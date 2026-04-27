前列腺癌佔新症約16.7%！早期難察覺 專家拆解篩查精準治療新趨勢

前列腺癌在香港男性中非常普遍，但往往被忽視。據統計，在香港每6宗新確診的男性癌症中，就有1宗是前列腺癌¹。這種癌症最「可怕」之處在於早期大多沒有明顯症狀，導致約三成患者確診時已屬晚期，生存率由早期的逾九成驟降至約四成半²。面對這個「沉默殺手」，男士們應如何自保？確診後又有何治療新方案？今次請來香港大學臨床醫學學院臨床腫瘤學系名譽臨床副教授賴俊廷醫生，以及外科學系名譽臨床導師王庭峰醫生，為大家詳細拆解。



香港大學臨床腫瘤科助理教授趙健良醫生

早期症狀易與「年紀大」混淆 50歲起應主動篩查

很多男士平日身體「無乜感覺」，一檢查卻發現已是前列腺癌後期。賴俊廷醫生指出，最大的難點在於早期症狀不明顯，甚至完全沒有症狀。即使出現小便頻密、夜尿、尿流轉弱或排尿費力等泌尿症狀，很多人會誤以為是「正常老化」或「飲水多」所致²，因而延誤求醫。

要提早發現，王庭峰醫生建議關鍵在於「主動篩查」。最實用的方法是抽血進行PSA（前列腺特異抗原）檢測，若發現PSA指數異常或相對個人基線上升，醫生會安排進一步評估，如直腸指檢、磁力共振或活檢（前列腺抽組織檢查）³等。

香港大學臨床醫學學院外科學系名譽臨床導師王庭峰醫生

哪些人屬於高風險群組？賴醫生建議以下男士應及早進行PSA篩查及臨床檢查：

• 50歲或以上的男士

• 45歲以上且有家族史

• 帶有BRCA2等基因變異者⁴

ADT荷爾蒙治療 追求「雙低」穩定指標

若不幸確診，荷爾蒙治療（ADT）是擴散性前列腺癌的治療基石。王庭峰醫生解釋，治療目標是將睪酮控制在「去勢」水平（<50ng/L）以抑制癌細胞生長，並將PSA穩定控制在目標範圍（≤0.2 ng/ml）之內。⁵'⁶

賴俊廷醫生補充，選擇ADT方案時，目標是長期而穩定地降低並維持PSA及睪酮於理想範圍，盡量減少波動。研究指出，當PSA維持於較低水平且睪酮受深度抑制，患者可獲得更長的整體生存期⁷。

王醫生提醒，風險愈高、病情愈不穩定的患者（如正在使用PARP抑制劑），建議縮短覆診間隔，以便及時評估療效與副作用；而病情長期穩定的低風險患者，則可考慮延長覆診間隔，但需與醫護溝通好「提前回診」的機制 。

進入「精準醫療」時代 基因檢測助晚期患者延壽

香港大學臨床醫學學院臨床腫瘤學系名譽臨床副教授賴俊廷醫生

當前列腺癌發展至「去勢抵抗性前列腺癌（mCRPC）」階段，即儘管睪酮已達去勢水平但PSA仍持續上升，整體存活期一般比較差⁸，治療便會變得更具挑戰性。幸好，現時前列腺癌治療已邁進精準醫療時代。賴俊廷醫生指出，國際醫學指南推薦mCRPC患者進行基因檢測，這有助醫生根據患者的基因特徵（如HRR基因、BRCA1/2突變等）制定個人化治療方案。

在前列腺癌患者中，BRCA1或BRCA2基因突變最為常見。若檢測出這類突變，醫生可考慮使用「PARP抑制劑（PARPi）」作為標靶治療方案。研究顯示：

• 療效顯著：對於帶有BRCA1/2基因突變且經新型荷爾蒙治療後惡化的患者，PARP抑制劑能延長整體生存時間（OS）及腫瘤受控時間。

• 改善生活質素：能明顯紓緩如骨痛等常見症狀。

• 副作用管理：常見副作用如貧血、疲倦等，一般可透過調整劑量妥善控制。

王庭峰醫生總結，透過基因檢測了解身體內的生物通路變化（如DNA修復機制），能讓醫生預測患者對藥物的反應，從而選擇最適切的治療，延長患者的無惡化存活期。他寄語：「早診早治，積極溝通。」

最後，兩位醫生共同呼籲，男士們應把握「早識別、早診斷、早治療」的原則。如果你或家人對前列腺癌有疑問，記得及早與醫護團隊商量最合適的計劃⁵。

參考資料：

¹ Hong Kong Centre for Health Protection. Prostate Cancer. Available at: https://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/5781.html. (Accessed on 16 Jul 2025)

² Hong Kong Cancer Online Resource Hub. Prostate Cancer (Cancer Facts). Available at: https://www.cancer.gov.hk/en/hong_kong_cancer/common_cancers_in_hong_kong/prostate_cancer.html. (Accessed on 16 Jul 2025)

³ Mayo Clinic. PSA test. Available at: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/psa-test/about/pac-20384731. (Accessed on 13 Oct 2025)

⁴ Cornford P, et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG Guidelines on Prostate Cancer. Available at: https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer. (Accessed on 16 Jul 2025)

⁵ National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Guidelines in Oncology. Prostate Cancer. Version 2.2025. Available at https://www.nccn.org/guidelines/guidelines-detail?id=1459. (Accessed on 16 Jul 2025)

⁶ Henríquez I, et al. Biomedicines. 2021;9(9):1247.

⁷ Zhuo T, et al. J Cancer Res Clin Oncol. 2024;150(10):444.

⁸ Freedland SJ, et al. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2024;27(2):327-333.

⁹ Tortorella E, et al. Int J Mol Sci. 2023;24(3):2046.

¹⁰ Li C, et al. Front Oncol. 2025;15:1542811.

¹¹ Mateo J, et al. J Clin Oncol. 2024;42(5):571-583.

¹² Thiery-Vuillemin et al. J Clin Oncol. 2023;41, 5012-5012.

LaFargue CJ, et al. Lancet Oncol. 2019;20(1):e15-e28.

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