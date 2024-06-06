激光脫疣攻略｜看清5種治療優缺 保險索償、14天護理！推良心醫美

做3件事之前，務必要先處理好身體上的「疣」，否則大範圍爆發，脫疣治療又「逐粒計」，白白跌錢就肉痛了！不過，到底是「疣」還是「痣」？下文一次教你分辨。藥膏脫疣好方便？告訴你5種脫疣方式的優缺點。最後詳儘講解保險索償的流程和脫疣後14天護理。

如何脫疣，不及「哪裡脫疣」重要！沒有註冊醫生主理的脫疣治療，除了風險成疑，也絕對沒法索償保險，得不償失！Redefine by EVRbeauty專業醫美，所有療程均由治療師及醫生主理，是香港備受年輕人支持的醫美品牌，購入全球頂尖儀器皆獲美國FDA、歐盟CE、國際認證。Redefine採用高端激光CO2二氧化碳激光儀器進行脫疣，獲KFDA和歐盟CE安全認證，一般治療1次見效，14天結痂後便會痊癒，專業可靠。療程屬醫療保險承保範圍內，簡單3步可索償保險！

是疣還是痣？

生疣是十分常見的皮膚病，一般很細小而且粗糙，會長在手臂、腿、胸部、腹部及臀部等部位，有時會影響到面部及眼睛。初期可能只有零升幾粒，但具有傳染性，若不處理便會傳染至其他部位，愈生愈多，更有可能會傳染給一同生活的家人朋友。一般情況下，生疣不痛不癢，因此患者初期常常掉以輕心。

至於肉痣一般較大粒，數量較少，一粒或數粒，通常是天生的，呈現肉色而不像疣呈現啡色。除此之外，皮膚癌或基底癌跟疣十分相似，如果誤診隨時延誤了癌症治療，影響壽命。因此，Redefine註冊醫生在脫疣治療前，必先診斷清楚到底是良性的疣病毒，還是隱藏著皮膚癌！如果有懷疑，醫生會先採用皮膚活組織檢查。一旦以激光脫掉、而又未能完全清除皮膚底下的癌細胞，病人就白白錯過了治療皮膚癌的黃金時期，而癌細胞一直擴散漫延，十分危險！

疣的定義：

疣（Viral Warts）屬於過濾性病毒，病源是人類乳頭瘤病毒 （Human Papilloma Virus，簡稱HPV），能透過人與人的接觸而傳染。

感染疣的高危人群

HPV的種類繁多，當中引發「疣」的只屬傳染性皮膚病的一種，與性接觸感染的性病沒有關係。不過，疣病毒一般難以自行痊癒，又最容易感染抵抗力差的群眾，這也是不少產後母親、孩童突然爆發疣的最大原因。

感染疣的4大高危人群：

1. 孩童：未完全發展免疣系統

2. 產後母親：開刀手術、產後抵抗力變差

3. 免疫系統受損人群：愛滋病、糖尿病或濕疹等患者，一般也較易患上疣病毒

4. 皮膚損傷：HPV可以透過皮膚上的傷口進入體內，並在潮濕和受損的地方滋長

有鑑於此，進行以下3類活動時，務必先清除身上的疣，以免愈生愈多才去治療，既辛苦、價錢也可能更昂貴：

這3種事之前先脫疣：

1. 醫美、美容護理：高能量療程後，皮膚會較脆弱敏感，此時就是HPV病毒大肆擴散的好機會。相信大家也不希望這邊廂袪斑，那邊廂又大爆疣吧！另外，也可杜絕把病毒感染給治療師、醫生的風險，功德無量！

2. 水上海動：赤腳、潮濕、在公眾場合走動，3項因素都是感染疣的最有利時機！

3. 懷孕：不少脫疣的人士都是產後媽媽，一來怕傳染給嬰兒，二來生產導致抵抗力較差，會引致潛藏的疣病毒大爆發。

疣的5大種類 簡單自測方法

「人家長疣，明明只是在手指長了一粒；我的頸部長了大概數十粒，誰的不是疣呢？」

現時發現的HPV有超過100種，不同類型的HPV會引起不同的疣，擁有不同的特徵，大部份屬良性。因此，手指上只有一粒的「尋常疣」，跟頸部數十粒的「扁平疣」，都是同源同宗。

簡單自測：5種疣類的最大特徵

扁平疣 (plane warts / flat warts)

