嚴重乾眼者，僅靠人工淚液可能無法根治。江驊修指出，中醫針灸不僅能改善眼周血流，還可透過內服藥材，從根源調理身體，達到雙管齊下的治療效果。中醫與西醫的治療理念並不對立，而是可以互補，患者可根據自身需求選擇合適的治療方案。

飲食調理：從內補充眼睛健康必需養分

除了針灸與按摩，飲食調理在乾眼症治療中也扮演重要角色。江驊修強調，維他命A、B與Omega-3脂肪酸對眼睛健康至關重要。建議患者多攝取紅蘿蔔、菠菜、枸杞、芝麻、粟米、三文魚及秋刀魚等富含相關養分的食材，同時保持均衡飲食，避免辛辣與油炸食物加重身體負擔。江驊修也特別提醒，補充營養不應盲目進行，應視個人體質適度調整，以達到最佳效果。

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乾眼症預防？中醫師提醒用眼習慣與生活管理

針對乾眼症患者，改變用眼習慣是預防與治療的基石。江驊修建議，每隔45分鐘適當休息10至15分鐘，避免長時間盯著螢幕；保持居家與工作空間的適當濕度；避免熬夜，並戒煙減壓，讓眼睛在健康的生活環境中恢復活力。

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