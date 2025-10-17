女士脫髮分3期 防秃勿做兩件事

不論男女，脫髮問題都非常煩惱，但皮膚科專科醫生陳厚毅提醒，男士和女士，脫髮的情狀會有一定分別。

「首先，正常人每天都會脫髮及長出新的頭髮。人體正常約有10萬條『煩惱絲』，平均每天脫落少於100條都屬於正常，」陳醫生表示，「假設一位家庭主婦留了長髮，每天在家中地板或梳子上落下數十條，可能會覺得『很多』，其實卻是正常的。」

他建議，若女士懷疑脫髮過量，可定期用手機拍下頭頂的照片，看看髮量有沒有明顯減少。萬一確認脫髮多於正常便要找出原因，認真處理。

「成年人脫髮其實有很多原因，例如家族遺傳『雄性禿』（體內雄激素過多，刺激毛囊萎縮）、心理壓力太大、體重突然減輕、經常電髮染髮、女性分娩後等，都有機會引起脫髮。至於網上有人說頭髮太長難以吸收營養，剪短會有助防脫髮，則沒有根據，髮質、頭髮的長短其實對脫髮影響不大。」陳醫生說。

他表示，男士脫髮會有「M字額」、「地中海」等情狀，但女士不會有「M字額」，只有機會「地中海」，即由頭頂部位開始逐漸頭髮稀疏。尤其更年期後，加上可能有家族遺傳，或減肥過度導致營養不良等因素，都有機會出現「地中海」式脫髮。

陳醫生又指出，男性脫髮分為七期，女性脫髮則分為三期：

第一期：由頭頂開始，在中間分界位置出現輕微脫髮；

第二期：髮界變得闊過3mm，頭頂的頭髮逐漸變得稀疏；

第三期：頭頂光禿，髮界消失。

「但不用太擔心，脫髮並非不治之症。如果是心理因素或產後脫髮，身體通常會自行調節並痊愈。至於遺傳性或其他生理因素的脫髮，則有可能需要塗生髮水治療，刺激毛囊生長，一般療程約為一至數年。脫髮情況更嚴重者可能要口服藥物，但只適用於男性。女性來說，可考慮頭部皮膚的激光治療，或注射特別的藥物改善脫髮問題。總的來說，愈早開始治療效果愈好。」陳醫生說。

而女性要減少脫髮，應盡量保持心境開朗，並避免以下兩件事：

1.不要過度減肥，保持飲食均衡。若想減肥應先諮詢醫生或營養師。

2.減少染髮、電髮等程序，因始終會對頭髮造成一定傷害。