睡不飽又全身無力？醫生揭慢性疲勞5大元兇：恐是甲狀腺功能異常

55歲從事餐飲業許先生，近一個月明顯感到容易疲倦且體力下降。工作時比以往容易喘，雙腳出現輕微水腫現象。起初以為只是勞累，休息後未見好轉，前往台灣新竹臺大分院家庭醫學部門診就醫。



經張博硯醫師詳細問診與抽血評估，發現其甲狀腺素數值異常升高，確認為甲狀腺功能亢進引發全身效應，經臨床處置後，疲倦與體力狀況獲得初步控制。

睡不飽又全身無力 是壓力還是疲倦？

許多上班族常覺得怎麼睡都睡不飽，習慣將全身無力與疲倦歸咎於工作壓力大或熬夜。台灣新竹臺大分院家庭醫學部張博硯醫師提醒，疲倦雖是常見症狀，卻往往是身體發出的重要警訊。若無力感持續數週，甚至影響到日常工作與生活作息，應盡早就醫進行專業評估，找出潛藏的真正原因才能對症處置。

相關文章：減肥｜沒睡飽小心1年胖26公斤！醫生揭睡眠不足帶來5大身體影響👇👇👇

+ 7

慢性疲勞找不出原因 醫師盤點常見潛在疾病

張博硯醫師表示，門診中疲倦原因相當多元，短期多與壓力事件或睡眠不足有關，持續數月則需評估慢性疾病影響。常見引發疲倦的潛在因素包含：

1. 睡眠與心理因素

阻塞性睡眠呼吸中止症（睡眠窒息症）導致睡眠品質不佳、焦慮或憂鬱情緒。

2. 器官與免疫系統疾病

心臟疾病、肺臟疾病、慢性腎臟病、風濕免疫疾病及神經系統疾病。

3. 內分泌與代謝異常

甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能低下及糖尿病。

4. 藥物與物質使用

長期使用鎮靜安眠藥、抗憂鬱藥、抗過敏藥、降血壓藥，或長期飲酒。

5. 營養素缺乏

貧血、鐵質缺乏或維他命B12不足。

疲倦伴隨胸痛或體重減輕 該盡速就醫檢查

針對危險徵兆，張博硯醫師特別提醒，若疲倦同時伴隨下列情況，可能與感染、腫瘤、心肺或神經系統疾病有關，務必提高警覺並盡速就醫：

1. 胸痛、呼吸困難或血氧偏低（低於94%）

2. 意識改變或肢體無力

3. 持續發燒或六個月內體重沒來由減輕超過5%

4. 異常出血、瘀斑、出現不明腫塊或嚴重貧血



建立良好生活作息 日常照護勿輕忽

在日常照護方面，張博硯醫師建議人們從維持規律作息與均衡飲食著手。每晚維持七至八小時睡眠，每週累積一百五十分鐘中等強度運動，適度補充水分並學習壓力調適技巧。張博硯醫師強調，疲倦不應輕忽，若症狀持續超過兩至四週，主動尋求醫療評估找出原因，才是維持長期健康與生活品質的關鍵。

相關文章：睡覺｜一躺下就秒睡竟是身體警號！7問題檢測「睡眠債」改善作息👇👇👇

+ 9

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