常見於臉頸及上身，出現在皮膚皺褶比較多的地方，約1mm，呈現扁平而光滑，肉色或啡黃色、輕微突起的細小顆粒，數量可以隨時間增加，並傳染附近正常的皮膚，患者的臉上甚至可以出現幾百粒扁平疣。可能會被誤診為油脂粒、粉刺、痣

尋常疣 (common warts)

常見於手指、手心、指甲邊緣、手背和腳指，約5至10mm，表面粗糙，呈粗糙突起的硬塊或顆粒，表面可能有細小黑點。有時被誤會為皮膚癌

絲狀疣 (Verruca filiformis)

它是尋常疣的一種特殊類型，呈現一條條細長的絲狀突起物，頂部會角化

足底疣 (plantar warts)

常見腳底或腳趾，會凸起、變厚、粗糙的硬塊，表面可能有細小黑點，患者可能因於站立或走路時受壓，會感到痛楚。有時被誤會為雞眼

性病疣 (genital warts)

又叫生殖器疣、俗稱椰菜花，通過性接觸傳播，而且傳染力極高。它在生殖器（如陰莖、陰唇）或肛門周圍部位會出現肉色的突起顆粒或腫塊，隨著時間體積可能會變大，數量也可能增加。表面粗糙，看起來像椰菜花一樣

是疣還是汗管瘤？

長出了「啡色」、「凸出」、「細細粒」的顆粒，大家第一步肯定是問Google老師！不過上網一看，原來疣和汗管瘤十分相似！如果剛好長在眼下位置，實在難以自行分辨，最終極辦法：建議去找註冊醫生的診斷！

汗管瘤特徵：

病因：因為脂肪代謝障礙引起，由「汗管細胞」組成，屬正常組織增生

生長位置：長於眼皮下汗腺較多的位置

外貌：似是凸起的包肉狀

特徵：沒有傳染性

疣特徵：

病因：由人類乳頭瘤病毒（HPV）引起，不同病毒引致不同種類的疣，會長於不同地方

生長位置：長在臉上的屬於扁平疣的一種

外貌：肉色或咖啡色

特徵：大部份屬良性，但具傳染性

脫疣方式 激光脫疣安全根治病毒

現時，脫疣的醫學治療十分成熟，而現時最多皮膚科醫生、醫院採用的方式是「CO2二氧化碳激光」，最大優點是精準、高效，而且較為安全，傷口容易恢復，治療時的體驗和效果都更佳。

Redefine採用的是高端激光CO2二氧化碳激光儀器，療程約為40分鐘，可以精準地連根氣化疣組織，同時去除皮膚表層的感染角質，適用治療各種大小的疣，不限用於身體各部位。療程後傷口會自行結痂並脫落，痊癒後大多不會留下疤痕，復發機率低。

1. 激光脫疣

原理：二氧化碳激光，是一種可去除病毒疣的醫用激光，波長是10600nm，將能量滲透到肌膚之下，皮膚的水份吸收光後轉化為50-70°C熱能，針對性及準確地將病毒疣組織於瞬間氣化，以及燒灼皮膚表面以清除受感染的組織。

優點：治療快速、恢復期短，無需動刀，無明顯傷口。可根除病毒組織，適用於各類疣，尤其適合面部、頸部細小的扁平疣

缺點：價錢考慮

2. 冷凍治療

原理：利用液態氮的極低溫，在冷凍和解凍的過程中將感染病毒的組織破壞

優點：適用於體積較大的疣，例如手部、腳部

缺點：冷凍治療在治療的過程中會伴有刺痛感，需要多次治療，而且可以出現紅腫水泡、色素沉澱

3. 電灼脫疣

原理：在局部麻醉之後利用電力灼燒受感染的部位，再將其刮除

優點：適用於面積較大的腳底疣

缺點：需局部麻醉，因電流會流向疣以外的正常組織，所以傷口較不美觀，比較痛，也較易復害周邊正常組織，結疤風險較高

4. 外用藥物脫疣

原理：利用帶有腐蝕性的外用藥水，例如水楊酸、A酸，軟化和破壞受感染的皮膚角質

優點：適用於初期細小的疣，較常用於手部、腳部的疣

缺點：治療時間較長，有機會腐蝕周邊正常皮膚，可引致色素沉澱、疤痕，不適用於敏感部位

5. 外科手術脫疣

原理：在局部麻醉之後開刀切除疣的組織

優點：適用於體積較大的疣

缺點：需要局部麻醉，會產生傷口，手術過後要注意後續的傷口護理、可能留有疤痕

搽藥膏！？脫疣重點：「快手」好過「就手」

大家在Google或小紅書搜查，不難發現不少軟膏「脫疣好有效」，價錢約百多元人民幣一枝，聲稱搽一兩個星期就能成功脫疣。不過，有部份產品的成份其實是抗生素，用於治療皮膚的細菌感染，用來減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染，卻對對HPV病毒所引起的疣並沒有幫助。

