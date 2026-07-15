脫髮｜頭皮突然禿了一塊？醫揭鬼剃頭成因：壓力大人士最易中招

最近起床梳洗時，您是否曾突然發現頭皮上出現一塊或多塊硬幣大小、光溜溜的缺髮？臺北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科醫師王靖雅表示，這種狀況就是俗稱鬼剃頭的「圓禿」。



頭皮突然禿一塊 圓禿是常見自體免疫疾病

王靖雅醫師說明，這是一種因自體免疫系統失調所造成的急性落髮，臨床特徵為頭皮上會出現圓形、界線清楚且表面通常光滑的禿髮區塊。不僅影響外觀，往往也會引發患者巨大的身心困擾；在嚴重情況下，掉髮範圍甚至可能擴大到眉毛、睫毛，或是造成全身毛髮掉落。

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壓力大、遺傳都有關 這些族群風險較高

王靖雅醫師指出，圓禿在各個年齡層都可能發生，但臨床上特別好發於兒童和壯年族群。其發病原因主要與基因遺傳及生活壓力有關，導致自身的免疫細胞誤將毛囊視為攻擊目標而加以破壞。

此外，若人本身患有其他自體免疫疾病（如甲狀腺疾病）、異位性體質（如異位性皮膚炎），或是伴隨焦慮、憂鬱等精神相關疾病，發生圓禿的風險都會比一般人來得更高。

圓禿不等於永久掉髮 及早治療有機會長回來

面對突如其來的落髮，大家千萬不要驚慌而誤信偏方。王靖雅醫師強調，圓禿屬於「非疤痕性」的落髮疾病，這代表毛囊並沒有被永久破壞，只要經過適當治療，頭髮仍有很大的機會重新健康生長。因此，她呼籲，在剛發病時就應及早介入、積極治療，避免拖延而進入慢性期，如此一來才能達到更理想的恢復效果。

兒童與成人治療方式不同 嚴重患者有新藥可選擇

在治療策略上，王靖雅醫師說明，兒童的圓禿治療通常以局部治療（包含外用藥膏與病灶內類固醇注射）為首選；至於12歲以上的青少年及成人，醫師則會根據落髮嚴重程度，選用局部治療、系統性治療（如口服免疫調節劑）或合併療法。值得一提的是，近年台灣引進了新型的小分子藥物，對於嚴重圓禿的患者而言，無疑是一大福音。

頭髮長回來需要時間 切勿自行停藥

王靖雅醫師也特別提醒，不論採用哪一種治療方式，毛囊修復與毛髮重新生長都需要時間，治療時長往往必須以「月」甚至「年」來計算。患者在治療過程中務必要保持耐心，切勿因為一看到效果就擅自停止治療，以免增加復發風險。

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