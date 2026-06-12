肌少症｜40歲起肌肉瘋狂流失？中醫教按穴位與運動　刺激肌肉生長

隨著步入超高齡社會，「肌少症」已成為威脅長者日常生活的重要隱憂。台灣柳營奇美醫院中醫部主治醫師莊孟臻指出，許多長者外表看來豐腴，其實多是脂肪比例提升，但肌肉質量下滑的「肌少性肥胖」，若長輩出現行走緩慢、反覆跌倒或起坐困難等現象，就該警覺可能是肌少症徵兆，及早透過營養與運動介入預防。



40歲後肌肉量每10年減8% 中醫調體質＋補氣血改善肌少症

莊孟臻醫師解釋，所謂肌少症，是指隨年齡增長出現的肌肉量減少、肌力下降及體能表現變差的狀態。她提到，人體的肌肉質量，通常是在青壯年達到高峰，但40歲後，肌肉量會以每10年8%的速度流失，70歲後流失速度更翻倍至15%。

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從中醫衛教觀點來看，莊孟臻醫師表示，肌少症屬於「痿症」與「虛勞」範疇，與脾、肝、腎機能失調息息相關。她指出，中醫理論認為「脾主肌肉」，脾胃為氣血生化之源，若脾運化無力，肌肉便無法獲得充足營養；而「肝主筋、腎主骨」，肝腎機能關係到身體活動與耐力。對於肌少症問題，臨床上中醫多以「健脾益氣、補益肝腎」為治療核心，透過黃耆、人參等藥材調理體質，或搭配針灸與推拿，協助改善氣血循環，維持肌肉狀態。

按摩穴位、補充營養與適度訓練 居家抗肌少症三要素

處理肌少症問題，除了接受正規醫療，自我居家保健也是對抗肌少症的關鍵。莊孟臻醫師建議，平時可按摩足三里、太溪等穴位進行日常保養。飲食方面，足夠的熱量與蛋白質攝取，是合成肌肉的原料。

但是單靠飲食還不夠，莊孟臻醫師強調，還須配合適度的「阻力運動」，如深蹲、彈力帶訓練等，才能有效刺激肌肉生長。而對於體力較弱的長者，和緩的中醫傳統運動如太極拳、八段錦等，不僅能舒筋活絡，對鍛鍊肌力與平衡感，也有顯著助益。

莊孟臻醫師提醒，肌少症並非僅限於老年族群，青壯年若長期缺乏運動或營養不均，也可能會提早面臨肌肉流失威脅。由於目前並無單一治療方式可完全逆轉肌少症，建議民眾從日常生活做起，及早建立運動與均衡飲食習慣，才能健康的老化。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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