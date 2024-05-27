比堅尼脫毛邊間好｜3大脫毛品牌大比拼　技術、價錢、優惠全分析

比堅尼脫毛越來越普及，很多女士除了在意外在美，內在美及私密保養都多了很多人著重。比堅尼是一個十分私密及敏感的地方，在選擇比堅尼脫毛邊間好時需要留意的地方就更加多了！



坊間的脫毛中心花多眼亂，作為精明的消費者當然要做足功課，揀選一間專業有信譽，技術好、價錢合理、注重衛生的大型脫毛中心，為自己的full bikini肌膚選擇最好，本文特意搜羅3間香港龍頭品牌的脫毛中心Dermes, Medilase, HAiRLESS，詳細分析各特色、技術、時段、優惠、價錢等，希望幫助大家選擇最適合的脫毛中心，徹底擺脫比堅尼毛髮困擾。



私處脫毛要小心選擇

比堅尼脫毛最怕是疼痛，因為比堅尼位屬於廠經線較多的敏感部位，視乎每位女士的毛髮濃密度，感覺的大小也相對不同，但脫毛公司的機器是否最先進、治療師是否足夠專業也是有一定的體驗影響的，對於敏感部位，治療師通常先調低能量參數，慢慢試出最能接受的度數，有耐性、細心的治療師會慢慢打下激光，覆蓋所有要脫毛的部位，以及讓顧客逐漸適應。

此外，先進的脫毛儀器技術對怕痛女士們來說也是十分重要，敷凍gel是比較舊式做法，先進的脫毛儀器會使用冷凍噴霧，在發出激光同時輸出冷凍噴霧，大大降低痛感，在選擇脫毛中心時不妨多加留意其使用的儀器是否適合自己。

何謂龍頭脫毛公司？

龍頭脫毛公司指脫毛行業中佔據主導地位，並具有較大市場份額的公司。現時HAiRLESS被譽為香港龍頭激光脫毛品牌，比堅尼脫毛更是他們其中一個熱門的脫毛部位，HAiRLESS的治療師每天都為客人打比堅尼位置，有絕對的經驗，所以HAiRLESS被業界譽為比堅尼脫毛專家，更被視為其他脫毛中心的指標和參考對象，原因讓我們一同考究一下！

作為龍頭公司，HAiRLESS在激光脫毛行業中具有以下特點。

第一：市場佔有率高：HAiRLESS佔據了香港大部分的市場份額，意味著是香港最受歡迎品牌之一，而且最重要是現時香港唯一專心一致做脫毛的品牌，而沒有其他附加美容療程提供，專業治療師對脫毛療程有絕對的專業，令客人脫毛療程大大得到保障，建立了優良信譽和口碑！

第二：專業有效的保障：HAiRLESS以提供專業、有效和安全的脫毛體驗為品牌宗旨，所有脫毛科技必需達到世界標準，而且所有儀器及配置都是原廠正貨：達到女士激光脫毛服務的最高專業水準。

第三：合理價格定價：HAiRLESS以合理的價格提供服務，並且在所有地方都有把價錢公開透明列明，明碼實價，以合理價值保證服務的質量和專業水準。

第四：嚴謹內部獨家監管部門：HAiRLESS設有全港最嚴格的QCSM獨立獨家監管部門，每日監管職員及脫毛治療師，為他們制定嚴謹專業方案及評分，確保每個療程的一致性，保障顧客療程的安全。

第五：每間旗艦店都超過8000尺以上：HAiRLESS不只港九新界都有旗艦店，更有100間以上的獨立私隱度極高的療程房間，令顧客可以享受優越的激光脫毛體驗。

比堅尼脫毛知多點

1:常見比堅尼毛毛修型形狀

以上都是常見的比堅尼修型人氣形狀。

全脫型：這種修型形狀是完全脫光比基尼位置的毛髮，包括比基尼線、I位和O位的區域。它是最全面的修型，不保留任何毛髮，是香港女性最喜愛的比基尼毛毛修型形狀， 也是愛衛生的女性最佳選擇。

