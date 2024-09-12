Mona Healing & Beauty 25年暗瘡凹凸洞專家

Morpheus 8墨菲斯微針電波專門店

Mona Healing & Beauty 七年前憑一雙手做針清起家，一直秉承開業初心，推崇單次收費，拒絕硬銷，彈性施治療程。店主Mona多年來深受玫瑰痤瘡困擾，以第一身皮膚親自試驗產品及儀器，因為店內九成以上客人皮膚為脆弱敏感及皮炎暗瘡膚質，所以引入的療程必須經過Mona本人嚴謹測試，確保其效用及問題膚質的耐受性。

暗瘡皮炎肌膚的抗衰科技 現時香港美容市場極罕有 - 來自以色列 Morpheus 8 墨菲斯微針電波 (又稱黃金微針)

墨菲斯微針是Mona Healing & Beauty 最受歡迎的暗瘡治療，同時被供應商InMode認證為針頭消耗量全港之冠的美容院

皮炎暗瘡肌膚比一般膚質較為敏感，因為皮膚屏障受損，底層儲水力弱，骨膠原流失較快，所以暗瘡肌膚比一般膚質衰老較快。經歷敏感炎症後皮膚連帶出現種種問題，最常見包括凹凸洞、粗大毛孔及皮膚鬆垮，因為肌膚細胞自身骨膠原能力削弱，對於這種情況，可利用 Morpheus 8 墨菲斯微針電波從根源性促進皮膚生產骨膠原，修復毛孔疤痕，抑制皮脂分泌控制暗瘡，同時修飾面部線條，緊致輪廓。

Morpheus 8 墨菲斯微針電波是點陣射頻 (RF) 能量和微針的結合，近年被歐美台灣醫美權威所選用，同時貴為荷里活明星 Kim Kardashian, Hailey Bieber, Victoria Beckham 每年必做抗衰療程，因為它能達致電波拉皮及微針的效用，兼顧膚質和皮膚提拉的協同式治療。

Morpheus8墨菲斯的製造商InMode 是一家全球知名的醫療技術供應商。儀器賣點是其探頭有24個極細鍍金微針，能夠穿刺皮膚達到不同深度的治療，於面部能到達4mm之深，作用於皮脂腺和凹痘疤下方的堅硬組織，改善爛臉膚質。射頻波熱能可穿透皮膚的表層到達皮下脂肪層。電凝深層脂肪，同時偕同膠原蛋白作用，達到除皺緊致效果。

能量傳遞原理

Morpheus8墨菲斯微針適用於以下肌膚問題:

◦丘疹膿皰皮膚炎症

◦油脂分泌旺盛暗瘡肌

◦大面積滾動型和萎縮型痘疤

◦不想使用口服A酸的暗瘡患者

◦脂肪面部鬆垮

◦鬆弛蘋果肌，口角囊袋下垂

凹凸洞

面部提升

IG: https://www.instagram.com/monahealingandbeauty

Morpheus8墨菲斯與傳統微針電波 (EP)有什麼分別？

最大的分別在於熱能刺激的範圍更廣，MORPHEUS8墨菲斯的電流會從針尖端傳遞至探頭表面的電極片，相較於傳統微針電波的電流僅在針尖之間傳遞，不僅治療範圍擴大，連針刺的深度都比傳統微針電波更深層。針頭出針的速度也較快，痛感較輕。