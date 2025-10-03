更年期潮熱與心血管病掛鈎！ 新口服藥 「退熱」不影響荷爾蒙

一聽到「潮熱」，大部分人都會聯想到更年期，但原來「潮熱」除了是婦科問題，也可能和心臟健康息息相關，適當「退熱」的話既可減輕更年期不適也可護心。



心臟科專科醫生張仁宇指出，更年期本身已經會誘發一些心血管病的風險，「例如女士有可能原先血壓、膽固醇、血糖都正常，但一到更年期因為荷爾蒙指數改變，導致體重、身體脂肪含量等各方面都可能有變化，有機會導致『三高』，若控制不好有機會在5至10年後形成心腦血管阻塞，增加心肌梗塞甚至腦中風等風險。」

若更年期女士潮熱嚴重，上述風險可能更高！張醫生解釋兩者的關係：「根據科學理論，潮熱是因為更年期荷爾蒙變化，令心血管收縮與放鬆的控制不理想而形成，是一種『血管舒縮症狀』（Vasomotor Symptoms，簡稱VMS）。」

他表示，數據顯示全球大約50%女士會有潮熱症狀，而愈早出現潮熱，潮熱症狀愈嚴重，以及潮熱持續時間愈長，心血管病的風險也愈高，「所以根據這理論，若長時間有潮熱而症狀較嚴重或持續較長時間的話，例如停經數年仍有潮熱症狀的女士，值得留意一下自己的心血管病風險，包括定期體檢，適當調節生活和飲食習慣等，至於是否需要以藥物治療VMS則視個別病人情況而定。」

傳統上，由於潮熱症狀是基於荷爾蒙變化，導致血管收縮與放鬆的控制失調，因此會以荷爾蒙補充療法處理，但問題是：並非每位女士都適合荷爾蒙治療，「因為有些女士可能本身患某些癌症的風險較高，若服藥補充荷爾蒙有機會增加患癌的風險，所以必須慎重考慮，部分女士衡量過風險與得益後不願意服食荷爾蒙補充劑。」張醫生說。

有沒有其他針對性的治療方法，無需廣泛影響荷爾蒙呢？本港剛於今年引入的新藥NK-3受體抑制劑，屬於非荷爾蒙藥物，可針對減輕VMS潮熱症狀。NK3受體抑制劑是口服藥物，每天一次，主治中度至嚴重潮熱個案，原理是透過控制腦內腺體，降低體溫幫助「退熱」。臨床顯示，患者於服食後可以於一星期見效，而潮熱次數及嚴重性大大降低。

是否需要長期服食呢？張醫生解釋表示，「NK-3受體抑制劑主要針對症狀作治療，例如一位女士出現潮熱症狀並開始影響生活質素，經過調節生活飲食等方法都控制得不理想，便可以考慮服藥控制。可能在某段時間內潮熱症狀十分嚴重，甚至影響睡眠，這類藥物有機會幫助減輕症狀，若服食一段時間後覺得症狀已減輕，可以和醫生商議減低劑量或服食次數，甚至有機會逐步停藥。」

他提醒，任何藥物都有機會有風險和副作用，包括在服食初期的「習慣期」有可能出現輕微肚瀉、頭痛、氣促等，一般身體習慣後以上反應便會減輕。另一個潛在的副作用是有機會令肝酵素上升，因此服藥前必須先接受肝功能評估。個別病人是否適合服食NK-3受體抑制劑，建議詳細諮詢醫生。