愛心造型脫毛、水滴型造型脫毛、菱型造型、倒三角造型脫毛等等，若是專業脫毛公司，絕對可商量或設計比堅尼脫毛的造型。

2: 脫比堅尼毛有什麼好處？

保持美觀

比堅尼脫毛讓您在穿比基尼或泳衣時毛髮不會外露，避免尷尬情況，好多女性認為脫除比基尼部位的毛髮可以增強自信心，擁有光滑的比基尼區域可以讓他們在穿著比基尼泳裝或時尚泳裝時感到更自信、自在及舒適。

減低患上婦科病、尿道炎的機會

比堅尼脫毛可以減少汗水和細菌滋生，脫去比堅尼毛髮毛有助改善發炎痕癢以避免了小便時尿液殘留在毛髮上，從而降低尿道炎、外陰道炎等疾病的發生機會，讓私密處保持健康。

懷孕前脫比堅尼毛髮

懷孕期間，由於身體的變化和增加的分泌物，比基尼區域可能更容易滋生細菌和感染。脫毛可以減少細菌和感染的風險，便於清潔，促進個人衛生。

私密處衛生度、舒適度提升

在香港潮濕的氣候下，比堅尼脫毛除了可減低女性下體悶熱不適的感覺，讓日常變得更自在舒適，女性在去除比基尼脫毛後，月經期間更為清爽舒適，減少陰毛沾有經血而產生異味，讓私密處維持良好的衛生狀態。

3: 比堅尼脫毛位置

比基尼線脫毛（Bikini Line）是指將比基尼泳裝邊緣V線外圍和上側（陰腹位置）進行脫毛，有些脫毛公司會分Bikini V Line及Bikini Line，將V線外圍及比堅尼三角形位置以上的橫線外圍劃分位兩個部位。

I位脫毛（I Line）是指I位兩側的毛髮，特別是穿超幼帶bikini最容易露出這部分的毛髮，一般大三角位置及I位全脫稱為full bikini。

O位脫毛（O Line）是指臀部內側嘅範圍，近肛門位置。

4:香港3大脫毛公司邊間好收費

不同公司對於VIO的包括位置及收費都會不一樣，消費者一定要自行問清楚心儀的比堅尼脫毛公司。

比堅尼線脫毛比較：

HAiRLESS及dermes的比堅尼線位置都是包括整個大三角形三邊的，並沒有把橫位額外分開；而MEDILASE的比堅尼線部位側只包括兩邊V位，並沒有做橫位的。如果比較已包括的位置，HAiRLESS及dermes的Bikini Line會較全面。

全比堅尼及肛門脫毛比較：

HAiRLESS與dermes都有分別提供可以只購買全比堅尼位置或者肛門位置，而MEDILASE則不能分開購買，只有一個價錢直接購買Full Bikini + Anus位置(MEDILASE稱為Bikini S部位)，另外HAiRLESS的肛門位置是唯一一間會包括股溝位置，覆蓋範圍最全面。

全比堅尼位置及者肛門位置三間公司的意思都是一樣，就是VIO全脫，價錢方面亦都是HAiRLESS為最合理及提供永久保養。然而在選擇全比堅尼脫毛，消費者需了解自己的毛髮需要，並不要指盲目跟風尋找VIO全脫就是好，因為並不是所有人肛門位置有毛髮的，如果肛門位置沒有毛髮根本無需要購買O位。

而三大脫毛公司中，HAiRLESS的比堅尼脫毛部位選擇是最彈性及全面的，價錢亦都是最合理的，並提供永久保養，而且只有HAiRLESS網站有明碼實價地提供比堅尼線、全比堅尼及肛門及股溝脫毛的價錢。價錢透明度可以讓消費者更容易了解他們的服務費用，亦不用擔心隱藏式收費。

而dermes及MEDILASE網站只提供比堅尼線脫毛價錢，其他部位未能提供具體的價格信息。對比三大脫毛公司的比堅尼部位，相對地HAiRLESS是最優惠而且覆蓋範圍是最全面。大型公司價錢相對合理，性價比較高，而且只需1個價錢就能供予永久保養保障。

