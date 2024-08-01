$688試做最新第8代Stellar M22　實測一次改善暗啞、毛孔與皺紋

色斑、毛孔、皺紋等肌膚問題困擾不少女生，單靠日常護膚難以徹底解決。不過大家對醫美中心普遍都有種莫名恐懼，主因是十次有九次都中伏！不想墜入醫美陷阱，做選擇時，首要確保醫美中心使用原廠儀器，而治療師亦需具備充足的培訓與美容知識。Musee Medical Beauty Centre服務專業，聲譽良好，深受一眾女生歡迎。一於由實測專員為大家測試療程效果，調查收費是否合理！

攝影：陳葦慈



Musee Medical Beauty Centre服務專業，深受一眾女生歡迎。一於由實測專員為大家測試療程效果，調查收費是否合理。

系統式培訓 打造高標準治療師團隊

Musee Medical Beauty Centre成立超過12年，堅守日式專業美容的服務宗旨，一直專注高品質美容療程，對治療師的要求更非常嚴格。有別於坊間醫美中心聘用經驗不足的治療師採取流水作業的方式，Musee Medical Beauty Centre採取嚴格的篩選和培訓機制，更特設培訓部門，負責推行及統籌培訓工作、編制培訓教材，確保所有治療師均經過系統性的專業培訓，能夠為客戶提供安全可靠的高水平美容服務。此外，中心還會每3個月對治療師的服務水準進行全面的檢視和評估，不斷提升服務品質。

Musee Medical Beauty Centre採取嚴格的篩選和培訓機制，確保所有治療師均經過系統性的專業培訓。

以皇牌美容療程最新第8代Stellar M22全方位皮膚治療為例，9種脈衝光波長濾光片對應不同肌膚問題，例如色素沉澱、斑點、暗瘡、毛孔粗大、泛紅、酒糟肌、血管增生等，被喻為皮膚治療的「天花板」。濾光片更可因應個別情況互相配搭成複合式治療，需要一定的操作知識和豐富經驗才能駕馭。

最新第8代Stellar M22全方位皮膚治療，9種脈衝光波長濾光片對應不同肌膚問題，被喻為皮膚治療的「天花板」。

一次療程改善多項肌膚問題

實測專員最想改善毛孔粗大與眼紋問題，專業治療師了解她的需求後，為她度身訂造出個人化方案。她分享，「過程只有微暖感覺，並無不適感。而且治療師細心講解每個步驟，正式開始前會先試幾下讓我更有心理準備，夠細心！不過最驚喜一定是效果明顯，完成療程後肌膚顯著亮白提升，即時減退皺紋及收細毛孔，更可以立刻上妝，大讚！」

實測專員表示過程只有微暖感覺，並無不適感。

Musee Medical Beauty Centre正推出限時優惠，以$688超抵價即可試做最新第8代Stellar M22全方位皮膚治療，一次過改善色斑、暗瘡、泛紅與其他肌膚問題！

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*療程效果因人而異，如對以上美容療程存有疑問，請向家庭醫生查詢。

（資料由客戶提供）