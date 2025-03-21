減肥｜飯前先吃蛋白質半年減24kg！醫揭助穩定血糖避肌肉流失問題

一位台灣女子因為長期為減重與血糖控制困擾，因此就醫尋求協助，醫師建議她用餐前先吃蛋白質，結果半年後，不僅血糖穩定許多，女子的體重也從86公斤減到62公斤。



台灣減重醫師蕭捷健表示，該個案過去吃飯總是一口飯配一口菜，或是先吃澱粉類食物，這樣的進食順序，可能造成飯後血糖快速上升、用餐後不久就會再感覺到餓。

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聽從蕭捷健的建議，個案正餐前都會先喝一杯植物性基底的蛋白飲，因為蛋白飲消化成氨基酸的速度更快，半年後，女子的體重從86公斤，減到62公斤，連血糖都穩定許多，還解決了減重期間蛋白質攝取不足、導致肌肉流失的問題。

蕭捷健說明，空腹攝取高GI碳水化合物會引發快速糖化反應，促使胰島素大量分泌，易造成血糖震盪與脂肪肝生成，其實只要在吃飯前，先吃足夠的蛋白質，例如肉、魚、蛋、豆製品，就能改善問題，先吃下的蛋白質會分解成氨基酸，氨基酸會刺激腸道分泌腸泌素（就是減肥藥的成分），而腸泌素能幫助穩定飯後血糖，讓之後吃進去的澱粉糖分慢慢被肌肉利用。

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蕭捷健指出，康乃爾大學的一項研究發現，先吃蛋白質、蔬菜、最後吃碳水的進食順序，和先吃碳水相比，餐後胰島素反應更低，身體只需分泌較少胰島素就能處理血糖。另外一項針對第二型糖尿病患者的研究指出，先吃蛋白質和蔬菜再吃碳水，餐後30、60、120分鐘的血糖濃度，分別降低28.6%、36.7%、16.8%，而餐後血糖曲線下面積，更是降低了高達73%。

蕭捷健提醒，進食順序的調整能讓身體在飯後休息或運動時更多地利用脂肪作為能量來源，也能讓糖化血色素（HbA1c）有明顯的改善，午後的疲倦感會減輕，不僅可以控制體重和血糖，也能變得更有精神。

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