為什麼要比堅尼脫毛要選擇永久保養公司？

專業評估及永久保養

為什麼要選擇永久保養公司？次數療程未必適合每位女性毛髮生長週期，效果未必如期理想，消費者需要自行斟酌。每個人的皮膚和毛髮特徵不同，建議尋找一間有專業智能激光評估的大型公司，他們具有相關的知識和技術，能夠評估您的皮膚類型、毛髮顏色和密度等因素，並根據這些信息量身制定個人化的脫毛方案，確定最佳的治療頻率和持續時間，以實現更長久的脫毛效果！

安全及效果性考量

脫毛是一種醫學美容程序，選擇大型脫毛公司可以確保使用適當安全有效的設備和操作技術，以減少潛在的風險！HAiRLESS採用Candela GentleLase PRO-U®755脫毛科技，配備原廠激光脫毛設置及GentleCool Pro™冷凍劑​，因此無需擔心比堅尼脫毛會感受痛感，反而過程舒適冰涼！當然除了使用國際性儀器外，其中HAiRLESS擁有受過獨家培訓的專業治療師，能夠確保脫毛過程的安全性和有效性，為全港最專業激光脫毛公司， 名不虛傳！HAiRLESS榮獲美國光學權威專家Candela 官方認證的唯一頒發Elite ServicePro Partner榮譽，是全港唯一冠有最高4P專業服務準則的激光脫毛品牌殊榮，彰顯了HAiRLESS擁有及內部獨家管理有高專業水準的激光脫毛服務、先進的激光技術及專業脫毛手法持續卓越表現，實屬最具專業獨有權威的激光脫毛大型品牌。

比堅尼敏感位置 選擇脫毛公司要更小心

比堅尼位置的肌膚較為敏感，因此必須選擇龍頭脫毛公司，意指脫毛行業中佔據主導地位，現時HAiRLESS被譽為香港龍頭激光脫毛品牌，比堅尼脫毛更是他們其中一個熱門的脫毛部位，HAiRLESS的治療師每天都為客人打比堅尼位置，有豐富的脫毛經驗，被稱為比堅尼脫毛專家，大部分客人都認為過程是舒適無痛楚！

