水光針｜國內貴婦來香港都找它！大熱Revive並非人人適合！

天文台的紅色火災危險警告,除了提醒各位小心火燭,也提醒各位必須好好照顧水份流失特別快的乾燥、泛紅、敏感肌膚!

如果不滿足於保濕精華及面膜,各位可以試試醫美水光針。醫生以保濕重點成份直接打入肌膚吸收,針劑產品以醫療級別的品質監控規管出廠,成份的純度和濃度都特別高,確保效果,比外用護膚品更有保障!不過,水光針有好多種,今天為大家介紹香港良心醫美Redefine by EVRbeauty在這個冬季的大熱保濕針Belotero Revive保柔緹透明質酸水光針!

水光針|Belotero Revive保柔緹透明質酸水光針的成份

來自名廠德國Merz藥廠、瑞士製造的Belotero是一個透明質酸的針劑系列, 全系列共有5款針劑產品,產品設計成不同交聯鏈結(Cross-link)及濃度配方,注射於不同層面,達到指定美肌效果。因為全系列以5種顏色包裝,坊間又稱為「彩虹針」,當中的大熱C位產品,就是今天的主角——Belotero Revive水光針(藍綠色)。

冬天一到,大家都會問:「有無試過彩虹針Revive?」

雖然彩虹針名氣響當當,在行內獲得很高評價,不過Belotero的Revive水光針仍未在國內上架,因此在大陸地區價錢炒得很貴,加上可以注射的醫美診所不多,小紅書擁躉個個來香港找彩虹針Revive,也證明它確實「有兩把刷子」。

Revive水光針的成份是透明質酸和甘油。

透明質酸是天然存在於人體的保濕因子,也是坊間9成水光針的主要成份。它能夠承載自身重量多達1000倍的水分,既可為肌膚提供保濕作用,又同時有支撐、填充功能(視乎透明質酸的結構)。

甘油(Glycerin)用於針劑產品,則是比較罕見的成份,它屬於小分子水溶性的保濕成分,1g的甘油可以鎖住0.6g的水,它的特性是長效保留肌膚的水份。而不同配方和提煉方式而成的甘油,都會影響它的親膚度。廠商Merz Aesthetics研究表明*,甘油能加強透明質酸的保濕效果,兩者結合,可以使Revive水光提供針37.5mg的親水份子。

*來源:https://merz-aesthetics.co.uk/belotero-revive/

水光針|誰不適合打彩虹針Revive?

大部份水光針,透明質酸成份都不具交聯鏈結,首要目的是讓高純度的透明質酸可以十分均勻地流動於肌膚的淺層,有助於肌膚的保濕、抗衰老、修復效果(視乎不同產品)。

第二,不具交聯鏈結的透明質酸,質地不會太黏連,較接近水狀,注射後較不易出現一個一個凸起的針孔印。

不過,Revive水光針反其道而行,採用獨有動態交聯技術(DCLT),目標是生產出多密度凝聚透明質酸(CPM-HA)。這種有鏈結的透明質酸可以延長它的持效時間。雖然Revive具有更黏連的質地,不過全因獨特的DCLT交聯技術,它能自然無痕地融合肌膚組織,滲透至肌膚底層。

因此,誰不適合Revive?

若果你十分介意注射後的數天之內會有紅腫、腫脹,建議你先不要碰Revive水光針!若果全臉注射較高劑量,紅腫的效果可能會維持5天左右。

水光針|Revive重點特徵:高濃度、有交聯、泛紅適用

擁有20mg/ml透明質酸的Revive水光針,在水光針市場上絕對不輸別家品牌。加上它具有鏈結結構,能延長一次療程長達10個月,性價比相當高。

對於有保濕需求的用家而言,Revive水光針的最大優勢,就是它含17.5mg/ml甘油成份,有效「降敏」、「褪紅」、「加強鎖水力」,這樣的配搭也正中香港25歲至40歲、乾敏肌女性的最大需求,符合實際需要。

最後,Revive水光針也跟所有水光效果一樣,大約一週左右便開始展現「保濕威力」。當pump漲肌底細胞之後,不但有提亮、提升肌膚彈性的功效,對於鼻翼附近、額頭位置毛孔特別粗大的部位,都有明顯的收毛孔效果,算是水光針的額外Bonus!

水光針|Revive的注射過程?

BELOTERO透明質酸產品系列的品質獲得相當高的評價,除了獲美國FDA及歐盟CE認證,也榮獲多個醫學美容獎項,包括Best Injectable Product of the Year – Aesthetic Awards 2014、Best Dermal Filler of the Year - AMEC Anti-Aging & Beauty Trophy 2016-2017,療程高效安全。

Redefine有經驗豐富的香港註冊醫生,為客人判斷需求與肌膚問題,每次療程前皆先評估客人的皮膚問題,制定個人化的治療方案,保障客人得到最滿意的醫美體驗。

諮詢期間,醫生會向客人確定注射部位、注射劑量等細節,並提供專業意見。客人敷麻後,便可以開始注射療程。Revive水光針療程約需15至30分鐘便可完成。

為了確保Revive水光療程的長久效果,Redefine經驗治療師會為客人講解術後護理的細節,包括注意日常的保濕及防曬,以維持水光肌的最完美效果。

Redefine專業醫美的針劑療程繁多,針劑100%正廠正貨,獲原廠頒發證書,給客人最大信心。全店引入歐盟認證、美國FDA或備受國際認可的醫美產品,旨在為客人精選出頂尖科技,通常不同專利技術,應用於不同客人的個別狀況。Redefine療程一律由註冊醫生主理,純熟掌握市面上熱門針劑的特性和臨床應用,追求自然微調效果,為你避開「饅化臉」的舊式整型陷阱。

Redefine所有醫美療程首重客人預期,按照骨架輪廓、天生膚況、個別需求等條件,「度身訂造」高效、持久的美容方案。所有療程明碼實價,絕不硬銷,客人能輕鬆享受無負擔的醫美體驗。

