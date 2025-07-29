脫髮｜中醫揭3類常見禿頭原因　6招日常保養吹頭距離至少保持10cm

照鏡子時，是否發現髮際線不如以往茂密？或每次洗頭後，排水孔總堆滿掉落的髮絲？



台灣睿鳴堂中醫診所徐瑋憶中醫師指出，常見掉髮類型包括圓禿、產後落髮、雄性禿等，並提供中西醫觀點與調理建議，供民眾參考。

6項檢視你有沒有脫髮危機？（按圖看清👇👇👇）

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圓形禿：壓力大造成「鬼剃頭」

圓形禿又被稱為「鬼剃頭」、「油風」、「班禿」，特色是突然出現明顯圓形或橢圓形的光禿區，常見於年輕族群，與情緒壓力息息相關。

西醫治療多以頭皮注射或塗抹類固醇為主，較嚴重者可能需搭配照光或局部免疫療法。不過若壓力源未解除，往往無法根治。

中醫則認為這類掉髮與「肝鬱氣滯」有關，壓力導致肝氣無法正常疏泄，進一步造成氣血循環不良，使頭髮失去養分。可依症狀使用加味逍遙散酌加丹參、赤芍等藥材來疏肝解鬱、活血化瘀，並針刺太衝、內關等穴位，有助調節情緒並改善局部氣血循環。

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產後落髮：氣血虧虛影響生髮

女性在懷孕期間因雌激素分泌旺盛，頭髮多處於生長期；產後雌激素驟降，大量頭髮進入休止期，常於產後3至4個月開始明顯落髮，一天掉髮量甚至可達300根。西醫認為這是自然現象，約6-9個月會自行緩解。

台灣徐瑋憶醫師則認為，「肝藏血，髮為血之餘」、「腎藏精，其華在髮」、「脾胃為氣血生化之源」，生產過程會耗損肝血與腎精，若產後休息與營養補給不足，更易導致氣血兩虛。建議可使用八珍湯補益氣血，搭配針刺下三皇穴補腎、足三里補胃氣，有助減緩掉髮並改善頭痛、腰痠等虛損症狀。

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雄性禿：遺傳＋體質問題 中西醫雙路徑處理

雄性禿的典型表現為髮際線後退、頭頂稀疏，常伴隨髮絲變細，與遺傳有關，發生年齡可能在20歲以前，多數集中在30-40歲之間，男女皆有可能發生。

西醫治療選擇包含口服藥物、外用生髮水與植髮手術，但部分藥物可能對男性性功能有影響，女性若懷孕使用，更有畸胎風險。

台灣徐瑋憶醫師則認為雄性禿多與「血熱」、「濕熱」相關。若經常吃油膩、甜食或飲酒，易產生濕熱體質，頭皮會有油味、出油多，此時建議使用清熱利濕的藥方。若常熬夜、情緒暴躁、愛吃辣，則屬血熱型，常伴隨搔癢與脫屑，需用清熱涼血的方式處理。另可搭配針刺百會、四神聰、本神穴等穴位來幫助疏通頭皮經絡，延緩落髮進展。不過此類體質不宜過度進補，以免化熱加重掉髮。

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專業評估＋日常保養 才能真正抗掉髮

不論是哪種類型的掉髮，建議盡早前往合格中醫診所進行體質與病因評估，針對個人狀況調配中藥及搭配針灸，避免誤信偏方而延誤治療時機。

台灣徐瑋憶醫師也提醒，日常保養不能忽視：

- 洗髮選擇：選用成分單純的洗髮精，避免使用過熱水溫，以防毛囊損傷。

- 吹髮距離：吹風機與頭皮至少保持10公分距離，避免熱傷害。

- 減少染燙：染燙會破壞髮質與頭皮，應盡量減少。

- 飲食均衡：切忌激烈節食，如只吃水果或喝水減重，會導致營養不良進而掉髮。

- 少吃油炸甜辣：減少刺激性食物，避免毛囊阻塞。

- 睡眠充足：11點前入睡，有助肝膽經運行與頭髮養分供應。



【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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