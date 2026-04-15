前列腺癌存活率急跌一半？3成確診已晚期 專科醫生籲必做這項檢查

在香港，前列腺癌是常見的男性癌症，每6位患癌的男性當中，就有一位是患上前列腺癌。香港中文大學外科學系何善衡泌尿外科中心主任吳志輝教授指出，前列腺癌最可怕之處在於早期沒有症狀，導致每年約有30%的病人發病時已達第四期。這會令患者的五年存活率由早期超過90%，大幅下降到大約45%。



香港中文大學外科學系何善衡泌尿外科中心主任吳志輝教授

面對這個「隱形殺手」，我們絕不能束手就擒。由及早篩查到病情管理，掌握正確資訊是抗癌的關鍵所在。

早期難察覺？留意如廁警號與定期PSA篩查

香港中文大學外科學系何善衡泌尿外科中心羅家麟醫生

香港中文大學外科學系何善衡泌尿外科中心羅家麟醫生表示，早期前列腺癌大部分沒有明顯徵狀及痛楚，因此往往會延遲了求診時間。男士們在日常生活中，應多加留意以下兩大類如廁警號：

• 排尿問題：尿速減慢、變幼，甚至排尿困難。

• 儲尿問題：尿急、尿頻、夜尿等。

然而，羅醫生提醒，這些徵狀並無特異性（即未必一定由癌症引起），且大部分早期病人根本沒有明顯痛楚或功能障礙。如果單靠「等出現症狀」才求醫，往往會延遲求診時間，錯過黃金診治機會。

因此，要真正達到「早發現、早診斷、早治療」的目標，我們不能單憑感覺，而是必須主動出擊。由於前列腺癌難以察覺，定期進行前列腺特異性抗原（PSA）抽血檢查非常重要，特別是針對無症狀的患者，可藉此釋出風險訊號。根據國際指引，以下高風險群組應及早與醫生討論接受篩查的頻率：

• 50歲或以上人士。

• 45歲或以上有家族前列腺癌病史的人士。

• BRCA 2型基因突變者。

注意：PSA並非確診指標 。若指數出現異常或較個人基線水平上升，醫生會配合其他數據進一步檢查（如磁力共振、前列腺組織活檢），以掌握最佳治療時間。

中晚期治療基石：雄激素剝奪治療（ADT）

泌尿科專科醫生陳潤生醫生

早期的前列腺癌可透過手術或放射治療達到根治效果，但對於中晚期或已擴散的患者，就需要採用其他的治療方案。泌尿科專科醫生陳潤生醫生解釋，雄激素剝奪治療（ADT，又稱去勢治療）是這類病人的治療基石。

• 治療原理：絕大多數前列腺癌細胞的生長，都依賴男性荷爾蒙（如睪固酮）的刺激。ADT能將血液中的男性荷爾蒙降低並維持在去勢水平，從而控制癌症病情。

• 藥物選擇與監測：ADT有不同注射方式，包括一個月、三個月或六個月的劑量形式。其中，植入劑形式能持續且穩定地釋放藥物，避免血液中出現藥物濃度波動。治療期間，醫生會透過觀察PSA水平趨勢、荷爾蒙水平及臨床症狀來評估療效，並建議患者每3至6個月抽血檢查肝腎功能與代謝指標。

對於高風險且有擴散的前列腺癌患者, 特別是接受雄激素受體通路抑制劑治療(ARPI)、化療或電療的病者，醫生通常會建議較頻密的覆診，方便評估治療成效與副作用

專科護士的日常護理貼士 助克服副作用

泌尿外科專科護士郭姑娘

接受荷爾蒙治療後，男性體內的睪固酮水平會在短時間內急劇下降，患者可能會面對不同程度的副作用。泌尿外科專科護士郭姑娘為大家提供了一些實用的自我管理建議：

• 紓緩「類更年期」症狀：患者可能出現潮熱、多汗、心跳加速等類似女性更年期的症狀。建議穿着舒適寬鬆的衣物，適量補充水分，並保持環境空氣流通。這些症狀通常在荷爾蒙水平趨於穩定後會逐漸改善。

• 預防骨質疏鬆與肌肉流失：建議增加戶外活動，透過接觸陽光吸收維他命D。患者亦可考慮口服鈣片與維他命D補充劑，並配合適量的帶氧運動。

• 關注心血管與代謝健康：定期自我監測血壓與體重變化。

最後，郭姑娘提醒，保持正向的心境對於面對治療挑戰至關重要。在醫護團隊的支援下，做好自我健康管理，不但有助維持生活質素，也能大大提升治療成效。

（資料由客戶提供）