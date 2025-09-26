肌少症｜不運動會得肌少症？缺乏運動易致心臟和肺部功能下滑

運動能為人體帶來能量，研究指出，最可怕的是，不運動而流失能量的速度，超乎想像！



運動比吃藥好多多

根據外電報導，運動的好處確實多元。除了讓人感覺精神好、思考更清晰、外表看起來最佳之外，運動還能控制食慾、提升情緒、改善睡眠品質，並降低罹患多種慢性疾病的風險，包括心臟病、中風、糖尿病、失智症、抑鬱症和多種癌症。事實上，經常運動仍是提升能量的最強大方法之一，至今尚無任何藥物比得上定期運動在保護健康和維持能量方面的貢獻度。

將能量水平想像成可充電電池

根據外電報導，你可以將體內的能量水平想像成一個可充電的電池。保持活躍就像是將電池插上充電，當你閒置不動時，能量就會流失。當人體處於不活躍狀態時，會開始失去肌肉細胞，而剩下的細胞擁有較少的粒線體，進而降低了它們產生能量的能力。

令人吃驚的是，研究發現，身體在很短的時間內就會開始出現這些流失能量的情況。因受傷或疾病而肢體不動的人，在僅僅6小時內就開始失去肌肉細胞。隨著肌肉變弱，任何希望肌肉做的事，都需要付出更多的努力，只剩下更少的能量供其他活動使用。

持續運動 對抗肌少症

隨著年齡增長，持續運動變得更加重要，因為肌肉量會隨著歲月流逝而減少。根據外電報導，肌少症，即肌肉組織的逐漸減少，開始的時間比你想像的要早，大約在30歲左右。平均30歲的人可以預期到70歲時會失去大約25%或更多的肌肉質量和力量，到90歲時再失去25%。結果不僅是能量的減少，還會增加罹患多種其他疾病的風險。

缺乏運動 心肺功能下滑

缺乏運動也會導致心臟和肺部功能的改變。透過血液將氧和營養輸送到身體不同部位，效率會變得較低。因此，保持規律的運動習慣，對於維持心肺功能和整體健康至關重要。

