坐姿危險｜不良坐姿恐致椎間盤突出？4常見姿勢最傷膝蓋和脊椎

每當踏入家門，最想做的就是窩在沙發放鬆，享受片刻寧靜。



不過長時間坐姿對身體有著負面影響，醫師提醒，尤其是4種常見姿勢，可能會導致肌肉韌帶受傷、椎間盤突出。

4坐姿最傷膝蓋和脊椎（按圖看清👇👇👇）

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4種坐姿最容易傷身，膝蓋、脊椎都在哀嚎

台灣亞東醫院骨科醫師陳鈺泓表示，有些看似舒適的坐姿，可能不僅愈坐愈累，更可能不小心就讓頸部和脊椎受傷，以下是4種常見的NG姿勢：

1. 翹二郎腿

翹腳的動作會讓一隻腳長時間承受壓力，使身體處於不平衡狀態，進而導致神經壓迫。不僅可能造成腰痠背痛，長期下來更會導致骨盆歪斜、椎間盤突出，甚至影響血液循環等問題。

2. 斜躺坐

有些人喜歡側身半躺，並把腳放到沙發上，這樣的姿勢會使腰椎與頸椎懸空，或是不正常的彎曲凹陷，將全身力量都放在脖子和臀部上，久而久之容易造成過度壓力，導致肌肉韌帶受傷或椎間盤突出的情況。

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3. 趴躺姿勢

你喜歡趴在床上滑手機嗎？趴躺的姿勢主要是使用頸椎及背部肌肉出力，並且將全身力量都壓在脊椎上，長期下來手麻手痛、脖子僵硬及肩頸僵硬的問題也就會一一浮現。

4. 盤腿坐

盤腿坐時會讓上身處於前傾、駝背的姿勢，對髖關節與膝蓋軟骨產生壓迫，同時將全身壓力集中在下背及腰椎，長時間下來就會出現雙腳麻痛、椎間盤突出等問題。

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