疫後8大後遺 以中藥調養 對症下藥

疫情肆虐至今已超過兩年，不少患者康復後都飽受各種疫後遺徵狀所擾，影響日常生活。近日政府專家又預料第六波即將於短期內爆發，到時出現疫後遺的人數或會大增，因此尋找合適的治療方法幫助患者身體復原，顯得有迫切需要。



雖然至今仍未有西藥能徹底根治疫後遺，但患者可根據自身情況，針對個別徵狀服用中藥調理身體，減輕不適感。

資料來源：shutterstock

中藥調養 對症下藥

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後遺1︰氣短喘氣 源於「肺脾兩虛」

中醫角度，染疫過後，身體肺部變得虛弱。疫症康復者臨床多見的症狀是「肺脾兩虛」，即是「肺氣虛」和「脾氣虛」同時出現。

肺氣虛表現︰

容易說話不夠氣



有咳嗽和喘氣情況



走路或行樓梯容易氣促



做運動時氣不順或不夠氣



脾氣虛表現︰

出現食慾不振



大便比較濕



補肺健脾胃推薦︰國家衛健委推薦處方

《新型疫症的診療方案》中，提及了恢復期針對「肺脾兩虛」的推薦處方為︰法半夏 9g、陳皮 10g、黨參 15g、炙黃芪 30g、 炒白朮 10g、茯苓 15g、藿香 10g、砂仁 6g（後下）、甘草 6g。

「位元堂養陰丸」

蘊含6大和國家衛健委的恢復期推薦處方相同的成分：

健脾益肺：黨參、白朮



健脾寧心：茯苓



益氣補中：黃芪



清熱解毒：炙甘草



理氣健脾：陳皮



後遺2︰咳嗽有痰 源於肺氣虛體內積熱

染疫後通常發高熱。中醫認為，「熱」意指人體過度「燃燒」，有些人即使復完後，體內依然餘熱未散，造成「上火」現象。而染疫後肺部變得虛弱，造成「肺氣虛」。

肺氣虛表現︰

容易說話不夠氣



有咳嗽和喘氣情況



走路或行樓梯容易氣促



做運動時氣不順或不夠氣



體內積熱表現︰

咳嗽有黃痰



痰黏稠



置之不理，形成久咳，咳到半夜起床影響睡眠，形成惡性循環



除痰中成藥推薦︰

「位元堂猴棗除痰散」

蘊含6大和國家衛健委的恢復期推薦處方相同的成分

健脾益肺：黨參和白朮



健脾寧心：茯苓



燥濕化痰：法半夏



清熱解毒：炙甘草



理氣健脾：陳皮



「位元堂正猴子棗末」

100%珍貴的正猴子棗末，能除痰、止咳、順氣，適用於痰熱咳嗽、頑痰未清。

後遺3︰男性慾望下降縮陽 源於「肝腎衰弱」

《黃帝內經》的《素問·金匱真言論》提到「夫精者，生之本也」，腎精是人生命的根本，主生長、發育與生殖等。染疫時間愈久，病邪侵犯，直接損傷腎精，對腎的耗損尤為顯著。

肝腎衰弱表現︰

容易覺得疲倦



腰膝酸軟無力



精力都受影響



強肝腎中成藥推薦︰

「位元堂金裝剛勁」

蘊含珍稀中藥材海狗腎，很多人都誤解「海狗腎」是「腎臟」，但「海狗腎」其實主要為海豹或海狗的雄性外生殖器，包括陰莖及睪丸。海狗腎具温腎助陽的效果，是古代房中秘方藥材之一，更有萬鞭之王的美譽，矜貴珍稀。

後遺4︰咽喉不適 源於「肺氣虛」和「陰虛」

肺氣虛表現︰

容易說話不夠氣



或者有咳嗽和喘氣情況



走路或行樓梯容易氣促



做運動時氣不順或不夠氣



陰虛表現︰

口乾舌紅



大便乾燥



喉嚨有異物感



針對咽喉不適的產品推薦︰

「位元堂蛇膽陳皮川貝末」

蘊含蛇膽汁及川貝母，能清肺、止咳、除痰。

位元堂蛇膽陳皮川貝末

「位元堂喉寶散」

蘊含陳皮、羅漢果、川貝、香櫞等成分，有助舒緩咽喉不適，鞏固呼吸道健康；額外加入姬松茸提取物，增強免疫力。

位元堂喉寶散

「位元堂知柏八味丸」

滋陰降火，適用於口乾咽痛；黃柏能清熱燥濕，瀉火解毒，退虛熱。

位元堂知柏八味丸

後遺5︰關節痛、肌肉酸痛 源於「餘毒未清」

不少疫症康復者出現肌肉痛，關節痛等問題。中醫學認為，肌肉不適或關節痛乃是風寒濕等外邪侵襲人體，導致氣血運行不暢，經絡不通造成疼痛的症狀。

關節痛、肌肉酸痛的中成藥推薦︰

「位元堂葛根湯」

位元堂葛根湯中的葛根有解肌升陽功效。從中醫的角度來講，「肌」指的是位於皮毛裡面的一道體表屏障，具有抵禦外邪、保衛機體的功效。而解肌指的是運用具有解表作用的中藥，使藥物的作用到達肌表，從而使聚集在體內的熱邪化汗，逐漸由毛孔發散出去的一種治法。葛根可以幫助積聚在肌肉內的濕氣透過汗液排走，促進氣血運行、緩解疼痛；而桂枝則有溫經通脈的功效，助你擊退肌肉酸痛！

