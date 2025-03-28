無創INMODE 醫美科技溶脂同時眼部提拉？一文睇清適合人士

愛美幾乎是每位女士的天性，但隨着年齡增長，眼袋、雙下巴、皮膚鬆弛與脂肪堆積的問題漸漸變得嚴重，令外表比實際年齡衰老。由於傳統的提拉及醫美手術恢復期長，不少人選擇現時於美韓兩地的創新醫美技術—INMODE 。INMODE是來自以色列的無創溶脂同時緊緻的儀器，可以讓愛美人士全方位實現緊緻及提拉眼部肌膚的塑身美容功效，然而是否所有人士均適合進行相關療程？此文小編會帶領大家一探INMODE 療程神奇之處，以及療程有什麼事項需要留意。



INMODE —來自以色列的創新醫美儀器

INMODE盈美特醫療激光公司是一家專業從事整形美容外科微創和皮膚美學技術創新的公司 成立於2008年，研發及生產總部坐落於以色列高科技名城約克尼穆。2012年首次獲得 CE批准，2016年首次獲得 FDA批准。

INMODE功效：

●提拉肌膚

●使膠原蛋白增生

●改善皺紋問題

●改善眼袋問題

INMODE 大致可為兩大療程：INMODE Lift鑽石超塑技術以及Inmode鑽石超塑眼部療程

INMODE Lift鑽石超塑技術—緊緻ｘ消脂ｘ提拉三合一



INMODE Lift鑽石超塑是市面上唯一可以真正消除脂肪同提升緊緻的儀器，獲全球超過100份臨床醫學認證，以及美國FDA、歐盟CE、韓國KFDA、CFDA四大權威認可。透過專利的A.C.E.雙極射頻科技以及高壓脈衝（HVP）技術以無創方式一機同時溶脂與緊緻肌膚，打造自然V型下顎線條、更緊緻下巴及臉部輪廓。多功能無創射頻治療頭針對不同的醫美需求進行精確的治療：

MINI fx治療頭：專注消脂＋皮下脂肪層收縮＋真皮重塑



而MINI fx治療頭則主要用於治療下半臉、雙下巴的脂肪組織，以射頻波傳送熱量到皮膚及脂肪層收緊皮膚組織，真空負壓及第二重射頻能量消滅脂肪細胞，極短的納秒超高壓射頻能量令脂肪細胞自行死亡，兩種射頻技術結合消脂同時使膠原蛋白增生緊致肌膚，締造迷人曲線：雙極射頻用通過自動皮膚溫度控制加熱，緊緻肌膚；高振幅納米脈衝射頻脈衝2KV用於電穿破壞脂肪效果，減脂同時不會令皮膚鬆弛。

●治療下半臉、雙下巴的脂肪組織

●破壞脂肪組織 即時令皮下脂肪層收縮

●收緊雙下巴

●下顎線明顯

●雙極射頻熱能 通過自動皮膚溫度控制加熱，令皮膚收縮，達致緊緻皮膚

●高振幅納米脈衝射頻 脈衝 2KV 用於電穿孔破壞脂肪效果，達致長期減脂塑形

Forma 治療頭：美塑及膠原蛋白製造



以維持理想高溫的專利技術A.C.E.治療頭內置智能射頻熱敏傳感器每秒可讀取 1000次的治療溫度，實時感應表皮温度, 使真皮層維持理想高温達至改善皮膚質地, 刺激膠原蛋白及彈力纖維 , 支撐皮膚的效果，細紋、膚質 、眼袋浮腫明顯改善。Forma 治療頭具三重臨床效果：立即收緊肌膚、膠原蛋白重塑達至長效緊緻及平滑真皮脂肪交界。

●提升面部輪廓

● 增生膠原蛋白，令面部輪廓豐盈飽滿

● 持續性增生膠原 並非只有即時效果

● 緊緻皮膚 嫩膚

● 加快血液循環

● 皮下加熱可收緊前額、法令紋、下巴和 頸部的皮膚和改善皺紋

適合人士：

● 局部脂肪堆積者：在特定部位（面頰、雙下巴、手臂）有顯著脂肪堆積

● 希望改善皮膚鬆弛者：隨著年齡增長或體重變化，皮膚可能會出現鬆弛的情況，這些女性可以透過提拉效果改善皮膚的緊實度。

● 不想打針者：對於不想進行入侵性治療改善脂肪及鬆馳問題，INMODE技術療程提供了一種安全且相對無痛且有效消脂緊緻的選擇。

Inmode鑽石超塑眼部療程

Inmode鑽石超塑眼部療程能清晰眼部輪廓、Forma-I治療探頭專為較小位置而設計，包括眼眶周圍、眼臉，所以可於狹小及脆弱眼部範圍進行非入侵性療程，適合所有膚色及皮膚類型，確保眼部療程安全，具嶄新的熱能重塑技術能將雙極射頻能量傳遞到真皮層提供均勻的探度加熱，可安全有效地達到最佳溫度，針對眼眶周圍皺紋同時治療上下眼臉，更不會影響眼睫毛及眉毛。

治療過程舒適無痛，無需眼罩保護，亦不會刺激眼球，治療後沒有恢復期，深受尋求無副作用又想改善眼部外觀的人士歡迎。

適合人士：

●希望改善眼袋問題人士

●希望改善眼下垂問題人士

●希望改善眼圈問題人士

●希望改善眼紋人士

About Beauty Story

專業團隊由17年經驗以上治療師主理療程，處理無數皮膚問題，並榮獲INMODE原廠指定治療中心。除了重視服務品質，更著重技術培訓，為每一位客人提供安心專業的體驗。

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