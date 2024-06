腋下脫毛｜20個脫毛冷知識！激光脫腋毛：減汗臭、治毛髮倒生？

你也有腋毛焦慮嗎?搭地鐵不敢捉實扶手?揀T-shirt不敢揀太短的袖?穿背心一定要搭件裇衫?雖然飄逸文青風的裇衫襯小背心也很美,不過腋毛焦慮的確造成生活上的多多不便。還在考慮激光脫腋毛的你,不妨先認識腋下脫毛的原理、效果、治療時間,另外再告訴你一切脫毛冷知識和脫腋毛常識,全方位了解做腋下脫毛的好處壞處,再仔細考慮是否適合自己!

20個脫毛冷知識

告訴你,如果打算脫毛,夏天的毛髮生長速度會稍為加快一點,這有利激光療程能夠破壞更多毛囊,原則上「稍微」有利。不過,激光脫毛其實沒有冬夏季之別,有人會認為冬天穿著長袖,可方便在治療的過渡期裡不用處理毛髮;有人認為夏天需要戶外活動,更有動機上美容院勤力做療程,而且夏天脫手腳、腋下等部位甚至可以不用換衣服,更加方便。

來看看20個脫毛冷知識*!

1. 有紋身的皮膚部份不能使用激光脫毛

2. 醫美中心一般會「勸退」孕婦進行激光脫毛,建議完成哺乳後才開始療程,原因是暫未有研究針對懷孕、哺乳婦女的激光脫毛進行實驗研究,而亞洲人對孕婦較多禁忌,因此醫生通常不會冒上風險

3. 光學脫毛「痛唔痛」,取決於儀器的減痛技術,以及治療時採用的能量度數

4. 彩光脫毛能量低,而並非比較不痛

5. 毛髮愈幼而深色,光學脫毛效果愈好

6. 歐洲人的白色、金色、淺色毛髮,對激光反應緩慢;相反香港、日本、韓國等地普遍屬於中等膚色、深色毛髮,最有利激光脫毛

7. 毛髮是人體生長最快的組織!

8. 一條毛髮的平均壽命有5年!

9. 女生一生中大概剃毛7,718次

10. 男生一生中大概會花5年時間於剃毛

11. 一束頭髮比相同直徑的銅線更強

12. 亞洲人的頭髮有最強的生長速度和彈性

13. 第一部受美國FDA認可的激光脫毛儀器在1995年推出

14. 十八世紀以後,西方上流社會的女性會採用剃毛方式,注重露出身體部位的光滑程度

15. 激光脫毛療程是非入侵性醫美療程的頭5位熱選(2016年)

16. 58%女性會採用剃毛作為除毛方式

17. 夏天時毛髮生長速度會比冬天稍快一點,因為溫暖的環境加速細胞生長

18. 激光脫毛期間,應減少剃毛,並禁止採用拔毛、蜜蠟等方式,直至治療完成

19. 剃毛不會使毛髮變粗,只是露出了毛髮中段,使毛髮變得更「明顯」

20. 根據日本報導,日本有女孩早於4歲就進行脫毛療程^

腋下「無痛」脫毛首選:減痛技術Top1卓越金獎

EVRbeauty是全亞太區唯一獨得Candela亞太區頒發Cryogen原廠專利冷凍噴霧儀器使用量NO.1 「卓越金獎」,是激光龍頭公司的實力認證。

配合最新科技GentleMAX PRO™ 755nm的升級版專利Dynamic Cooling Device™冷凍噴霧(DCD),最大優勢是可以即時「cool down」皮膚。「無痛」脫毛可以說是宣傳技倆,因為痛感其實因人而異,高度數或低度數、脫毛部位、毛髮濃密度、皮膚是否乾燥缺乏水份等等,都很影響痛感。不過,減痛科技卻是硬生生的實力比拼,真憑實據,以科研成果提升客人療程體驗!

對比其他儀器,例如凍gel冷敷、冷風機等降溫技術成效不能保證,專利DCD能在每次激光脈衝開始至結束間,秒速發射精準份量的冷凍劑,保障客人可享受不殘留、安全的降溫技術,即時降溫表皮,同步鎮靜紓緩,而毛囊溫度不會大幅下降而影響脫毛效果,比上一代降溫技術高效4倍。