5: 自己DIY 比堅尼位 剃拔脫毛膏等等有咩唔好處？

傳統DIY比基尼脫毛方法有許多種，包括剃刀剃毛、脫毛膏和蜜蠟。以下是這三種方法的利弊：

1. 剃刀剃毛：

好處：

• 方便和快速：使用剃刀可以在短時間內完成脫毛，特別是對於緊急情況例如要游水已到泳池，才醒起要脫毛！

• 無痛：相對於蜜蠟脫毛，剃刀脫毛通常不會引起太多疼痛或不適感。

壞處：

• 短暫效果：剃刀只是將毛髮切斷在皮膚表面，因此重新生長的毛髮會很快出現，通常在幾天內就需要重新剃毛。

• 私處痕癢：毛髮剛生出來時，會感覺痕癢不適，要注意不要抓比堅尼位置，有機會導致外陰破損。

• 可能引起皮膚刺激：剃刀可能導致刮傷、紅腫和皮膚敏感等問題，特別是對於敏感的皮膚及比基尼區域的皮膚比較脆弱。

• 不適合長期使用：頻繁使用剃刀可能導致毛髮變得硬、粗糙及毛髮導生，有機會引起陰部感染及毛囊炎。

2. 脫毛膏：

好處：

• 持久效果：脫毛膏較剃毛刀有效去除毛髮，通常可以維持數週的光滑效果。

• 相對簡單：使用脫毛膏相對簡單，只需塗抹在皮膚上，然後等待一段時間後再刮去。

壞處：

• 化學成分：脫毛膏中含有化學成分，可能引起皮膚敏感或過敏反應，因此在使用前應先進行皮膚測試。

• 不適合敏感皮膚：某些脫毛膏可能對敏感皮膚刺激較大，有些人可能無法耐受脫毛膏的使用，不建議使用在比堅尼位置，會有刺痛感。

3. 蜜蠟：

好處：

• 持久效果：蜜蠟可以有效地徹底去除毛髮，通常可以維持數週的光滑效果。

• 自然成分：一些蜜蠟產品使用天然成分，相對於化學脫毛膏脫比堅尼位置，可能對皮膚更溫和。

壞處：

• 疼痛感：蜜蠟脫毛會引起一定程度的疼痛或不適感，特別是對於敏感區域的脫毛，一般人難以接受在比堅尼位置使用蜜蠟脫毛。

• 技巧要求：使用蜜蠟需要一些技巧及經驗，不適合獨自在家中操作，如果操作不當可能導致皮膚刺激或傷害。

6: 比堅尼脫毛邊間好常見問題

1. 比基尼脫毛會不會很痛？

這取決於所選擇的脫毛方法和個人的耐痛程度。某些方法可能會有些刺痛或不適感，但HAiRLESS專業激光 755脫毛技術就可以做到無痛脫毛，因為儀器有內置冷凍系統及專利冷凍劑。有助即時舒緩接受療程嘅範圍，所以成個過程只會覺得冰涼，不會疼痛。

不過需要留意，市面上比較多小型公司偷工減料，而冷凍劑是消耗品，因此要留意選擇的公司是否有Candela原廠頒發證書。而在全香港，Candela只頒發了TOP 1 使用量最標準最安全最多最高榮譽予HAiRLESS，證明他們是最多香港人選擇的激光脫毛中心，亦是信譽及安全的保證。他們用美國最頂尖激光脫毛科技、內置智能降溫科技，脫毛過程非常舒適，無痛及最快效果。

2. 做比基尼脫毛，選擇做比基尼線（bikini line）還是全比基尼脫毛（full bikini）好？

做比基尼線邊緣只是清除比基尼區域的邊緣毛髮，穿著泳衣時不會外露毛髮，而全面則是清除更廣泛的比基尼區域的毛髮，除了美觀，會較為衛生及方便。因此，選擇做全比基尼脫毛還是比基尼線取決於個人的美容標準和舒適程度。

3. 做比基尼脫毛有風險嗎？

就像任何美容程序一樣，比堅尼脫毛也有一些潛在的風險。如果由專業治療師進行，便可以將比基尼脫毛的風險化小。HAiRLESS設全港首創QCSM監管制度，坊間不同美容公司都想模仿HAiRLESS的獨家監管系統，但只是表面，HAiRLESS經過長時間的科研及研究獨家技術，才能穩坐龍頭脫毛品牌的位置。其治療師必須經過600小時以上嚴格培訓同考核，而且需要完成50項筆試﹑實習同實際操練，才可以幫客人進行療程。HAiRLESS脫毛治療師因此非常專業，及令顧客在進行療程期間很安心、放心。

4. 做比基尼脫毛會很尷尬嗎？

HAiRLESS所有店鋪都超過8000尺，有超過100間獨立治療房間，因此無需擔心隱私問題。此外，HAiRLESS所有合資格的激光脫毛治療師都屬於女治療師，經過專業訓練且經驗豐富，處理過各種不同的客戶需求，治療師會以專業和尊重的態度處理，以確保每個顧客感到舒適和被尊重。

比拼一 品牌特色

HAiRLESS

作為激光脫毛龍頭品牌，HAiRLESS在全港九新界皆有8000呎旗艦店，是香港唯一一間獲美國光學權威Candela認授Elite ProService Partner的榮譽，同時成為專業合作夥伴，引進國際級先進Candela GentleLase PRO-U®755脫毛科技，配備原廠激光脫毛設置及GentleCool Pro™冷凍劑​，一般而言4-6次便能達到理想永久脫毛的效果。此外，HAiRLESS亦是全港唯一一家擁有最高4P專業服務基準的品牌，設立全港獨家QCSM嚴謹監管系統，在提供激光脫毛服務有嚴格的標準，全部治療師經600小時以上訓練，全都擁有卓越專業水準，為顧客提供最高質的脫毛體驗。HAiRLESS多年來以誠信經營，其優質服務在業界贏得了傑出的聲譽，獲得多達40萬以上的顧客支持及推薦，是安全、信心之選。

