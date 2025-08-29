皮膚癌手術關鍵詞 「切緣」才能「切完」 「借皮」縫合傷口

皮膚癌近年新症數字明顯上升，根據香港癌症資料計中心數字，2002年本港有六百多宗皮膚癌新症，2022年則有接近一千一百宗，二十年間增幅超過六成。幸好，皮膚癌只要早期發現有機會以手術切除達至根治，關鍵是要確保清除癌細胞，以及妥善縫合切除腫瘤後留下的大傷口。



整形外科專科醫生廖軒麟表示，香港常見的皮膚癌有三種：基底細胞癌、鱗狀細胞癌和黑色素瘤，「紫外線照射都是這三種皮膚癌形成的重要原因。其中，基底細胞癌是三種之中毒性最低，亞洲人的基底細胞癌通常都是帶有色素，即深啡色或黑色，腫瘤通常生長在臉上，腫塊中心有機會出現潰瘍，而外圍有機會出現毛細血管擴張。基底細胞癌一般不會擴散到淋巴組織或身體其他內臟器官，但腫瘤會侵蝕病灶和附近組織。」

至於鱗狀細胞癌，可以發生在身體任何部分，腫塊以潰瘍為主，生長速度比基底細胞癌快，腫瘤有機會擴散到淋巴組織或其他器官。而黑色素瘤的毒性是三種之中最高的，腫瘤可以出現在身體任何皮膚部分，一些特別的黑色素瘤可以出現在指甲底下或腳掌上，腫塊也會帶有顏色，通常是深啡色或黑色。另外要注意的是，黑色素瘤的擴散速度較快，即使早期也有機會擴散到淋巴組織或內臟器官。

廖醫生指出，手術切除是治療皮膚癌的最佳方法，而當中的竅門是「切緣」，「意思是在皮膚癌切割手術中，腫塊本身需要被正常皮膚包圍著，作為切割邊緣，目的是要確保切除肉眼看不見的癌細胞。而切緣的多少是受到皮膚癌毒性所決定，例如基底細胞癌的毒性比較低，一般的切緣為三毫米；黑色素瘤的切緣則由一厘米到三厘米。」

在一些情況下，醫生有機會在手術中把切除樣本進行即時的冷凍抹片檢查，若沒有發現癌細胞，切割手術就視為完成；如果切緣還有癌細胞，就需要切除更多的切緣。

另一個問題是：在切除皮膚腫瘤加上「切緣」之後，很多時都會留有一個略大的傷口，「如果傷口附近的皮膚比較鬆弛，可以把傷口直接作手術縫合。但如果傷口是在面部例如眼皮、鼻這些特別位置，或切除腫瘤後的皮膚傷口很大，令直接縫合不可行，這情況下就需要利用『皮瓣手術』把傷口縫合。皮瓣手術好比『借皮』，即把皮膚從比較鬆弛的位置借到傷口位置，以完成傷口縫合。」廖醫生說。

此外，進行皮膚癌切除手術前也要注意以下幾點：

1. 如果已經擴散到附近淋巴組織，手術除了切除皮膚腫瘤，還需要進行淋巴組織清掃手術。



2. 手術後，腫塊樣本會作化驗分析，如果腫瘤毒性不高，切緣乾淨，一般不需要跟進治療。否則的話就有機會需要術後電療等跟進。



3. 如果手術前知道腫瘤已擴散到身體內臟器官，手術便未必是第一選擇，患者可能先要接受其他治療，例如化療或免疫治療等，視腫瘤的反應再決定下一步治療方案。