10個腋下脫毛常識

腋下脫毛常識1. 脫毛後可減汗臭

一份2016年的研究實驗#指出,腋下除毛後,能夠減少汗水引發的體沬。研究也指出,汗水或毛髮本身都沒有氣味,只是腋窩裡的細菌(溫暖潮濕的腋下和腋毛)引發體味。

腋下脫毛常識2. 可治療毛髮倒生

剃毛最常見「毛髮倒生」的現象,因為經常刮剃會影響毛囊,刺激角質增生、堵塞毛孔,底下新長出的毛髮沒法順利穿過角質層,便會捲曲生長,倒插入皮膚組織內,或者是毛囊包裹著毛髮,導致毛髮倒生。而激光脫毛,是以光學原理,利用毛髮當中的黑色素吸收能量而破壞毛囊,因此能杜絕毛髮倒生問題。

腋下脫毛常識3. 可治療腋下毛囊炎

同一道理,毛囊發炎源於日常刺激,例如刮剃、蜜蠟刺激、拔毛等等,激光以單一波長針對破壞毛囊細胞,因此能消除毛囊發炎的症狀。

腋下脫毛常識4. 腋下脫毛約需6至8次療程達到完全脫清

每一根毛髮都有不同的生長時間,因此每次激光都能處理大概20%的毛髮(處於生長週期),而不能一步到位。

腋下脫毛常識5. 能改善腋下暗沉

腋下暗沉的最常見原因,是日常剃毛不斷摩擦+止汗劑的化學成份,導致色素沉澱,完成腋下脫毛後,皮膚較能回復正常狀態,減低色素沉澱。

腋下脫毛常識6. 脫毛後腋毛不會馬上脫落

激光療程後大約2周,受激光刺激的毛髮才會進入退行期,然後自動脫落,或者輕輕用手一拉就會掉落。之後部份毛囊會進入休止期,而部位毛囊經歷退行期後,還依然會回到生長期,再長出較幼弱的毛髮,不過這時的毛囊已經比較脆弱,更易受激光破壞。

腋下脫毛常識7. 永久脫毛不是真的「永久無毛」

根據美國FDA定義,永久脫毛效果是指接受療程後,可令毛髮達到長效減少及生長週期減慢的效果。一般激光脫毛能減少9成毛髮量數,剩餘的毛髮變幼細及淺色。

腋下脫毛常識8. 需要永久保養嗎?

完成治療後,毛囊也可能再受刺激,重新長出零升毛髮,例如治療暗瘡常見的荷爾蒙藥物、懷孕等等,都會刺激毛囊,而腋下範圍雖然較細,不過新長出來的毛髮會較手腳顯眼,因此「永久保養」被視為性價比更高,也較為普遍。

腋下脫毛常識9. 激光波長755nm為最適合亞洲人

波長755nm針對香港人普遍的第三類及第四類膚色效果最佳。另外1064nm的效果則較差,但用於深色的皮膚(第五及第六類)就相對安全,因此建議膚色較深人士選用1064nm。

腋下脫毛常識10. 激光儀器的選擇:波長+機頭+重複頻率

大機頭能減少打光次數,換言之可以「痛少幾下」,不過腋下脫毛位置較細,機頭適中便可;而高重複頻率則提供更快的激光脈衝傳送速率,加快治療速度,也可以更完整地覆蓋肌膚,減少「打漏」的機會。

腋下脫毛最新專利:減痛+3倍脫毛成效

EVRbeauty採用全港最新GentleMax™ PRO®雙波長脫毛,對比舊代PRO-U和PRO-LE型號,具備3大提升,更佳效能及降溫減痛系統,給客人最舒適的脫毛體驗:

1.「升級版」PRO-U®755 原廠智能降溫系統

2. 專利Dynamic Cooling冷凍噴霧,快4倍呵護肌膚

3. 特大24mm機頭,快3倍療程時間,體驗3倍舒適度

雙波長激光脫毛,擁有75項專利及14,000項激光技術。美國FDA及歐盟CE認證,官方實證1年6次療程,達到永久脫毛效果!

龍頭激光脫毛品牌:5星級腋下脫毛體驗

作為龍頭品牌,積極訂立各項良好制度,引領香港醫美的優良風氣。所有脫毛療程不設限期,官網明碼實價,客人可輕鬆選購超過40款彈性組合的脫毛療程。

作為龍頭品牌,EVRbeauty積極訂立各項良好制度,引領香港醫美的優良風氣。所有脫毛療程不設限期,官網明碼實價,客人可輕鬆選購超過40款彈性組合的脫毛療程,專業形象反映在Google各旗艦分店的5星星高分評價,實力可見一斑!

專業以外,EVRbeauty也出名寵粉!EVRbabes除了可享受到VIP客戶服務之外,更有不同的尊尚活動,例如母親節舉辦的名師花藝節目,既有意義,更有誠意地請來星級花藝師教授工作訪,內容十分專業,深得年輕粉絲們的歡心!

脫毛中心擁有14天退款保證,新客戶可享免費6選1熱門部位脫毛一次,先體驗、後決定。