在香港藥房有售的各款脫疣藥物，都有完全不同的作用機制，包括含水楊酸或維他命A酸的疣藥膏，侵蝕疣的堅硬表皮、噴霧器冷凍除疣、去除老化表皮等等。所有藥力的滲透都很有限，一旦用錯藥物，嚴重可能造成色素沉澱及疤痕，甚至幫助病毒擴散。

另外，疣是一種病毒性感染，如果沒有徹底根除病毒源，十分容易復發。而在緩慢的脫疣的過程中，更容易會感染其他部位，滋長更多疣組織。因此，在治療上，最好選用能根除疣組織的「激光脫疣」，副作用較少、效果最快。

激光脫疣後14天護理指南

激光脫疣的傷口會自行結痂，並在14天左右自然脫落康復，在護理上相對輕鬆。不過激光屬於高能量療程，良好的皮膚護理能加速復原。治療後，Redefine的治療師團隊會仔細向客人解釋護理的詳情。當中最重要的是「防曬」步驟，容易被患者忽略！

激光脫疣後 傷口復原進度：

1. 激光去疣之後，皮膚可能會出現紅印和輕度腫脹，應減少觸碰

2. 1天內自然結痂

3. 為避免傷口受感染，患處不宜使用過多護膚品

4. 儘量不化妝，直至掉痂

5. 傷口結痂後14天內會自然脫落，期間可能痕癢不適，不要用手指抓

6. 康復後皮膚與周圍皮膚無異

24小時內護理：

1. 多保濕，皮膚在接受激光治療後通常會缺水乾燥，應搽上低敏的保濕產品

2. 使用防曬，避免傷口暴露於陽光

3. 避免飲酒、劇烈運動、太熱洗澡

14天內護理：

1. 暫停使用刺激性清潔產品，可使用清水或溫和洗臉乳（淋浴露）

2. 避免高溫瑜伽、蒸浴、桑拿、暴露於陽光、使用果酸產品

脫疣後「免agent」索償保險？

「疣得Claim」幾乎是各大醫美的共同口號！疣類屬於「屬於傳染性皮膚病」，因此脫疣屬於「醫療項目」，如果你有購買醫療保險，則有機會可以全數理賠！不過每份保單內容不同，理賠金額按保單而定，進行治療前，可先向你的保險公司查詢！

Redefine的二氧化碳激光脫疣療程，由香港註冊醫生主理，就算是「免agent」的網上保單，3個步驟就能完成Redefine脫疣治療的claim錢流程。

索償保險步驟

1. 到你所屬的保險公司網站下載「醫療保險索償表格」

2. Redefine主理註冊醫生會替客人填寫索償表格，並作出「必要醫療」證明。付款後，客人會取得脫疣療程的付款收據

3. 客人可憑證明文件，向保險公司提交索償申請。

良心醫美Redefine 復發包一次免費覆診

Redefine by EVRbeauty專業醫美，官方網站上詳盡列明脫疣價錢的客款套餐療程，明碼實價，療程彈性也很大，患者可以按需要揀選各部位的脫疣療程，適用於大部份患者，官網列明細項也給客人更大保障！

現時，Redefine為患者貼心額外提供3個月內相同部位復發，可享免費療程1次，更妥貼照顧到實際需要，是專業醫美的信心之選！

在Google評價上，Redefine by EVRbeauty獲得5星星過百評論，無論是醫生手勢、環境、專業服務等，皆是得到高滿意度的信譽之選。3大旗艦店分選址為銅鑼灣百德新街、尖沙咀美麗華和旺角朗豪坊，地點盡享交通之便利。

脫癦跟脫疣又是使用相同儀器嗎？

脫疣、脫癦、脫痣、脫油脂粒及脫汗管瘤等治療，皆適合使用二氧化碳（CO2）激光療程，利用10600nm波長的激光，瞬間將皮膚表面不正常的組織氣化，讓皮膚回復光滑，對粉刺等的良性腫瘤治療，非常有效。

激光脫疣的醫美選擇有何注意事項？

疣的數量可能多達數十粒，因此宜選擇提供套餐價錢的療程，非逐粒計算。而治療後的復發跟進服務，也相當關鍵，選購療程前應先查問清楚條款細項。

Redefine註冊醫生激光脫疣 了解更多詳情和療程價錢

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