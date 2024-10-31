雪肌美學｜獨家療法解決暗瘡凹凸洞　助客人蛻變成更好自己

暗瘡是不論男女會面對到的問題，而面部暗瘡所造成的凹凸洞，同樣為患者帶來外貌上的困擾。想要解決問題就要由根本入手，醫美皮膚管理中心「雪肌美學」採用獨家「暗瘡凹凸洞療法」，透過頂尖醫美科技配搭科學護膚概念，達至暗瘡斷尾和撫平凹凸洞！即睇中心創辦人Rosanna分享心路歷程！



從自身經歷明白改變形象的作用之大

近年醫美相當流行，大家或會以為這是女性專屬，但其實男性同樣受惠。雪肌美學除了一般抗衰老和輪廓雕塑服務外，更是專研暗瘡凹凸洞，運用多種治療技術，高效快速改善膚質和輪廓問題，至今已協助過千位客人擺脫暗瘡凹凸洞困擾，經驗豐富。

中心創辦人Rosanna曾經在IT銷售相關行業工作，被問及最終與醫美結緣時，她就坦言與童年經歷有關：「小時候我性格內向，亦會因為自己的樣貌而感到不自信，所以大學畢業時，我決定要改變形象，例如是箍牙、減肥和接觸醫美，改變之大就連身邊的朋友亦感到驚訝。這種改變為我帶來自信，而不同的發展機會亦隨之而來，因此我希望幫助有類似經歷的同路人改變自己，增強他們的自信。」

雪肌美學於今年的香港01「健康Easy卓越大獎2024」獲得「卓越暗瘡痘疤修復品牌大獎」，證明其服務質素之好。

全港首間醫美中心以Morpheus 8配搭麗珠蘭水光針黃金組合！

創立雪肌美學後，Rosanna率先引入暗瘡凹凸洞療法，透過頂尖醫美科技配搭諾貝爾得獎成份外泌體技術及一眾醫美針劑水光針，達到1+1>2 協同效應，幫助嚴重暗瘡患者斷尾，以及撫平由暗瘡造成的凹凸洞。療法包括擁有十多種處理暗瘡凹凸洞的技術和療程，如歐美及台灣大量醫生選用的Morpheus 8墨菲斯微針電波、微針射頻、分段式激光、草本煥膚術、脈衝光等等。

Rosanna經常到韓國拜師學習，把最新最有效的治療手法及技術帶到香港，持續提升服務質素及效果。包括最近成為香港首間以Morpheus 8 微針電波配合有韓國愛馬仕水光針之稱的麗珠蘭作治療，非常適合追求效果忙碌的香港人，一次療程達到多重效果。

Rosanna經常到韓國拜師學習，把最新最有效的治療手法及技術帶到香港，持續提升服務質素及效果。

由於凹凸洞是暗瘡發炎對皮膚組織造成破壞，並在癒合過程中的異常修復所致，故Rosanna表示療法能全方位幫助客人解決問題：「我們透過不斷去發掘更高端高效的儀器和專業的服務，目標為本希望真正能為客人暗瘡斷尾、撫平凹凸洞。」她更透過，自己會定期與廠家和醫美專業人士進行交流，並與經驗治療師進行定期培訓及檢討，要求員工及自己除了技術上需要進步，更需要對想醫美有熱誠不斷求變了解市場動向。

雪肌美學的暗瘡凹凸洞療法，讓男士知道自己亦可進行醫美。

致力改變美容業負面形象

以往有不少傳統美容院的銷售方式為人詬病，故除了幫助客人蛻變成更好的自己外，Rosanna亦希望盡力改變這個負面形象：「傳統美容院給予客人侷促和hard sell的感覺，印象比較負面。我以前的工作屬於B2B（Business to business）範疇，我明白只有做好服務，提供高效價值和專業知識，才能與客人建立長久關係。到現在自己打理生意，我亦是以同樣的心態同待客人，希望能做好自己，讓客人明白我的心思。這樣得出的成果與hard sell而來的是天淵之別。」

（資料及相片由客戶提供）