針對比堅尼位置，HAiRLESS提供全脫或局部VIO比堅尼多種脫毛部位任君選擇，同時具備全球NO.1 755脫毛，配合CRYOGEN冷凍噴霧，於每一次激光脈衝前毫秒間噴出，中和及鎮靜脆弱肌膚，實踐「零．痛楚」私處脫毛體驗，是比堅尼脫毛權威。

MEDILASE

MEDILASE擁有多年專業醫美經驗，全方位提供一站式脫毛、輕醫美facial、瘦身塑形服務，全面照顧顧客所需，當中的激光脫毛組合亦是它們皇牌療程，治療師團隊均經驗豐富，務求提供多元化醫美服務體驗。

Dermes

Dermes自1999年成立，專注為女性成就永久無瑕肌膚，在港九分別都有分店，環境寬裕舒適，Dermes的激光脫毛療程獲美國FDA及歐盟CE認證能達至永久脫毛效果，承諾擊脫粗幼毛髮，締造永久白滑淨嫩肌。

三間脫毛中心都各有特色，MEDILASE偏向種類豐富，提供不同服務，單說脫毛的話，HAiRLESS在專業技術認證上更勝一籌。

比拼二 技術和療程

HAiRLESS

HAiRLESS一直與美國權威醫療美容設備品牌Candela保持緊密的技術交流，持續追求最新、有效的脫毛技術，更研發獨家HueMatch AnalyzerX®肌膚色譜評估，是香港唯一預視療程效果指南。HAiRLESS革命性改變脫毛業發展，成為行業先鋒，致力為客人帶來更專業療程保障。

比堅尼脫毛療程開始前，治療師會先了解客人的身體狀況，再進行TechPRO® System三重智能化激光評估，先是HueMatch AnalyzerX® 肌膚色譜評估，其後進行PRO-HAiRalyzer® 獨家醫學級周密光學皮膚及毛髮分析，並測試激光反應聚點。通過專業客觀的科學化分析，治療師可以更好地了解顧客的毛髮生長週期及毛囊的狀態，制定精確的個人化專屬比堅尼脫毛解決方案，確定最佳的激光能量和脈衝設置，確保治療最為安全又有效。

MEDILASE

MEDILASE 提供多種美容體驗，例如醫美塑形、面部Facial等，激光脫毛為其中一項MEDILASE提供的服務，在接受比堅尼脫毛療程前，需完成科學化激光評估PRO-U ANALYZER(PUA)，進行深度皮膚和360度輪廓及身體分析，以提供最適合的療程建議，其激光脫毛療程採用755nm激光脫毛處理毛髮。HAiRLESS跟MEDILASE同樣都有採用 GentleMax Pro 系列脫毛，經HAiRLESS光學團隊研究，嚴選更為適合香港人皮膚的波長的Candela GentleLase Pro-U 755NM，經由美國FDA及歐盟CE認證，安全可靠，即現時最新科技及療程感覺更為舒適，這方面HAiRLESS就較為優秀，以客人安全及療程成效為最大依歸，尖端的科技最重要是配合HAiRLESS全香港最嚴格的監管以及訓練，因此一直大受好評專業安全。

Dermes

Dermes採用3波長技術 (755nm, 810nm, 1064nm)，同步輸出3種波長，對於黃種皮膚亞洲香港人未必是最適合，因為主要針對黑色素的755nm的波長已不是最集中的。另外Dermes改變了經營模式，現時不是單一提供脫毛療程，而會有其他療程如面部美容療程、Sweat X止汗淨味療程及其他體驗療程，治療師所持的技術或許會較多元化，但就有可能不是最精準的。 療程開始前，治療師會簡介毛髮生長周期，了解客人毛髮生長情況及分析膚色及膚質等狀況，再進行激光脫毛療程，令顧客感到安心。

