近期香港天氣反覆不定，溫度和濕度的變化令皮膚出現乾燥、紅腫、痕癢、敏感等情況。在中醫角度，春天長期受潮濕天氣影響形成濕邪，使濕疹問題變得更嚴重。而濕疹在全身上下均有機會出現，使皮膚痕癢難當，甚至出現脫屑、結痂、滲出組織液的現象，影響患者生活以及情緒健康。

醫師Easy 深深明白濕疹患者的苦況，於3月24日至4月2日期間，到醫師Easy手機應用程式參與遊戲，回答簡單問題，首800位參加者就可獲得1,888「01積分」。

遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【紓緩濕疹好Easy】橫幅，即可進入問答遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

首800位參加者可獲得1,888「01積分」，積分將於活動完結後7個工作天內存入香港01會員帳戶內。每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將會被取消資格，恕不另作通知。



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步驟1—Suu Balm™️ 速效舒敏沐浴露進行清潔

速效舒敏沐浴露配方溫和，適合於乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚有效地清潔而不會使皮膚乾燥。

步驟2—Suu Balm™️ 速效舒敏保濕乳進行保濕護理

保濕乳由一個由天然成份製成的溫和配方，適合皮膚非常敏感的人士。

這些修護套裝為每個使用者提供了易於管理和護理易生濕疹的皮膚的簡便方法。 這些套裝僅需兩步，即可將沐浴露清潔與速效舒敏保濕乳結合在一起，雙重紓緩和保濕。

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．專為乾燥、發癢、敏感和濕疹頭皮而開發的的止癢、去頭皮和乾燥頭皮噴霧，由新加坡國家皮膚中心研發，其中含天然薄荷醇 (Menthol) 成份可迅速止癢（5分鐘內），蘊含5種神經酰胺 (Ceramides)、亞麻油酸 & 次亞麻油酸 (Linoleic & Linolenic Acid)，顯著修復及滋潤頭皮。蘊含羥吡酮 (Piroctone Olamine)，減少頭皮屑產生，不含類固醇、防腐劑、香料。

Suu Balm 速效舒敏保濕潔面乳 100ml $119

．以溫和配方製成，適合於乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚，徹底清潔、滋潤和滋養皮膚，蘊含乳木果油 (Shea Butter) 保濕成份，低敏配方不含香料、類固醇、以及防腐劑，不刺激皮膚。

Suu Balm 速效舒敏保濕乳 75ml $129

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Suu Balm 速效舒敏沐浴露 (嬰幼兒配方) 420ml $169

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*Suu Balm的產品避免塗在開放性傷口上（應用在周圍）、眼睛、嘴巴附近或敏感位置。如入眼要立即清洗，如發覺皮膚不適或敏感，立即停止使用，不可進食。

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