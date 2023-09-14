簡單一招 分辨肩䄂撕裂抑或五十肩 物理治療或手術 告別膊頭痛

五十肩(肩周炎)深入民心，令不少中年人或長者遇上肩膀疼痛，就當作尋常肩痛或者五十肩，默默等待痛楚消退。然而部分病人其實是肌腱退化，引發肩膀旋轉肌腱撕裂(肩䄂撕裂)，若不及時治療，嚴重者或需置換人工肩關節。因此若膊頭久痛不癒，宜及早求診找出病因，醫生檢查時憑着病人一個動作，已可初步分辨旋轉肌腱撕裂還是五十肩。



肩關節能夠穩定平衡，有賴肩膀的旋轉肌腱。原來旋轉肌腱由四條筋連接四塊肌肉而成，像衣袖般包着肩關節，因此肩膀旋轉肌腱又稱「肩袖」或「肩旋轉䄂」。旋轉肌腱讓肩關節得以多方向旋轉、伸展和彎曲等。

旋轉肌腱 退化常見

當創傷或身體退化時，引發肩膀旋轉肌腱撕裂(Rotator Cuff Tears)，亦即連接着肩關節肌肉和骨骼的其中一條，甚至多條筋部裂開。其實旋轉肌腱撕裂是常見的退化疾病，因着肩關節活動頻繁，長期使用肌腱就會令其勞損和退化，引致撕裂和痛楚。文獻指出60至70歲者，有三成機會患上旋轉肌腱撕裂，70歲以上更增至六成。臨床所見，退化亦比創傷個案為多。

有部分病例則因為肩峰下緣比一般人尖削，長期刮碰肌腱而逐漸撕裂。至於源自創傷的個案，不乏因為運動、搬抬行李等重物等引發急性損傷，這類患者普遍比退化性的個案年輕。

發病時，肩膀痛楚且難以發力，同時肩關節活動幅度受限，穿衣服等日常生活也有困難，甚至痛至無法入睡，卻有不少患者誤以為五十肩發作。

搬抬重物姿勢不良，或會引致肩膀旋轉肌腱撕裂(圖：Getty Images)

肩膀乏力 穿衣困難

六十多歲的楊先生(化名)，熱愛水上活動。他曾經患上五十肩並已好轉，近日卻肩痛再現，肩膀亦無力，以為是五十肩復發而求診。醫生經過問診、檢查及透過碰力共振(MRI)檢視肩關節後，發現真兇是肩膀旋轉肌腱撕裂，連接肩膀棘上肌的整條肌腱斷開了，有幸及時發現，未至於嚴重萎縮。

公眾若然肩痛逾四星期未癒，已不是一般炎症，宜向醫生求診。醫生向病人了解病史外，透過病人舉起手臂的形態，可初步分辨痛症來自五十肩還是旋轉肌腱撕裂。

舉手形態 一個動作助斷症

如果由五十肩引起，病人舉起手臂的幅度有限，即使獲得協助也難以抬高，而且感到關節內的組織出現黏連。不過，旅轉肌腱撕裂的病人卻有可能在協助下抬高手臂，只是垂下手臂時，會突然發軟和乏力。跟另一邊肩膀比較，肌力亦較遜色。除了臨床檢查，借助磁力共振和超聲波，有助評估肌腱軟組織的形態，以及關節是否出現炎症。

確診後，若肌腱處於半撕裂狀態，先採取保守治療方案，包括處方消炎止痛藥，及透過物理治療訓練未受損的肌腱和肌肉，去改善肩關節的活動能力。因為肌腱的血液供應量有限，不夠「血氣」而癒合需時，有可能出現疤痕增生，未必能夠悉數復原受損前的柔韌度和靈活度。

至於整條肌腱斷裂，醫生會按患者年齡，以及對肩膊活動能力的要求，去評估合適旳治療方案，其中一個選項為關節鏡微創手術。手術期間，醫生在患者傷肩打開數個約一厘米的傷口，輔以內窺鏡等儀器，協助接駁及修補肌腱。術後病人需佩戴外展手托四至六個星期，讓傷口逐漸癒合。然後透過物理治療，恢復肩關節的力量。

圖為肩膀旋轉肌腱斷裂患者的肩關節磁力共振影像。左邊箭咀A本為棘上肌的肌腱位置，卻因為整條肌腱斷裂了，縮短至右邊箭咀B處。(圖片來源：香港港安醫院—司徒拔道骨科顧問醫生戴希恩醫生）

鍛煉三角肌 保護關節

上文提及的楊先生，他希望繼續享受水上運動，遂接受手術治療。康復後約三個月，加上物理治療，他的肩關節活動能力已恢復七至八成。

如果旋轉肌腱斷開而不加理會，延醫過久，有可能令整體肩膀肌腱失去平衡，手臂骨向上移之餘，肩關節亦隨之嚴重退化，表面軟骨磨損。此時已無法進行手術修補，或需置換肩膀關節，以作補救。

雖然旋轉肌腱會老化，然而勤加訓練肩膀的三角肌，增強肌力，有助減低旋轉肌腱所承受的壓力，保護肩關節。

治療肩旋轉肌腱撕裂有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。