比拼三 時段

HAiRLESS

HAiRLESS每日都有可選的時段，包括星期一至五 12nn-9pm 、周六及日 11am-8pm 、公眾假期 12nn-8pm，配合不同客人的需要，新客不只有優惠且能免費升級到任何時段，而且HAiRLESS是三大脫毛公司中唯一港九新界均設有8000尺以上旗艦店，方便居住不同區域的客戶。

MEDILASE

MEDILASE亦是每日都有可選時段，包括星期一至五 11am-9pm 、周六 10am-8pm ，而星期日只有MOKO旗艦中心 10am-6pm，星期日時間較短，而且限MOKO分店，只有ELITE能指定時段，未能平日進行療程的顧客能選擇的時段就較少了。

Dermes

Dermes時段為星期一至五 12nn-9pm 、周六 10am-8pm、公眾假期 12nn-6pm，星期日休息，要注意的是，Dermes在部分法定假期亦有機會列為休息日，需主動查詢，與另外兩間一樣有新客優惠及非繁忙時段，而且Dermes分店已經越來越少，由以前6間分店已慢慢縮減至3間分店，而且要留意尖沙咀已經沒有分店可以選擇，九龍區只能選擇旺角。

在三大脫毛品牌中，只有HAiRLESS暫時沒有指定時段限制。而Dermes和MEDILASE則有特定的時段限制，但它們的覆蓋範圍不同。雖然大家都提到非繁忙時段，但各激光脫毛公司的標準並不一樣，所以消費者需要考慮他們如何定義時段、時段的長度以及是否符合個人需求等等，避免購買療程後續的不便和困惑。

比拼四 試做體驗

HAiRLESS

新客及學生免費體驗熱門脫毛部位3選1 (任選上唇/腋下/比堅尼上線) ，另外，提供新娘激光脫毛體驗4選2部位 (任選上唇/腋下/比堅尼上線/手指)。

MEDILASE

沒有提供免費體驗，只提供免費顧問查詢。

Dermes

免費體驗熱門脫毛部位3選1 (上唇/ 腋下 / 比堅尼位)。

選擇和進行激光脫毛前，最重要先試清楚自己是否適合該公司提供的激光脫毛服務，先進行專業激光評估，再進行皮膚敏感性測試，以確定對激光脫毛技術是否適應，真正專業的公司會提供多重智能化系統給客人進行全面性評估，做到專業高效、安全可靠的激光脫毛療程。

比拼五 價錢

消費者在考慮選擇激光脫毛中心時，價錢是最考慮因素之一，除了留意隱藏式消費，更要留意該品牌知否提供永久保養。HAiRLESS在比堅尼位置上價錢是相對實惠。而熱門脫毛部位例如腋下脫毛、小腿脫毛、前手臂脫毛和全比基尼脫毛方面的價格都相對dermes及MEDILASE實惠，並且是當中唯一提供永久保養的品牌，不同Dermes及MEDILASE提供的是次數脫毛計畫。HAiRLESS適合著重保養及保障的女生，永久保養的好處是不必擔心因為荷爾蒙變化例如懷孕、荷爾蒙分泌失調、更年期等階段而毛髮再生的問題。要留意，比堅尼位置的毛髮相對其他身體部位的毛髮是粗壯一點的，需要療程的次數都會比一般長；如果選擇次數計劃，有機會不足夠脫光整個比堅尼位置。HAiRLESS為客人提供終身免費保障，是不少消費者的首選脫毛品牌！

