婦女節活動｜ 了解女性健康五大法則！即玩問答遊戲賺「01積分」

每逢「三八國際婦女節」到來，為了表揚女性的成就、以及於不同領域作出的貢獻，全球各地都會開展一連串的慶祝活動。都市女生身兼多職，為家庭、工作奔波，在辛勞之餘亦要好好寵愛自己，亦要注意身體狀況，日常多進行適當保養。醫師Easy精選女性健康五大法則，於3月8日至14日期間，到醫師Easy手機應用程式參與遊戲，回答簡單問題，首800位參加者就可獲得1,888分「01積分」。

遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【女性健康五大法則】橫幅，即可進入問答遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

首800位參加者可獲得1,888分「01積分」，積分將於活動完結後7個工作天內存入香港01會員帳戶內。每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將會被取消資格，恕不另作通知。



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