位元堂葛根湯

「位元堂降酸通膠囊」

嚴選5大藥用草本，清熱利濕解毒，即是透過滲濕的功能排走體內的「濕」、「毒」，配伍川牛膝、防己打通關節經絡，治標治本，關節自然通則不痛。

位元堂降酸通膠囊

後遺6︰眼乾眼矇 源於「肝腎虛損」

不少上班族每天工作需長時間聚精會神盯著電腦螢幕，又經常捱夜，容易眼乾眼矇或出現眼部疾病。中醫認為眼睛疲勞、頭暈眼花等症狀是由「肝腎不足」而引起，肝血不足會令眼睛分泌減少，眼睛得不到滋養就會變得乾澀不適。因此要改善眼部健康，除了養護眼睛本身之外，也要滋腎養肝。

「位元堂杞菊地黃丸」

以經典滋陰補腎的古方—「六味地黃丸」的處方基礎上，再加上的枸杞子和菊花。位元堂杞菊地黃丸具補腎、養肝的功效，再加上益精明目的枸杞子和平肝明目的菊花。適用於羞明畏光、迎風流淚、視物昏花。

位元堂杞菊地黃丸

後遺7︰失眠心悸、專注力變差、記憶力變差 源於「心脾兩虛」

失眠、心悸除了是「疫後遺」，亦是常見的都市病。平時生活壓力大、思慮過度和作息不定時都會造成心血不足，從而引起心煩不安等心神失養問題，亦即心悸。心悸發作使人時寐時醒，經常失眠；而失眠也會加重心悸。兩者互為因果，形成惡性循環。

「位元堂天王補心丹」

中醫認為心以血為養，以神為用，養血補心才能解決問題。位元堂天王補心丹能夠滋陰養血、補心安神。適用於治療心血不足、健忘神疲、心悸失眠、大便乾燥等症狀，助你撃退疫後遺，重拾健康！

位元堂天王補心丹

後遺8︰脫髮 源於「腎氣不足」

染病抗病期間，由於受熱病耗氣傷津，會導致氣血不足、腎精虧虛。腎氣不足會令頭髮得不到適當的滋養，逐漸枯乾脫落，造成脫髮。同時，若不及時處理，毛囊一旦枯死，頭髮更是難以重生生長，要逆轉便難上加難！

內在調理・重點強肝腎



「位元堂美髮素」

要解決染疫後氣血不足、腎精虧虛，可以服用位元堂美髮素，產品參考明朝著名配方七寶美髯丹研發，採用珍貴的何首烏、茯苓、當歸、枸杞子、菟絲子等，能夠補益肝腎，烏鬚生髮。疫後養好肝腎，頭髮自然重回健康生長。

位元堂美髮素

外在洗護・滋潤



「中藥防掉髮洗髮露」

在日常頭髮洗護上，可選擇位元堂中藥防掉髮洗髮露（強韌配方），採用多種天然中藥成分，萃取中藥草本精華，能徹底溫和地潔淨髮絲之餘，更可幫助毛囊及髮根健康生長，養護活髮。成分中蘊含生薑，可驅風抗菌；銀杏，含抗氧化因子，保護細胞及促進養份供應，有助髮根重生；製何首烏，滋養髮根及保持髮絲烏黑亮澤。該產品更是傳媒報導為安全頭髮護理產品之一 ，無檢出二噁烷致癌物、游離甲醛*，致敏香料符合歐盟要求**，通過重金屬及微生物測試，安全可靠。根據調查，96%用家認同能改善掉髮***，成效顯然易見！

位元堂中藥防掉髮洗髮露 (強韌配方) 採用多種天然中藥成分，滿足6大活髮需求。

*根據佳力高試驗中心有限公司2019年1-4月之化驗結果

**根據Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 2017年之化驗結果

***430名試用者使用防掉髮洗髮露(強韌配方)及護髮素2星期後，96%認同可改善因梳理斷裂所造成的掉髮問題。位元堂2013之報告。

疫後調理產品銷售點︰

位元堂門市和網店、萬寧和屈臣氏指定分店、HKTV Mall或各大藥房有售。

位元堂門市︰http://bit.ly/2N6aVG2

位元堂網店︰http://bit.ly/3z0rvld

（資料由客戶提供）