水光針｜國內貴婦來香港都找它！大熱Revive並非人人適合！

天文台的紅色火災危險警告，除了提醒各位小心火燭，也提醒各位必須好好照顧水份流失特別快的乾燥、泛紅、敏感肌膚！

如果不滿足於保濕精華及面膜，各位可以試試醫美水光針。醫生以保濕重點成份直接打入肌膚吸收，針劑產品以醫療級別的品質監控規管出廠，成份的純度和濃度都特別高，確保效果，比外用護膚品更有保障！不過，水光針有好多種，今天為大家介紹香港良心醫美Redefine by EVRbeauty在這個冬季的大熱保濕針Belotero Revive保柔緹透明質酸水光針！

水光針｜Belotero Revive保柔緹透明質酸水光針的成份

來自名廠德國Merz藥廠、瑞士製造的Belotero是一個透明質酸的針劑系列， 全系列共有5款針劑產品，產品設計成不同交聯鏈結（Cross-link）及濃度配方，注射於不同層面，達到指定美肌效果。因為全系列以5種顏色包裝，坊間又稱為「彩虹針」，當中的大熱C位產品，就是今天的主角——Belotero Revive水光針（藍綠色）。

冬天一到，大家都會問：「有無試過彩虹針Revive？」

雖然彩虹針名氣響當當，在行內獲得很高評價，不過Belotero的Revive水光針仍未在國內上架，因此在大陸地區價錢炒得很貴，加上可以注射的醫美診所不多，小紅書擁躉個個來香港找彩虹針Revive，也證明它確實「有兩把刷子」。

Revive水光針的成份是透明質酸和甘油。

透明質酸是天然存在於人體的保濕因子，也是坊間9成水光針的主要成份。它能夠承載自身重量多達1000倍的水分，既可為肌膚提供保濕作用，又同時有支撐、填充功能（視乎透明質酸的結構）。

甘油（Glycerin）用於針劑產品，則是比較罕見的成份，它屬於小分子水溶性的保濕成分，1g的甘油可以鎖住0.6g的水，它的特性是長效保留肌膚的水份。而不同配方和提煉方式而成的甘油，都會影響它的親膚度。廠商Merz Aesthetics研究表明*，甘油能加強透明質酸的保濕效果，兩者結合，可以使Revive水光提供針37.5mg的親水份子。

*來源：https://merz-aesthetics.co.uk/belotero-revive/

水光針｜誰不適合打彩虹針Revive？

大部份水光針，透明質酸成份都不具交聯鏈結，首要目的是讓高純度的透明質酸可以十分均勻地流動於肌膚的淺層，有助於肌膚的保濕、抗衰老、修復效果（視乎不同產品）。

第二，不具交聯鏈結的透明質酸，質地不會太黏連，較接近水狀，注射後較不易出現一個一個凸起的針孔印。

不過，Revive水光針反其道而行，採用獨有動態交聯技術（DCLT），目標是生產出多密度凝聚透明質酸（CPM-HA）。這種有鏈結的透明質酸可以延長它的持效時間。雖然Revive具有更黏連的質地，不過全因獨特的DCLT交聯技術，它能自然無痕地融合肌膚組織，滲透至肌膚底層。

因此，誰不適合Revive？

若果你十分介意注射後的數天之內會有紅腫、腫脹，建議你先不要碰Revive水光針！若果全臉注射較高劑量，紅腫的效果可能會維持5天左右。

水光針｜Revive重點特徵：高濃度、有交聯、泛紅適用

擁有20mg/ml透明質酸的Revive水光針，在水光針市場上絕對不輸別家品牌。加上它具有鏈結結構，能延長一次療程長達10個月，性價比相當高。

對於有保濕需求的用家而言，Revive水光針的最大優勢，就是它含17.5mg/ml甘油成份，有效「降敏」、「褪紅」、「加強鎖水力」，這樣的配搭也正中香港25歲至40歲、乾敏肌女性的最大需求，符合實際需要。

最後，Revive水光針也跟所有水光效果一樣，大約一週左右便開始展現「保濕威力」。當pump漲肌底細胞之後，不但有提亮、提升肌膚彈性的功效，對於鼻翼附近、額頭位置毛孔特別粗大的部位，都有明顯的收毛孔效果，算是水光針的額外Bonus！

水光針｜Revive的注射過程？

BELOTERO透明質酸產品系列的品質獲得相當高的評價，除了獲美國FDA及歐盟CE認證，也榮獲多個醫學美容獎項，包括Best Injectable Product of the Year – Aesthetic Awards 2014、Best Dermal Filler of the Year - AMEC Anti-Aging & Beauty Trophy 2016-2017，療程高效安全。

Redefine有經驗豐富的香港註冊醫生，為客人判斷需求與肌膚問題，每次療程前皆先評估客人的皮膚問題，制定個人化的治療方案，保障客人得到最滿意的醫美體驗。

諮詢期間，醫生會向客人確定注射部位、注射劑量等細節，並提供專業意見。客人敷麻後，便可以開始注射療程。Revive水光針療程約需15至30分鐘便可完成。

為了確保Revive水光療程的長久效果，Redefine經驗治療師會為客人講解術後護理的細節，包括注意日常的保濕及防曬，以維持水光肌的最完美效果。

Redefine專業醫美的針劑療程繁多，針劑100%正廠正貨，獲原廠頒發證書，給客人最大信心。全店引入歐盟認證、美國FDA或備受國際認可的醫美產品，旨在為客人精選出頂尖科技，通常不同專利技術，應用於不同客人的個別狀況。Redefine療程一律由註冊醫生主理，純熟掌握市面上熱門針劑的特性和臨床應用，追求自然微調效果，為你避開「饅化臉」的舊式整型陷阱。

Redefine所有醫美療程首重客人預期，按照骨架輪廓、天生膚況、個別需求等條件，「度身訂造」高效、持久的美容方案。所有療程明碼實價，絕不硬銷，客人能輕鬆享受無負擔的醫美體驗。

BELOTERO REVIVE透明質酸水光針：

https://www.redefine.com.hk/beloterorevive

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