價錢參考

全比基尼脫毛

HAiRLESS 激光脫毛價錢 : $6,200

dermes 激光脫毛價錢 : $11,800

MEDILASE 激光脫毛價錢 :$16235

學生比堅尼線脫毛價錢

HAiRLESS 學生激光脫毛價錢2024： $2,970 （學生優惠+免費升級非繁忙時段）

dermes 學生激光脫毛價錢2024：$5,940 （學生優惠+免費升級非繁忙時段）

MEDILASE 學生激光脫毛價錢2024：$9,200（學生優惠+學生時段）

其他部位都可以參考一下：

腋下脫毛

HAiRLESS 激光脫毛價錢 : $3,820 免費永久保養

dermes激光脫毛價錢 : $3800/6次

MEDILASE激光脫毛價錢 : $9,200/6次

小腿脫毛

HAiRLESS 激光脫毛價錢 : $11,000 免費永久保養

dermes激光脫毛價錢 : $35,600

MEDILASE 激光脫毛價錢 : $26,100

前手臂脫毛

HAiRLESS 激光脫毛價錢 2024: $9,450 免費永久保養

dermes激光脫毛價錢 2024: $29,700

MEDILASE 激光脫毛價錢 2024: $19,100

三大脫毛品牌均有在官網列出不同部位價錢，但其中只有HAiRLESS的官方網站將所有脫毛部位的價錢列出，每個部位的價錢都公開透明， 而且定價合理，品牌承諾絕無其他隱藏式收費，真正做到明碼實價的大品牌。

比拼六 近期優惠

HAiRLESS

1.新客激光脫毛療程5折

2.學生激光脫毛療程低至4折

3.會員儲積分，每月有特別優惠及推薦獎賞，回贈給會員及朋友

Dermes

新客優惠：腋下激光脫毛療程 - $3,800/6次

MEDILASE

沒有特別折扣優惠。

3大脫毛品牌中屬HAiRLESS優惠折扣最大，以至抵優惠價5折便可享受到專業高級激光脫毛療程，更提供免費完整激光脫毛體驗和會員福利。

經過以上六大比拼，可見HAiRLESS確實於各大方面有著優勢，集團All Face Beauty Group的營業總監陳小姐亦指出：HAiRLESS 一直以來都貫切以客為本，以專業服務建立口碑。HAiRLESS作為實力派脫毛中心，非常注重誠信口碑及信譽經營，致力為客戶提供持久不變的優越高級激光脫毛療程享受，是全港唯一一家擁有最高4P專業服務基準的品牌，此4P得來不易，是激光脫毛品牌不二之選的印證。

HAiRLESS 為全港擁有最多官方頒發證書認可的大型脫毛中心。

HAiRLESS始終堅守4P專業服務基準，提供全港獨家高品質激光脫毛服務及技術方面的持續卓越表現！

1.專業 Professional

HAiRLESS設立了市場上唯一最嚴謹及獨家專業內部的QCSM®監管系統，團隊密切跟進顧客療程進度，亦會透過科技化記錄療程過程及安全數據。同時，與CANDELA臨床光學專家緊密合作，制定專業技術原則指引，並定期由專業人員進行監督或評估治療師的脫毛過程，確保HAiRLESS始終都能提供客人最高水準的專業激光脫毛服務。

2.高誠信 Principled

承諾只使用經醫學實證之原廠正貨保證脫毛儀器，以安全及成效為最重要依歸，並且承諾確保所有的治療師都必須符合公司內部嚴格專業考核，手勢技術達到標準一致，才能夠為顧客進行激光脫毛療程。

3.優質服務 Premium Service

首創24小時專業客服支援，隨時隨地為客人提供個性化的解決方案，售前售後服務一絲不苟。

4.有口碑 Prestigious Reputation

謹守「合理價錢 星級服務」承諾，贏得大量星級客人真實體驗卓越好評及超過400,000信心效果見證。

HAiRLESS為全港唯一榮獲4P專業服務基準Elite Service ProPartner的品牌。

【NO.1 TOP.1 Cryogen原廠冷凍噴霧使用量】最多的激光脫毛品牌，實屬人氣之選

如果對 HAiRLESS 專業激光脫毛中⼼療程有興趣，可立即到官方網站登記了解更多，或對脫毛療程有任何疑問，歡迎 WhatsApp: 5606 8847 查詢。

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