晚期前列腺癌現抗藥性？專科醫生拆解基因檢測與精準標靶治療

前列腺癌是香港男性之中最常見的癌症之一，平均每六位新確診癌症的病人中，就有一位患上前列腺癌。值得關注的是，晚期前列腺癌病人的五年存活率只有約45%，明顯低於早期患者¹。到底是甚麼原因令晚期前列腺癌變得如此棘手？現代醫學又有何突破性療法？



癌細胞變狡猾？拆解「去勢抗性」與癌症轉移

早期前列腺癌細胞的生長非常依賴男性荷爾蒙（睪酮），因此治療通常以「雄激素剝奪治療」（ADT，又稱荷爾蒙治療或去勢治療）為基石。然而，中大醫學院泌尿科副教授趙家鋒醫生指出，癌細胞其實非常狡猾，大約有一半的患者在接受ADT治療一至兩年後，癌細胞會演化並產生抗藥性，疾病轉變為「去勢抗性前列腺癌」（CRPC）。他續指，即使體內的荷爾蒙水平已經降至極低，癌細胞依然能夠繼續生長，令傳統荷爾蒙治療的效果大打折扣。

病情發展至此，往往伴隨着癌症轉移（擴散）。研究顯示，超過80%的CRPC患者在確診時，癌細胞已經轉移到其他器官，稱為「轉移性去勢抗性前列腺癌」（mCRPC）²：

• 常見轉移部位：最常轉移至骨骼，其次為淋巴、肺部及肝臟等。

• 併發症與風險：骨轉移會引起劇烈的骨痛，甚至輕微撞擊就會造成病理性骨折；內臟轉移則會損害相應器官的功能，嚴重影響患者生活質素。

• 生存期縮短：癌症擴散會加速疾病進程，有三分之二的mCRPC患者在確診後五年內面臨較高的死亡風險²'³。

中大醫學院泌尿外科副教授趙家鋒醫生

突破治療局限 基因檢測助啟動「精準治療」

過去面對mCRPC患者，治療選擇相對有限，但隨着醫學進步，「基因檢測」與「精準治療」成功打破了這個僵局。中大醫學院泌尿外科副教授趙家鋒醫生解釋，現時醫學界不再將所有前列腺癌視為同一類，而是透過基因檢測這個「分子顯微鏡」將癌細胞細分。臨床腫瘤科專科醫生王俊威醫生指，大約20%至30%的mCRPC病人帶有「同源重組修復」（HRR）相關的基因突變，其中最典型的就是BRCA1及BRCA2基因突變⁴。目前國際指引強烈建議晚期前列腺癌患者進行基因檢測，一旦識別出這類基因突變，醫生便能為患者制定具有針對性的標靶治療方案。

標靶治療VS化療 精確導彈與大規模轟炸

臨床腫瘤科專科醫生王俊威醫生

針對帶有基因突變的mCRPC患者，PARP抑制劑是目前醫生會考慮使用的標靶藥物。王醫生用了一個生動的比喻來解釋標靶藥與傳統化療的分別：

• 化療（大規模轟炸）：化療的原理是廣泛攻擊體內所有快速分裂的細胞。雖然能有效殺死快速分裂的癌細胞，但同時會誤傷正常的毛囊細胞、腸道黏膜細胞及骨髓造血細胞，從而引發脫髮、口腔潰瘍、吐瀉及貧血等常見副作用。

• 標靶治療（精確導彈）：PARP抑制劑能專門針對帶有HRR基因缺陷的癌細胞進行「定點清除」。這種療法既能高效擊敗癌細胞，又能減少對周圍正常細胞的誤傷。不過，其局限在於只對帶有相應基因突變的病人有效，因此事前必須進行基因檢測。

有大型國際臨床試驗已證實，相比傳統療法，PARP抑制劑能顯著延長攜帶BRCA基因突變的mCRPC病人的整體生存期，減慢疾病進展，並明顯紓緩痛楚等徵狀，大大改善患者的生活質素⁴'⁸。此外，有研究指出，在化療前使用PARP抑制劑，或同時配合新型口服賀爾蒙藥物（NHA），能達致更佳的治療效果⁵'⁶。

醫患同行 共同決策最適合方案

標靶藥物與化療並非互相取代的關係，兩者可以根據患者的具體檢測指標和病情連續使用⁷。趙醫生強調，現代醫學的核心是「共同決策」。患者與家人都是治療團隊中不可或缺的一員，面對複雜的治療選擇，患者應與醫護人員建立開放坦誠的溝通。不要害怕提問，清楚表達自己最擔心的症狀與對治療的期望，這對於制定最適合的個人化治療方案至關重要。

參考資料：

1. Hong Kong Cancer Online Resource Hub. Prostate Cancer (Cancer Facts). Available at: https://www.cancer.gov.hk/en/hong_kong_cancer/common_cancers_in_hong_kong/prostate_cancer.html. (Accessed on 16 Jul 2025)

2. Poon DMC, et al. Front Oncol. 2025;15:1530580.

3. Henríquez I, et al. Biomedicines. 2021;9(9):1247.

4. de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382(22):2091-2102.

5. Christenson ES, et al. Expert Opin Emerg Drugs. 2018 Jun;23(2):123-133.

6. Clarke NW, et al. NEJM Evid. 2022;1(9):EVIDoa2200043.

7. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Guidelines for Patients: Advanced-Stage Prostate Cancer 2025. Available at: https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/pdf/prostate-advanced-patient.pdf. (Accessed on 16 Jul 2025)

8. Cornford P, et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG Guidelines on Prostate Cancer. Available at: https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer. (Accessed on 16 Jul 2025)

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