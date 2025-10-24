免疫治療10年大躍進！對3種癌症幫助大 未來方向是這個

近年一直被譽為「治癌新希望」的免疫治療（Immunotherapy），2015年首次在港註冊，今年是10週年。臨床腫瘤科專科醫生李兆康接受香港01訪問，回顧這種療法過去10年的發展，以及實際應用情況。

李兆康醫生表示，免疫治療剛出現的時候，通常都是用在過往很少由化療受惠的腫瘤個案，例如黑色素瘤、腎腫瘤等，「這些腫瘤較容易對化療有抗藥性，所以一般成效不高，但自從免疫治療面世後，對於黑色素瘤、腎腫瘤等的治療起了很大變化。因此，免疫治療10年前在港註冊的時候，很多癌症病人對它充滿期待，因為他們曾試過的化療或標靶治療已經失效，所以希望免疫治療可以帶來新的曙光，令到自己存活的時間延長，病情受控的時間也可增加。」

他指出，在當時來說，大部分病人其實都是失望的，病人不單病情不能受控，而且亦承受著藥物帶來的副作用。「但隨著其後10年不斷有外國研究出爐，令我們知道免疫治療的應用可以有更多的形式，例如肺癌治療的選擇上，免疫治療已逐漸由第三線逐步推展第一線治療。另外在腎腫瘤來說，雙免疫治療已用於第一線治療來控制腎臟的腫瘤，並取得很大的成果。」

而免疫生物標記「PDL1蛋白」，也為免疫治療的應用帶來很大進展，尤其在肺癌方面。李醫生解釋，過往考慮使用免疫治療的時候，很多時都會先檢測病人的PDL1水平，從而評估免疫治療在這病人身上會有多大機會能發揮效果。但隨著研究愈來愈多，現時已知道PDL1水平愈高的話，無疑會令病人有更大機會從免疫治療得著；但即使PDL1表達較低，其實也不代表免疫治療無法產生效用，「很多時我們發覺，PDL1表逹水平低的時候，免疫治療和化療一併使用，也可以為病人帶來一些得著，看到存活的時間甚至腫瘤受控的時間也會比沒有用免疫治療有所延長。所以現在低表達PDL1水平的病人也不需要太失望或灰心，因為免疫治療亦可能會對他們的病情有所幫助，帶來一些好處的。」

此外，現時也有不少研究開始針對免疫治療結合化療一起使用。除了以上提及肺癌可使用免疫加化療混合使用外，其它混合治療也取得不錯的效果，「例如轉移性的腎腫瘤，現時也常會用口服標靶藥 + 免疫治療一起使用，而且效果比過往用單一的標靶治療更好。所以我覺得，未來免疫治療的方向會傾向於結合其他藥物使用，有機會取得更多突破。而且免疫治療也可能會嘗試結合放射治療，看看會否有更佳的治療效果。」李醫生說。

最後，李醫生表示雖然免疫治療已在港註冊10年，但藥物的費用在過去10年並無明顯下降，反而有所上升。幸而香港醫管局對免疫治療藥物也有資助計劃，只要公立醫院病人符合資格，醫生一般都會替他但申請藥物資助。此外還有其他社福機構可以提供部分藥物資助，詳情可諮詢自己的主診醫生。